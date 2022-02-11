«Спартак» готов продать Гуса Тиля в «Аталанту»

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сегодня, 12:27

Полузащитник «Фейеноорда» , права на которого принадлежат «Спартаку», попал в сферу интересов «Аталанты».

По данным источника, «Спартак», «Фейеноорд» и «Аталанта» начали трёхстороннее обсуждение потенциального трансфера. Со стороны московского клуба переговоры ведёт спортивный директор Лука Каттани.

Данный переход может состояться не ранее лета, потому что до этого момента Тиль будет выступать за «Фейеноорд» на правах аренды.