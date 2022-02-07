Федотов: «Судьи оформят Fan ID. Из-за прививок тоже сначала возмущались»

Экс-арбитр Игорь Федотов высказался по поводу необходимости введения «паспорта болельщика» (Fan ID) и для российских арбитров.

Если футболистов и тренерские штабы обяжут делать Fan ID, то и судьям этого не избежать. Для всех все будет едино. Другой вопрос, что инициатива пока сырая и не совсем понятно, насколько она будет воплощена в жизнь по отношению к игрокам, тренерам и арбитрам. Для болельщиков — да, но с остальными, думаю, не получится. Какой смысл делать футболистам Fan ID? Тогда в законе нужно было прописать про необходимость оформления документа не только участникам матча, но и официальным лицам.

Может ли введение Fan ID обернуться какой-то проблемой? Сами судьи ничего не решают, поверьте. Когда обязали делать прививки, все возмущались — мол, на каком основании, это незаконно, вы нарушаете права человека. Но по итогу все привились. Все хотят работать и сделают «паспорт болельщика». Им просто скажут — должны сделать и все. Кто откажется, извините, вы остаетесь без работы. За примерами далеко ходить не надо — когда обязали привиться, Николай Волошин предоставил поддельные документы и больше не работает. Его убрали одним днем. Остальные головы почесали и пошли сделали прививки.