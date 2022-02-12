Анчелотти — о ничьей с «Вильярреалом»: «„Реалу“ не повезло»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничейный результат с «Вильярреалом» (0:0) в поединке 24-го тура Ла Лиги:
Я доволен второй половиной игры, которую мы провели очень хорошо, в отличие от первой. Когда видишь хороший футбол, когда команда в порядке, то ты скорее будешь доволен, нежели огорчен. У нас было множество моментов во втором тайме.
«Реалу» не повезло, потому что мы два раза попали в перекладину. Также голкипер соперников сделал несколько хороших сэйвов. Мы могли одержать победу.
4 очка отрыва от «Севильи»? Всегда сложно, когда не выигрываешь. Ла Лига — по-прежнему трудный турнир для всех.
Мадридский «Реал» в последних 4 играх одержал только 1 победу.
Не следует забывать, что ни для кого "Вильярреал" не есть команда мальчиков для битья, а их тренер - один из лучших испанских тренеров последнего 10-летия. Трудный соперник для любого.
Замены произведенные на 10 - 15 минут раньше могли бы перевернуть игру, но Анчи наступает на эти грабли не в первый раз. Ну и Йович.. какой же не фартовый все таки нап.
Не следует забывать, что ни для кого "Вильярреал" не есть команда мальчиков для битья, а их тренер - один из лучших испанских тренеров последнего 10-летия. Трудный соперник для любого.
Замены произведенные на 10 - 15 минут раньше могли бы перевернуть игру, но Анчи наступает на эти грабли не в первый раз. Ну и Йович.. какой же не фартовый все таки нап.