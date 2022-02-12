«Зенит» ищет центрального защитника в Италии и Германии

«Зенит» намерен укрепить линию обороны.
По данным источника, питерский клуб ищет нового центрального защитника в чемпионатах Италии и Германии. Инициатива приобретения игрока в центр обороны исходит от главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
«Сине-бело-голубые» могут оформить трансфер нового защитника до закрытия зимнего окна.
Место лега освобождать ведь надо.
В идеале было бы убрать Ловрена, но он травмирован. Кому его сплавить?
Скорее всего речь идет о следующем окне...
Место лега освобождать ведь надо.
В идеале было бы убрать Ловрена, но он травмирован. Кому его сплавить?
Скорее всего речь идет о следующем окне...