«Никогда такого не видел». Артета — об удалении Мартинелли

Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал удаление нападающего Габриэла Мартинелли в поединке 24-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:0):
Никогда такого не видел. Я прожил в этой стране 18 лет и никогда не видел ничего подобного. Мы ещё больше усложнили себе задачу, играя с 10 футболистами на поле. Нам было очень сложно в последние 10 минут. Выиграть такую игру с 10 игроками чрезвычайно трудно.
Напомним, на 69-й минуте матча нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли потерял мяч на бровке, оказавшись в окружении двух соперников, резко оттолкнул рукой одного из них, после чего убежал и снес другого оппонента в грубом подкате. Арбитр догнал Габриэла и показал ему сначала отложенную жёлтую за первый фол, тут же ещё один «горчичник» — за второе нарушение.
Тут и фактор "своих рук" может быть, и то, что судьи сами стараются "прогнуться", чтобы потом получить поощрение. Все равно сильные руки у фаворитов, так что им бояться.
ВАР - это не 100% решение проблемы изначально, потому что он только помогает судьям, но, если они изначально настроены на какое-то решение, они могут его принять вопреки, да и трактовать можно так и так моменты.
Многие считают, что типа полностью роботизированные судьи (AI, который будет судить) станут решением, но я этому мало верю, все эти программные комплексы с закрытым кодом оставляют не меньше возможностей для махинаций. Вопросы к электронному голосованию, например, были как у нас (почему-то там за одну ЕР голосуют), так и в США, где оказалось, что автоматика подсчитала "очень неправильно" в сторону одной из партий.
Тут и фактор "своих рук" может быть, и то, что судьи сами стараются "прогнуться", чтобы потом получить поощрение. Все равно сильные руки у фаворитов, так что им бояться.
ВАР - это не 100% решение проблемы изначально, потому что он только помогает судьям, но, если они изначально настроены на какое-то решение, они могут его принять вопреки, да и трактовать можно так и так моменты.
Многие считают, что типа полностью роботизированные судьи (AI, который будет судить) станут решением, но я этому мало верю, все эти программные комплексы с закрытым кодом оставляют не меньше возможностей для махинаций. Вопросы к электронному голосованию, например, были как у нас (почему-то там за одну ЕР голосуют), так и в США, где оказалось, что автоматика подсчитала "очень неправильно" в сторону одной из партий.
И ВСЁ ЭТО ПОД ТЩАТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ СО СТОРОНЫ VAR.
И ВСЁ ЭТО ПОД ТЩАТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ СО СТОРОНЫ VAR.
До сих пор помню, как он засчитал гол Агуэро из трехметрового офсайда, а потом дал пенальти за нырок Рахимки, когда на метр с ним рядом игроков не было. В итоге из 1-0 за пару минут 1-2 сделал собственноручно.
До сих пор помню, как он засчитал гол Агуэро из трехметрового офсайда, а потом дал пенальти за нырок Рахимки, когда на метр с ним рядом игроков не было. В итоге из 1-0 за пару минут 1-2 сделал собственноручно.
Нет.
А он есть.
Нет.
А он есть.
Никакого грубого подката во втором эпизоде не было (вообще подката не было), толкнул локтем в спину того же Шикиньо.
Ну, и...кабы на месте Мартинелли был Кейн, то не факт что даже желтую бы дали, просто очень в стиле Харри психануть и грубо играть (в ответ)
Никакого грубого подката во втором эпизоде не было (вообще подката не было), толкнул локтем в спину того же Шикиньо.
Ну, и...кабы на месте Мартинелли был Кейн, то не факт что даже желтую бы дали, просто очень в стиле Харри психануть и грубо играть (в ответ)