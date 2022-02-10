Клубы РПЛ обсудят вопрос расширения лиги до 18 команд

Клубы Российской Премьер-Лиги намерены обсудить вопрос расширения лиги до 18 команд.
«Речь не идет о расширении со следующего сезона — это маловероятно в силу того, что чемпионат будет крайне плотным по графику из-за ноябрьско-декабрьского чемпионата мира по футболу. Возможное расширение — с сезона 2023/24.
Аргументация этого шага связана с позицией РФС и самой лиги о необходимости увеличения количества матчей. Кроме того, в январе 2020 года общее собрание РПЛ голосованием (14:2, против были „Зенит“ и „Спартак“) уже было принято решение о необходимости расширения.
Вероятно, вопрос о расширении обсудят или на общем собрании лиги, или на совещании по видеосвязи», - утверждает источник.
У нас много миллиардеров болельщиков их просто надо подтолкнуть, заинтересовать. К примеру есть Пётр Авен, правда он за Спартак болеет и даже хотел его купить, но Федун заломил такую сумму, что желание пропало. А если тому же Авену взять и Торпедо вернуть в РПЛ, тем более Спартак и Торпедо считаются друзьями. Думаю, что если заинтересовать, то можно расширять до 20-22 команд.
Свои плюсы от этого будут. Наконец то наши клубы и игроки будут играть не один раз в неделю, а потом ещё и жаловаться на трудный график, а жить в интенсивном графике и быть конкурентоспособными.
У нас много миллиардеров болельщиков их просто надо подтолкнуть, заинтересовать. К примеру есть Пётр Авен, правда он за Спартак болеет и даже хотел его купить, но Федун заломил такую сумму, что желание пропало. А если тому же Авену взять и Торпедо вернуть в РПЛ, тем более Спартак и Торпедо считаются друзьями. Думаю, что если заинтересовать, то можно расширять до 20-22 команд.
Свои плюсы от этого будут. Наконец то наши клубы и игроки будут играть не один раз в неделю, а потом ещё и жаловаться на трудный график, а жить в интенсивном графике и быть конкурентоспособными.
1 - Последние матчи года проходят с 24-27 декабря "2022". "максимальный" день в воскресенье 29 декабря.
2 - Первые матчи в новом году проходят с 12-15 января "2023". Пятница максимум 15 января и тогда турнир продолжится с 15 января. Если пятница 16 января, то игры стартуют с 9 января "2023"
3 - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ КРЫШИ НАД ПОЛЕМ
4 - Все команды, играющие в РПЛ должны "показать" финансы, что позволяют играть до "финала" и в "текущем" 2022/23 и в следующем сезоне 2023/24.
НАКАЗАНИЕ - ОТСТРАНЕНИЕ НА 10 (ДЕСЯТЬ) ЛЕТ от РПЛ и "ФНЛ" (первый дивизион)
5 - ЛИМИТ ОСТАЁТСЯ. Только на заявку на "конкретный" матч и МАКСИМУМ 10 ИНОСТРАНЦЕВ. Никаких "СНГ" вне лимита, все под лимитом
А дальше "капризы"
6 - У каждой региональной столицы футбольный клуб на 5-10% от общего числа жителей в регионе. Минимальный порог вместимости стадиона - 30 000. Условный "Оренбург". Население города около 200 000, население области - около 2 000 000. Условно "хотя бы" 30 000 на матчи с "именами" должны набирать. Законный обход ФФП, продаём билеты по 100Р, а на "билете" цена в 500Р, и вот у вас доп. доход в отчёт, главное, наличие "спонсора" (ЧАСТНЫЙ, а НЕ ГОСУДАРСТВО)
Есть ещё идеи, как повысить продажи прав на РПЛ, как повысить "интенсивность" матча "на бумаге". При этом по правам я "уверен" со ставкой "ГОЛОВА НА ОТСЕЧЕНИЕ". По крайней мере, на счёт "интереса" к нашему чемпионату. Так называемый "ХАЙП" будет обеспечен
1 - Последние матчи года проходят с 24-27 декабря "2022". "максимальный" день в воскресенье 29 декабря.
2 - Первые матчи в новом году проходят с 12-15 января "2023". Пятница максимум 15 января и тогда турнир продолжится с 15 января. Если пятница 16 января, то игры стартуют с 9 января "2023"
3 - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ КРЫШИ НАД ПОЛЕМ
4 - Все команды, играющие в РПЛ должны "показать" финансы, что позволяют играть до "финала" и в "текущем" 2022/23 и в следующем сезоне 2023/24.
НАКАЗАНИЕ - ОТСТРАНЕНИЕ НА 10 (ДЕСЯТЬ) ЛЕТ от РПЛ и "ФНЛ" (первый дивизион)
5 - ЛИМИТ ОСТАЁТСЯ. Только на заявку на "конкретный" матч и МАКСИМУМ 10 ИНОСТРАНЦЕВ. Никаких "СНГ" вне лимита, все под лимитом
А дальше "капризы"
6 - У каждой региональной столицы футбольный клуб на 5-10% от общего числа жителей в регионе. Минимальный порог вместимости стадиона - 30 000. Условный "Оренбург". Население города около 200 000, население области - около 2 000 000. Условно "хотя бы" 30 000 на матчи с "именами" должны набирать. Законный обход ФФП, продаём билеты по 100Р, а на "билете" цена в 500Р, и вот у вас доп. доход в отчёт, главное, наличие "спонсора" (ЧАСТНЫЙ, а НЕ ГОСУДАРСТВО)
Есть ещё идеи, как повысить продажи прав на РПЛ, как повысить "интенсивность" матча "на бумаге". При этом по правам я "уверен" со ставкой "ГОЛОВА НА ОТСЕЧЕНИЕ". По крайней мере, на счёт "интереса" к нашему чемпионату. Так называемый "ХАЙП" будет обеспечен