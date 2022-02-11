«Никогда такого не видел». Артета — об удалении Мартинелли

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сегодня, 08:28

Наставник «Арсенала» прокомментировал удаление нападающего в поединке 24-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:0):

Никогда такого не видел. Я прожил в этой стране 18 лет и никогда не видел ничего подобного. Мы ещё больше усложнили себе задачу, играя с 10 футболистами на поле. Нам было очень сложно в последние 10 минут. Выиграть такую игру с 10 игроками чрезвычайно трудно.

Напомним, на 69-й минуте матча нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли потерял мяч на бровке, оказавшись в окружении двух соперников, резко оттолкнул рукой одного из них, после чего убежал и снес другого оппонента в грубом подкате. Арбитр догнал Габриэла и показал ему сначала отложенную жёлтую за первый фол, тут же ещё один «горчичник» — за второе нарушение.