«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Пюником»

«Спартак» встретился с армянским «Пюником» в рамках товарищеской встречи. Матч прошел на стадионе «Джебель-Али» в Дубае и завершился со счётом 1:1.
На 36-й минуте красную карточку получил полузащитник «Спартака» Квинси Промес. На 65-й минуте хавбек «Пюника» Угу Фирмину забил первый гол в мтаче. А на 84-й минуте защитник «Спартака» Георгий Джикия сравнял счёт.
Также сегодня товарищеский матч на сборе в Португалии провел «Зенит».
Сразу скажу, я не люблю Спартак, но в данном случае был настоящий цирк!!!
Промес отмахнулся, но даже не задел игрока Пюника, рука прошла на уровне груди, а игрок держался за верхнюю часть головы. А тот упал как подкошенный и начал игру на "Оскар".
За саму отмашку Промес должен был получить ЖК, а вот игрока Пюника надо было удалять за симуляцию.
Тренеру Пюника в перерыве показали запись, но он отказался уровнять составы.
Есть такое понятие как Фейр-плей, но в Армении походу не знают об этом.
Сразу скажу, я не люблю Спартак, но в данном случае был настоящий цирк!!!
Промес отмахнулся, но даже не задел игрока Пюника, рука прошла на уровне груди, а игрок держался за верхнюю часть головы. А тот упал как подкошенный и начал игру на "Оскар".
За саму отмашку Промес должен был получить ЖК, а вот игрока Пюника надо было удалять за симуляцию.
Тренеру Пюника в перерыве показали запись, но он отказался уровнять составы.
Есть такое понятие как Фейр-плей, но в Армении походу не знают об этом.
В первом тайме шла равная игра. Затем Промес отмахнулся от соперника, едва коснувшись его груди - но соперник как настоящая актриса рухнула на газон. В итоге Промеса удалили, хотя там ЖК максимум.
Но дальше было интереснее... Обычно в товарищеских матчах после удаления разрешают заменить ушедшего игрока на другого и играть в равных составах. Судья спросил у армянской стороны, что они решат? Но те упёрлись рогом, а тренер Пюника с улыбкой заявил, что им надо отрабатывать игру в большинстве. После этого Спартак с 36 минуты играл в меньшинстве.
Но даже неравные составы не помогли Пюнику. Забив гол, они пропустили от Спартака, но могли и проиграть в концовке. Правда, большую часть матча зрители не увидели по причине сорвавшейся трансляции. Тоже интересный момент)
В первом тайме шла равная игра. Затем Промес отмахнулся от соперника, едва коснувшись его груди - но соперник как настоящая актриса рухнула на газон. В итоге Промеса удалили, хотя там ЖК максимум.
Но дальше было интереснее... Обычно в товарищеских матчах после удаления разрешают заменить ушедшего игрока на другого и играть в равных составах. Судья спросил у армянской стороны, что они решат? Но те упёрлись рогом, а тренер Пюника с улыбкой заявил, что им надо отрабатывать игру в большинстве. После этого Спартак с 36 минуты играл в меньшинстве.
Но даже неравные составы не помогли Пюнику. Забив гол, они пропустили от Спартака, но могли и проиграть в концовке. Правда, большую часть матча зрители не увидели по причине сорвавшейся трансляции. Тоже интересный момент)