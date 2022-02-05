Шалимов: «Для сборной лимит на легионеров нужен»

Главный тренер «Урала» порассуждал на тему лимита на легионеров в России.

Если говорить о сборной, то лимит нужен. Если о клубах, то он не нужен. Так что с какой стороны смотреть.

Есть большие клубы, которые выступают за отмену лимита, и это понятно, потому что они хотят играть более удачно в еврокубках. «Урал» в случае изменения лимита точно не будет докупать легионеров, чтобы их обязательно было 12 или 13 человек в составе. Нам нормально то, что есть сейчас.

Так что я не выступаю сторонником того или иного варианта формата лимита – как будет, так и будет.