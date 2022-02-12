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Агент Самошникова: «Был интерес из Европы, но Илья останется в „Рубине“»

сегодня, 15:32

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, высказался о будущем своего клиента.

Самошников остается в «Рубине» в это трансферное окно. Был ли интерес из Европы? Да, был. Об этом поговорим позже.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 17:14
А какой интерес? От кого?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:07
В Эстонию ехать не захотел.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 16:45, ред.
Если разве какой нибудь Санкт-Галлен.
Izmar
Izmar
сегодня в 16:25
Чаловым тоже Ювентус интересовался и что?
drug01
drug01
сегодня в 16:19
Только рубин!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:15
Команды из Люксембурга, Мальты и Андорры в очередь стоят за Самошниковым!
Но он решил остаться в Рубине, так как не дорос до такого уровня!
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 16:11, ред.
Добра дружище. А передоза не будет от Сан Марино !!!)))
beefs
beefs
сегодня в 16:07
там зарплата мизерная, кто уедет от такой зарплаты...
dok66
dok66
сегодня в 16:05
Он еще Рубину пригодится . Тем более контракт до лета 2023 .
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 16:01
Приветствую!!!! Сан-Марино)))
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 15:39
Что ему Европа! Его и здесь неплохо кормят.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:35
Самому не смешно. Был интерес из Европы. Из Молдавии ???)
km76aesj9v6z
km76aesj9v6z
сегодня в 15:33
Надо было ехатьт
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