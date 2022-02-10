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Клубы РПЛ обсудят вопрос расширения лиги до 18 команд

сегодня, 17:16

Клубы Российской Премьер-Лиги намерены обсудить вопрос расширения лиги до 18 команд.

«Речь не идет о расширении со следующего сезона — это маловероятно в силу того, что чемпионат будет крайне плотным по графику из-за ноябрьско-декабрьского чемпионата мира по футболу. Возможное расширение — с сезона 2023/24.

Аргументация этого шага связана с позицией РФС и самой лиги о необходимости увеличения количества матчей. Кроме того, в январе 2020 года общее собрание РПЛ голосованием (14:2, против были „Зенит“ и „Спартак“) уже было принято решение о необходимости расширения.

Вероятно, вопрос о расширении обсудят или на общем собрании лиги, или на совещании по видеосвязи», - утверждает источник.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 22:04
Интересно, будет больше игр.
alexamit
alexamit ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 21:58
Ни один миллиардер не расстанется со своими наворованными деньгами!
dok66
dok66
сегодня в 21:36
Видимо через два года в стране будет столько денег , что девать их будет просто некуда .
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 21:30
И куда они еще дополнительно поставят 4 матча? В январе играть будут?
4RT
4RT
сегодня в 19:45
Хоть до 30 расширяйте.К финишу дойдут 16
makkie
makkie
сегодня в 19:43, ред.
Да-да, расширяйтесь.
Только уже через полгода получим новые Сатурны, ФК Москва и Томи, которые будут просить деньги, а потом вообще исчезнут с футбольной карты.
Или Газпром собрался всех спонсировать?
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 19:09
По моему рановато. Не все клубы готовы к таким новшествам, а точнее инфраструктура.
Обезжиренный
Обезжиренный
сегодня в 18:51
Не самая богатая Лига в не самой богатой стране думает о величии и размерах. Не тем занимаются
bsww
bsww
сегодня в 18:50
Я ЗА расширение числа участников турнира до 18 команд. Но есть условия:
1 - Последние матчи года проходят с 24-27 декабря "2022". "максимальный" день в воскресенье 29 декабря.
2 - Первые матчи в новом году проходят с 12-15 января "2023". Пятница максимум 15 января и тогда турнир продолжится с 15 января. Если пятница 16 января, то игры стартуют с 9 января "2023"
3 - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ КРЫШИ НАД ПОЛЕМ
4 - Все команды, играющие в РПЛ должны "показать" финансы, что позволяют играть до "финала" и в "текущем" 2022/23 и в следующем сезоне 2023/24.
НАКАЗАНИЕ - ОТСТРАНЕНИЕ НА 10 (ДЕСЯТЬ) ЛЕТ от РПЛ и "ФНЛ" (первый дивизион)
5 - ЛИМИТ ОСТАЁТСЯ. Только на заявку на "конкретный" матч и МАКСИМУМ 10 ИНОСТРАНЦЕВ. Никаких "СНГ" вне лимита, все под лимитом

А дальше "капризы"
6 - У каждой региональной столицы футбольный клуб на 5-10% от общего числа жителей в регионе. Минимальный порог вместимости стадиона - 30 000. Условный "Оренбург". Население города около 200 000, население области - около 2 000 000. Условно "хотя бы" 30 000 на матчи с "именами" должны набирать. Законный обход ФФП, продаём билеты по 100Р, а на "билете" цена в 500Р, и вот у вас доп. доход в отчёт, главное, наличие "спонсора" (ЧАСТНЫЙ, а НЕ ГОСУДАРСТВО)

Есть ещё идеи, как повысить продажи прав на РПЛ, как повысить "интенсивность" матча "на бумаге". При этом по правам я "уверен" со ставкой "ГОЛОВА НА ОТСЕЧЕНИЕ". По крайней мере, на счёт "интереса" к нашему чемпионату. Так называемый "ХАЙП" будет обеспечен
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Tostao (раскрыть)
сегодня в 18:35
Ну если присмотреться, то можно ещё команды в Европе отыскать, просто Челси и Монако более известны. Но я совсем другое имел ввиду.
У нас много миллиардеров болельщиков их просто надо подтолкнуть, заинтересовать. К примеру есть Пётр Авен, правда он за Спартак болеет и даже хотел его купить, но Федун заломил такую сумму, что желание пропало. А если тому же Авену взять и Торпедо вернуть в РПЛ, тем более Спартак и Торпедо считаются друзьями. Думаю, что если заинтересовать, то можно расширять до 20-22 команд.
Свои плюсы от этого будут. Наконец то наши клубы и игроки будут играть не один раз в неделю, а потом ещё и жаловаться на трудный график, а жить в интенсивном графике и быть конкурентоспособными.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ MIvan (раскрыть)
сегодня в 18:31
И Казахстаном
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:29
В современной убогой экономической ситуации в России, расширение - это бред!
MIvan
MIvan
сегодня в 18:24
Обьеденить с Белоруссией и вопрос закрыт.
Tostao
Tostao ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 18:17, ред.
Да есть у нас миллиардеры и есть две команды(как раз будет 18),это Челси и Монако.)))
kasyak7
kasyak7 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 18:01
Большинство клубов из ФНЛ и так почти банкроты. Увеличится количество договорных матчей
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 18:01, ред.
И тут же Смолов забивает Сочи один на один с вратарём справился !!! 2:0 Динамо пока выигрывает !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 17:56
Количество команд, обанкротившихся во время сезона и просящих денег у РФС, вырастет, как и количество мутных личностей, пытающихся на этом заработать. Надо начинать с того, чтобы поставить футбол в России на рельсы самоокупаемости.
particular
particular
сегодня в 17:42, ред.
Единодушия по вопросу не будет никогда, да и противоречий предостаточно... Количество, график, стадионы, лицензии и взгляды руководителей и владельцев - непаханное поле для обсуждений и тупиковых ситуаций...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:41
С 16 не могут справиться какие там 18.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 17:40
Я с 95-го года смотрю футбол. И каждый год. Каждый! Собираются обсуждать о расширении Высшей/Премьер лиги до 18 (а то и 20). Иногда ещё появляются предложения сократить лигу до 8-12 команд. И каждый год обсуждают. И за все это время расширяли в итоге один раз. В 96-м. И испугавшись в 97-м вернулись к 16. Каждый год обсуждают, чтобы было что обсуждать и не более того.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:34
После проведения ЧМ 2018 осталось хорошее наследие в виде прекрасных стадионов, но не все они задействованы в РПЛ. В случае с Сочи проблему решили, так почему бы и с остальными не помочь. Что у нас миллиардеров мало типа Ротенбергов?
Посмотрите на фк Сочи, команда получилась боевой и конкурентно способная, если пойти по такой же схеме, то почему бы и нет? Чем больше таких команд, тем сильнее будет конкуренция, тем уровень РПЛ будет расти!
протон
протон
сегодня в 17:30
Только вчера читал, что РПЛ собирается отменить стыки, потому что из ФНЛ выходить некому (причём в основном из-за стадионов). Но при этом на расширение лиги есть кому выходить. Очень логично
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:30
Надо китайцев взять! Только не пойдут
David Young
David Young ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 17:19
Проблема устранена.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:18
Много бедных команд будет
Futurista
Futurista
сегодня в 17:18
Расширение РПЛ на Восток...
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