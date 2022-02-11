Парфёнов: «Бакаеву из „Спартака“ никуда не надо переходить»

Бывший футболист «Спартака» высказался о продлении контракта клубом с , а также прокомментировал новость, что летом может перейти в «Краснодар».

Бакаев может подойти «Краснодару», под его стиль, в который старается играть команда. Если они заинтересованы в подписании этого футболиста, значит, изучали, смотрели за ним. Сейчас у «Краснодара» новый тренер, может, у него свое видение игры. Но я считаю, что Бакаеву никуда переходить не надо.

Хорошая ли новость для красно-белых, что клуб продлил контракт с Мозесом? Еще два года он будет стабильно играть. Не скажу, что это суперфутболист, но ниже своего уровня Виктор никогда не падает. Чем больше сильных игроков в нашем чемпионате, тем он интереснее. В «Спартаке» Мозес справляется с ролью лидера.

Как оценю период Мозеса в «Спартаке»? В некоторых матчах чемпионата ему хватает мастерства, и из-за этого Мозес не выкладывается на 100 процентов, другое дело – Лига Европы. Сейчас в «Спартак» пришел новый тренер, для него это новая мотивация.