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«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Пюником»

вчера, 18:08
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«Спартак» встретился с армянским «Пюником» в рамках товарищеской встречи. Матч прошел на стадионе «Джебель-Али» в Дубае и завершился со счётом 1:1.

На 36-й минуте красную карточку получил полузащитник «Спартака» Квинси Промес. На 65-й минуте хавбек «Пюника» Угу Фирмину забил первый гол в мтаче. А на 84-й минуте защитник «Спартака» Георгий Джикия сравнял счёт.

Также сегодня товарищеский матч на сборе в Португалии провел «Зенит».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Capral
Capral ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 22:27
Сергея, ты не можешь видеть часто на стадионе, ввиду того, что он, уже долгое время на стадион не ходит, по определённым причинам....
Capral
Capral ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 22:25, ред.
Ты, как-то сказал, что, не намного моложе меня. Позволь мне, усомниться.....
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 22:23
Сэма я знаю. Увижу на стадионе - приведу ему пару твоих цитат. Может он в телефоне их не расслышал.
Capral
Capral ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 22:12, ред.
    gentlewolf
    gentlewolf ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:03
    "дешевой соплячни"??? этот список тоже не огласишь? :))))))
    steelhead
    steelhead
    вчера в 21:49
    Не смотрел этот матч, даже нарезку, и смотреть не буду. Какая разница, как сыграли, это тренировка. Единственное, пока, даже по нарезками и трансляциям КШ Спартак в ужасной форме. Понятно, что делать выводы пока рано, но.... Что там случится? Неужели Умяров станет Вийерой, а Соболев превратится в Левандовского? Вряд ли. Полузащита шлак, нападение из-за этого невнятное, защиты нет, ибо для меня что Джикия, что Жиго - распиаренные персонажи, косячащие в простых эпизодах.
    beefs
    beefs
    вчера в 21:47
    Отмашки не красят, поэтому и удалили...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 21:28
    Спартак - чемпион Армении !
    Capral
    Capral ответ gentlewolf (раскрыть)
    вчера в 21:06
      YVG
      YVG
      вчера в 21:02
      Трудно сказал кто должен играть с Пюником вничью, но точно не спартак.
      gentlewolf
      gentlewolf ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:57
      Потому и спросил;)
      Capral
      Capral ответ gentlewolf (раскрыть)
      вчера в 20:50
      Тебе же неинтересно со мной общаться. Откровенно говоря, удивлён....
      gentlewolf
      gentlewolf ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:47
      Огласите весь свой список, пожалуйста!
      gentlewolf
      gentlewolf
      вчера в 20:44
      Армянин Фирмину и россиянин Джикия забили по голу.
      Capral
      Capral ответ particular (раскрыть)
      вчера в 20:32
      Всё ясно, больше вопросов не имею. Рад, что не ошибся в Вас....
      particular
      particular ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:31, ред.
      Считайте меня кем угодно... Обвинения Вам не предъявлял и отчитываться перед Вами не стану... Одиозность Ваших взглядов в ряде вопросов давно известна и ворошить эту тему у меня нет никакого желания...
      Утомился я уже и вроде бы даже откланялся...
      Василий 50
      Василий 50
      вчера в 20:27
      Да пусть хоть проигрывает в товарняках.
      Capral
      Capral ответ particular (раскрыть)
      вчера в 20:25
      А что конкретно, Вам не нравится в моём творчестве? Факты в студию! Охотно отвечу на все Ваши обвинения!!! Если факты не представите, буду считать Вас несолидным человеком.
      particular
      particular ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:23
      В некоторой степени знаком с Вашим творчеством... В ряде комментариев, аж, дух захватывает от добродушия, соболезнования и дружественности :))

      Каждый проводит время как хочет, главное, что бы это не напрягало окружающих...
      Всех благ Вам...
      Capral
      Capral ответ particular (раскрыть)
      вчера в 20:18
      Конечно скукотища! Куда приятней и полезней- оскорблять и троллить! Железная логика! А еще приятней- болеть за врага моего врага!!! Поэтому, и футбол у нас такой веселый....
      particular
      particular ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:14
      Аааа... Наверное надо подвергнуть игру детальному анализу, выявить сильные и слабые стороны соперников и сделать поминутный срез действий футболистов... Всё это улопатить в 8-10 полновесных абзацев, набросать выводы, накидать предложения и набросится на прочтение таких же опусов других пользователей... Скукотищааа...
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 20:13
      Учитывая, что две трети матча играли в меньшинстве и отыгрались в концовке, опять же, в меньшинстве, результат очень хороший! Похоже, Ваноли прививает в игроках настоящий характер.
      Capral
      Capral ответ particular (раскрыть)
      вчера в 20:11, ред.
      А не надо гнать, надо просто, элементарно уважать своих исторических великих соперников, а не радоваться их неудачам и троллить их. Всё просто.
      particular
      particular ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:09
      Лишних... Это кто же это определяет на ресурсе пригодность и излишество...
      Смело, решительно...
      Конечно, лучше "конструктивно" гнать на неугодных и поливать де@ьмом несогласных...
      Читая ОВ, убедился, что всего в меру - самое то! Без заскоков и перегибов... Но не у всех так получается...
      старина
      старина
      вчера в 20:08
      Игру не смотрел,но ара подрисовал,судя по комментам.Обычное дело для этих
      Capral
      Capral
      вчера в 20:03
      Сколько читаю ОВ Соккера, столько раз, убеждаюсь- один троллинг, никакого конструктива. Неоднократно предлагал админу- отсеивать лишних людей.
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 20:01
      Надо более тщательно подбирать команды для спарринга...
      От наших южных товарищей такого не ожидал, не к лицу...
      KTS22
      KTS22
      вчера в 20:00, ред.
      Пюник это сила
      4RT
      4RT
      вчера в 19:59
      Это что за цирк.
      Capral
      Capral ответ particular (раскрыть)
      вчера в 19:56
      Никогда российский футбол не будет единым и великим, пока существуют тролли, и недоумки. Увы.
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