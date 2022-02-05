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Шалимов: «Для сборной лимит на легионеров нужен»

сегодня, 18:37

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов порассуждал на тему лимита на легионеров в России.

Если говорить о сборной, то лимит нужен. Если о клубах, то он не нужен. Так что с какой стороны смотреть.

Есть большие клубы, которые выступают за отмену лимита, и это понятно, потому что они хотят играть более удачно в еврокубках. «Урал» в случае изменения лимита точно не будет докупать легионеров, чтобы их обязательно было 12 или 13 человек в составе. Нам нормально то, что есть сейчас.

Так что я не выступаю сторонником того или иного варианта формата лимита – как будет, так и будет.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:26
Ну при лимите в сборную футболистов отбирать конечно полегче и выбор побольше, хотя как показывает ситуация в России игроки эти могут оказаться сомнительного качества и не готовыми конкурировать с серьезными командами. Может дело не только в лимите? Сборная Англия без лимита хотя бы была в последнем полуфинале чемпионата мира и финале чемпионата Европы. А наши доморощенные дошли до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, хотя есть мнение, что это заслуга не только качества их футбола, а в выступление в чемпионате Европы при дальнейшем ужесточении лимита иначе как полным провалом не назовешь.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:11
Будет лимит на зарплату будут и удачи сборной.
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:10
Выводы логичны.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:02
Очень спорно кому что нужнее . Лимит точно не нужен как в футболе так и в любом другом.
cska1948
cska1948
сегодня в 18:47
О истинном уровне развития футбола в России, да как и в любой другой стране, можно судить только по силе сборной страны. Вон, английский чемпионат считается самым сильным, на сегодня. Английские клубы многократные победители ЛЧ, ЛЕ, а вот сборная англии ТОЛЬКО ОДИН РАЗ выиграла ЧМ и то со скандалом. Так что для успешного выступления сборной страны лимит просто необходим.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:41
Ну вот еще один деятель
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 18:39
Ага и на осинку залезть и опу не ободрать...
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