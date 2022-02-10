Клубы РПЛ обсудят вопрос расширения лиги до 18 команд

1644502609

сегодня, 17:16

Клубы Российской Премьер-Лиги намерены обсудить вопрос расширения лиги до 18 команд.

«Речь не идет о расширении со следующего сезона — это маловероятно в силу того, что чемпионат будет крайне плотным по графику из-за ноябрьско-декабрьского чемпионата мира по футболу. Возможное расширение — с сезона 2023/24.

Аргументация этого шага связана с позицией РФС и самой лиги о необходимости увеличения количества матчей. Кроме того, в январе 2020 года общее собрание РПЛ голосованием (14:2, против были „Зенит“ и „Спартак“) уже было принято решение о необходимости расширения.

Вероятно, вопрос о расширении обсудят или на общем собрании лиги, или на совещании по видеосвязи», - утверждает источник.