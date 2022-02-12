Агент Самошникова: «Был интерес из Европы, но Илья останется в „Рубине“»

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, высказался о будущем своего клиента.
Самошников остается в «Рубине» в это трансферное окно. Был ли интерес из Европы? Да, был. Об этом поговорим позже.
Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, высказался о будущем своего клиента.
Самошников остается в «Рубине» в это трансферное окно. Был ли интерес из Европы? Да, был. Об этом поговорим позже.
Но он решил остаться в Рубине, так как не дорос до такого уровня!
Но он решил остаться в Рубине, так как не дорос до такого уровня!