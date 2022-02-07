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Федотов: «Судьи оформят Fan ID. Из-за прививок тоже сначала возмущались»

07 февраля 2022, 14:59

Экс-арбитр Игорь Федотов высказался по поводу необходимости введения «паспорта болельщика» (Fan ID) и для российских арбитров.

Если футболистов и тренерские штабы обяжут делать Fan ID, то и судьям этого не избежать. Для всех все будет едино. Другой вопрос, что инициатива пока сырая и не совсем понятно, насколько она будет воплощена в жизнь по отношению к игрокам, тренерам и арбитрам. Для болельщиков — да, но с остальными, думаю, не получится. Какой смысл делать футболистам Fan ID? Тогда в законе нужно было прописать про необходимость оформления документа не только участникам матча, но и официальным лицам.

Может ли введение Fan ID обернуться какой-то проблемой? Сами судьи ничего не решают, поверьте. Когда обязали делать прививки, все возмущались — мол, на каком основании, это незаконно, вы нарушаете права человека. Но по итогу все привились. Все хотят работать и сделают «паспорт болельщика». Им просто скажут — должны сделать и все. Кто откажется, извините, вы остаетесь без работы. За примерами далеко ходить не надо — когда обязали привиться, Николай Волошин предоставил поддельные документы и больше не работает. Его убрали одним днем. Остальные головы почесали и пошли сделали прививки.

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Все комментарии
kust07
kust07 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 23:39
У меня тоже есть врачи из родственников работают в Москве
Советуют не вакцинироваться!!!
lotsman
lotsman ответ kust07 (раскрыть)
вчера в 12:01
))))))))))Больных нужно лечить и лишь потом вакцинировать, через 20 дней после болезни. Вакцинируют здоровых, чтобы не заболели. Телевизор я не смотрю. У меня половина семьи врачи.))
kust07
kust07 ответ lotsman (раскрыть)
07 февраля в 21:50
Ты слишком много смотришь телевизор!
Если болеешь Ковидом сиди дома тогда,и не заражай других. А вакцинироваться или нет это дело добровольное.
Колоть нужно больных ,а не здоровых.
cska1948
cska1948
07 февраля в 20:24
Первыми, кто должны сделать себе Fan ID, так это министр спорта и все руководители спортивных федераций, включая Дюкова.
lotsman
lotsman ответ Beekeeper (раскрыть)
07 февраля в 20:15
Все переболели?!! В вашем доме? Или в вашей квартире?
Beekeeper
Beekeeper ответ lotsman (раскрыть)
07 февраля в 18:39
уже все переболели, успокойся, и с прививками и без
Beekeeper
Beekeeper
07 февраля в 18:37
Говорить за всех не нужно, привились те у кого выбора не было. У тех у кого он есть прививки не делали, и тут так же ваш ID делать не будут...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
07 февраля в 16:10
Ну значит они оформят Fan ID...так же как и сделали прививки...))
Типа оформят...типа сделали...
112910415
112910415
07 февраля в 15:57
винтики системы
a3r3v3
a3r3v3
07 февраля в 15:24
А может погнать кольями тех кто это внедряет?
lotsman
lotsman ответ Федор Паршунин (раскрыть)
07 февраля в 15:19
Конечно найдутся. И я многих таких знаю.
lotsman
lotsman
07 февраля в 15:18
"...........незаконно, вы нарушаете права человека......" - права на что? Быть вирусоносителем и заражать окружающих? А у окружающих нет прав, прав быть спокойными , что их не заразят? Так что "...вы нарушаете права человека..." - это с какой стороны посмотреть, в любой ситуации, не только с вакцинацией.
Байкал-38
Байкал-38
07 февраля в 15:12
Этот опять вылез. Для канала новостей нет наверное.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 февраля в 15:01
Да, думается, люди которые сделают FAN ID добровольно и без лишнего давления извне обязательно найдутся.
k9eu6c25mrvf
k9eu6c25mrvf
07 февраля в 15:01
Куда ж они денутся
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