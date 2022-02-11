ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Спартак» готов продать Гуса Тиля в «Аталанту»

сегодня, 12:27

Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль, права на которого принадлежат «Спартаку», попал в сферу интересов «Аталанты».

По данным источника, «Спартак», «Фейеноорд» и «Аталанта» начали трёхстороннее обсуждение потенциального трансфера. Со стороны московского клуба переговоры ведёт спортивный директор Лука Каттани.

Данный переход может состояться не ранее лета, потому что до этого момента Тиль будет выступать за «Фейеноорд» на правах аренды.

Все новости
СлухиБурлак покинул сбор «Торпедо». Его трансфер может не состояться
Вчера, 23:08
Орещук: «Бакаев не впишется в игровую систему „Краснодара“»
Вчера, 18:54
СлухиЦСКА интересуется полузащитником «Лестера»
Вчера, 17:35
Слухи«Краснодар» заинтересован в подписании Бакаева
Вчера, 17:04
СлухиХаджикадунич может уйти из «Ростова»
Вчера, 16:36
Дивеев отреагировал на слухи об интересе «Венеции» и «Наполи»
Вчера, 10:56
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:41
Подковерные маневры.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:10
Продайте лучше Аталанте Рассказова ,Маслова ,Классена ,Пруцева , Хлусевича , Труханова, Чернова ! Можно за копейки ,а Гууса верните ! Не будьте идиотами ! На кой чёрт тогда избавлялись от Хендрикса ?
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 13:43
15 и упаковывайте
YVG
YVG
сегодня в 13:41
Одного уже в Аталанту продали.
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 13:29
Этому Гусю подходит только Голландия
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:18
"Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль, права на которого принадлежат «Спартаку», попал в сферу интересов «Аталанты».

Невольно возникает вопрос....какого пня тут Фейеноорд???
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:14
Не понимаю, почему он не смог заиграть в Спартаке и кто в этом виноват?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:12
Как обычно хотят замариновать.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:46
Значит попробуют продать!
beefs
beefs
сегодня в 12:40
руководство клуба знает что делает...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:28
Зря,он сейчас очень хорош
drug01
drug01
сегодня в 12:28
Зачем не надо
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100