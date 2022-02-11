«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Пюником»

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вчера, 18:08

«Спартак» встретился с армянским «Пюником» в рамках товарищеской встречи. Матч прошел на стадионе «Джебель-Али» в Дубае и завершился со счётом 1:1.

На 36-й минуте красную карточку получил полузащитник «Спартака» Квинси Промес. На 65-й минуте хавбек «Пюника» Угу Фирмину забил первый гол в мтаче. А на 84-й минуте защитник «Спартака» Георгий Джикия сравнял счёт.

Также сегодня товарищеский матч на сборе в Португалии провел «Зенит».