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Романцев: «Можно провести эксперимент с отменой лимита на несколько лет»

сегодня, 17:07

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев порассуждал о лимите на легионеров.

Как отношусь к ограничениям числа легионеров? Относился в разное время по-разному. Был период, когда я был против лимита, а потом считал, что он необходим. Сейчас вот склоняюсь к тому, чтобы попробовать провести эксперимент с отменой лимита на несколько лет. И посмотреть, что он принесет.

Быть может, тогда наша молодежь поймет, что для получения места в составе уже недостаточно одного российского паспорта. И что теперь оно завоевывается в тренировках и жесткой конкурентной борьбой.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 18:24
У Путина других забот нет, как только следить за тем, что в РПЛ творится.
cska1948
cska1948
сегодня в 18:23
В нашем футболе низкое качество подготовки молодых футболистов, поэтому все уповают на легионеров. Теперь представим, что лимит на легионеров сняли. Что получим? Правильно! Клубы бросят все средства на закупку готовеньких легионеров. Как следствие, невеликие затраты на подготовку своих футболистов приблизятся к НУЛЮ! В результате конкурировать с легионерами будет НЕКОМУ, от слова СОВСЕМ,,,
Брулин
Брулин
сегодня в 18:15
Проблема в том, что все боятся Путина. Думают не о том, чтобы рискнуть и сделать что-то качественное и прорывное, а из дурацкого принципа "Не навреди".

Вот поэтому мы ещё долгое время будем бултыхаться в проруби.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:14
Платить при это сто тысяч рулей вот это эксперимент.
ДСА
ДСА
сегодня в 18:01
А потом что с лишними легионерами делать?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:57
Да нет проблем. Зенит, динамо, Локо и Спартак, возможно быки, будут иметь в составе 11 легов на поле и 5 на лавке, остальные купят подешевле узбеков, арабов африканцев и будут отчаянно биться за 7-8 место. А сборная на базе ФНЛ будет в рейтинге на 70-80 местах. Ничего страшного. Зенит будет регулярно занимать третье место в группе ЛЧ, или ЛЕ. УРОВЕНЬ поднимется до небес, тк в РПЛ будет 5-6 конкурентноспособных команд, те способных купить приличный легов. Зато проклятого лимита не будет. Заживём!!!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:26, ред.
Отмена лимита полностью, это палка о двух концах.
С одной стороны мы приземлим наших "паспортистов", ценники на них сразу упадут, но с другой стороны наш чемпионат ещё больше заполонит второсортные игроки из слабых чемпионатов, а наши игроки будут ещё больше деградировать в низших лигах.
Что делать? Это сложный вопрос. Тут надо делал лимит строгим, 3-4 легионера на команду. Игрок должен считаться легионером, если не может играть за сборную России.
Либо отменять, но с ограничениями. Легионер должен сыграть за сборную своей страны в течении последних двух лет 50% матчей рейтинг 1-20 место ФИФА, 21 место и ниже 75% матчей.
Нам нужны сильные легионеры, а не дешёвые!!!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 17:25
В РПЛ и так постоянные эксперименты.
ABir
ABir
сегодня в 17:24
Похоже уже никто не знает, как лучше - с лимитом или без него
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:14
Пусть на бомжах экспериментируют, а не на людях.
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 17:13
Шпалыч прав. Как ещё достучаться до черепной коробки наших ногомячистов? Они же птицы гордые, не пнёшь - не полетят.
протон
протон
сегодня в 17:12
Олег Иванович, в кои веки Вас поддержу. К чёрту сиюминутный результат у сборных. Пусть станут конкурентноспособными через мясорубку за место в составе
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:09
Толку не будет...
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