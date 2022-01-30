Романцев: «Можно провести эксперимент с отменой лимита на несколько лет»

Бывший тренер «Спартака» и сборной России порассуждал о лимите на легионеров.

Как отношусь к ограничениям числа легионеров? Относился в разное время по-разному. Был период, когда я был против лимита, а потом считал, что он необходим. Сейчас вот склоняюсь к тому, чтобы попробовать провести эксперимент с отменой лимита на несколько лет. И посмотреть, что он принесет.

Быть может, тогда наша молодежь поймет, что для получения места в составе уже недостаточно одного российского паспорта. И что теперь оно завоевывается в тренировках и жесткой конкурентной борьбой.