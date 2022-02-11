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Парфёнов: «Бакаеву из „Спартака“ никуда не надо переходить»

вчера, 20:12

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфенов высказался о продлении контракта клубом с Виктором Мозесом, а также прокомментировал новость, что летом Зелимхан Бакаев может перейти в «Краснодар».

Бакаев может подойти «Краснодару», под его стиль, в который старается играть команда. Если они заинтересованы в подписании этого футболиста, значит, изучали, смотрели за ним. Сейчас у «Краснодара» новый тренер, может, у него свое видение игры. Но я считаю, что Бакаеву никуда переходить не надо.

Хорошая ли новость для красно-белых, что клуб продлил контракт с Мозесом? Еще два года он будет стабильно играть. Не скажу, что это суперфутболист, но ниже своего уровня Виктор никогда не падает. Чем больше сильных игроков в нашем чемпионате, тем он интереснее. В «Спартаке» Мозес справляется с ролью лидера.

Как оценю период Мозеса в «Спартаке»? В некоторых матчах чемпионата ему хватает мастерства, и из-за этого Мозес не выкладывается на 100 процентов, другое дело – Лига Европы. Сейчас в «Спартак» пришел новый тренер, для него это новая мотивация.

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Все комментарии
zxsv62te3au8
zxsv62te3au8
сегодня в 03:52
Здесь он прав
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 21:10
Все решают за Бакаева, одни говорят надо переходить, другие не надо, а может кто-нибудь у Бакаева спросит, что ему надо?
Cat01
Cat01
вчера в 21:09
Сам не уйдёт..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:05
Из пустого в порожнюю.
kasyak7
kasyak7
вчера в 20:58
Странные дела в Спартаке творятся.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:42
Темная история
lotsman
lotsman
вчера в 20:30
Так если его оттуда выталкивают.
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:28
Самая большая беда Спартака - Федун...
Gahi
Gahi
вчера в 20:18
Может с приходом нового тренера команда сможет показать результат за короткое время. Удачи
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