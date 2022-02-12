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«Зенит» ищет центрального защитника в Италии и Германии

сегодня, 14:15

«Зенит» намерен укрепить линию обороны.

По данным источника, питерский клуб ищет нового центрального защитника в чемпионатах Италии и Германии. Инициатива приобретения игрока в центр обороны исходит от главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Сине-бело-голубые» могут оформить трансфер нового защитника до закрытия зимнего окна.

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Все комментарии
57158
57158
сегодня в 18:02
ловрен косячник и надо его гнать....
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 17:20
Нойштедтера пусть берут,он тоже немец))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:55
Не там ищет зенит . Есть же заслуженный... , центральный Кутепов...) А то Италия , Германия , а тут даром да еще с красной повязочкой...)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:30
Может надо в рпл поискать!
Izmar
Izmar
сегодня в 16:27
Лишь бы что-то настрочить. Даже источник не указывают.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:04
Похоже в Южной Америке пересмотрели всех.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:04
а что с Украины футболист не ко двору...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:38
Семак ищет защитников...за 4 дня до Бетиса...))
kust07
kust07
сегодня в 15:20
Лучше в Италии искать.
drug01
drug01
сегодня в 15:17
Своя школа есть???
Байкал-38.
Байкал-38. ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 15:15
Питер и есть окно, оно всегда открыто!
lotsman
lotsman
сегодня в 15:09
Медведев вроде бы говорил, что покупки закончились, в этом окне.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:59
Кто ищет тот всегда найдёт
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:50
Получается, на замену Ракицкому?
Место лега освобождать ведь надо.
В идеале было бы убрать Ловрена, но он травмирован. Кому его сплавить?
Скорее всего речь идет о следующем окне...
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 14:44
С защитниками нынче проблема 😔
1 984
1 984
сегодня в 14:20
Удачного поиска.
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