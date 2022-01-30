Романцев: «Можно провести эксперимент с отменой лимита на несколько лет»

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев порассуждал о лимите на легионеров.
Как отношусь к ограничениям числа легионеров? Относился в разное время по-разному. Был период, когда я был против лимита, а потом считал, что он необходим. Сейчас вот склоняюсь к тому, чтобы попробовать провести эксперимент с отменой лимита на несколько лет. И посмотреть, что он принесет.
Быть может, тогда наша молодежь поймет, что для получения места в составе уже недостаточно одного российского паспорта. И что теперь оно завоевывается в тренировках и жесткой конкурентной борьбой.
С одной стороны мы приземлим наших "паспортистов", ценники на них сразу упадут, но с другой стороны наш чемпионат ещё больше заполонит второсортные игроки из слабых чемпионатов, а наши игроки будут ещё больше деградировать в низших лигах.
Что делать? Это сложный вопрос. Тут надо делал лимит строгим, 3-4 легионера на команду. Игрок должен считаться легионером, если не может играть за сборную России.
Либо отменять, но с ограничениями. Легионер должен сыграть за сборную своей страны в течении последних двух лет 50% матчей рейтинг 1-20 место ФИФА, 21 место и ниже 75% матчей.
Нам нужны сильные легионеры, а не дешёвые!!!
С одной стороны мы приземлим наших "паспортистов", ценники на них сразу упадут, но с другой стороны наш чемпионат ещё больше заполонит второсортные игроки из слабых чемпионатов, а наши игроки будут ещё больше деградировать в низших лигах.
Что делать? Это сложный вопрос. Тут надо делал лимит строгим, 3-4 легионера на команду. Игрок должен считаться легионером, если не может играть за сборную России.
Либо отменять, но с ограничениями. Легионер должен сыграть за сборную своей страны в течении последних двух лет 50% матчей рейтинг 1-20 место ФИФА, 21 место и ниже 75% матчей.
Нам нужны сильные легионеры, а не дешёвые!!!