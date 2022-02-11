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«Никогда такого не видел». Артета — об удалении Мартинелли

сегодня, 08:28
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Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал удаление нападающего Габриэла Мартинелли в поединке 24-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:0):

Никогда такого не видел. Я прожил в этой стране 18 лет и никогда не видел ничего подобного. Мы ещё больше усложнили себе задачу, играя с 10 футболистами на поле. Нам было очень сложно в последние 10 минут. Выиграть такую игру с 10 игроками чрезвычайно трудно.

Напомним, на 69-й минуте матча нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли потерял мяч на бровке, оказавшись в окружении двух соперников, резко оттолкнул рукой одного из них, после чего убежал и снес другого оппонента в грубом подкате. Арбитр догнал Габриэла и показал ему сначала отложенную жёлтую за первый фол, тут же ещё один «горчичник» — за второе нарушение.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ aNOOBis (раскрыть)
сегодня в 14:10
Так ВАР не решает известную проблему, что фаворитам всегда подсуживают, и особенно в АПЛ (и особенно МС, все достаточно прямолинейно).

Тут и фактор "своих рук" может быть, и то, что судьи сами стараются "прогнуться", чтобы потом получить поощрение. Все равно сильные руки у фаворитов, так что им бояться.

ВАР - это не 100% решение проблемы изначально, потому что он только помогает судьям, но, если они изначально настроены на какое-то решение, они могут его принять вопреки, да и трактовать можно так и так моменты.

Многие считают, что типа полностью роботизированные судьи (AI, который будет судить) станут решением, но я этому мало верю, все эти программные комплексы с закрытым кодом оставляют не меньше возможностей для махинаций. Вопросы к электронному голосованию, например, были как у нас (почему-то там за одну ЕР голосуют), так и в США, где оказалось, что автоматика подсчитала "очень неправильно" в сторону одной из партий.
aNOOBis
aNOOBis ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:51, ред.
С недавних пор он мне стал казаться последним вменяемым арбитром в АПЛ, основная масса за этот сезон серьёзно себя дискредитировала, при чём речь не о матчах с участием Арсенала. Наблюдал как засуживали Ливерпуль, Челси. Политика двойных стандартов чуть ли не в каждом просмотренном мной матче. Если фаворит не может забить аутсайдеру, назначат пенальти в пользу фаворита. потом за такое же нарушение аутсайдеру не дадут пробить с точки.

И ВСЁ ЭТО ПОД ТЩАТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ СО СТОРОНЫ VAR.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ aNOOBis (раскрыть)
сегодня в 11:31
Так это Оливер. Он один из редких судей, который реально хейтит "Арсенал".

До сих пор помню, как он засчитал гол Агуэро из трехметрового офсайда, а потом дал пенальти за нырок Рахимки, когда на метр с ним рядом игроков не было. В итоге из 1-0 за пару минут 1-2 сделал собственноручно.
SVGrib
SVGrib
сегодня в 10:30
Видишь суслика?
Нет.
А он есть.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 09:38
Действительно редко когда показывают две ЖК подряд, но такое иногда случается.
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 09:21
Если бы Оливер глаза разул, то увидел бы причину столь отчаянных действий Мартинелли и свистнул бы еще до первого его нарушения, дважды по ногам от Шикиньо он получил.
Никакого грубого подката во втором эпизоде не было (вообще подката не было), толкнул локтем в спину того же Шикиньо.

Ну, и...кабы на месте Мартинелли был Кейн, то не факт что даже желтую бы дали, просто очень в стиле Харри психануть и грубо играть (в ответ)
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:12
В Мартинелли вселился Джака....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:51
Два нарушения в одном эпизоде редкость.
mbeqds55p95z
mbeqds55p95z
сегодня в 08:38
Мало ли чего ты не видел
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