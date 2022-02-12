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Анчелотти — о ничьей с «Вильярреалом»: «„Реалу“ не повезло»

сегодня, 21:20
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Наставник «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничейный результат с «Вильярреалом» (0:0) в поединке 24-го тура Ла Лиги:

Я доволен второй половиной игры, которую мы провели очень хорошо, в отличие от первой. Когда видишь хороший футбол, когда команда в порядке, то ты скорее будешь доволен, нежели огорчен. У нас было множество моментов во втором тайме.

«Реалу» не повезло, потому что мы два раза попали в перекладину. Также голкипер соперников сделал несколько хороших сэйвов. Мы могли одержать победу.

4 очка отрыва от «Севильи»? Всегда сложно, когда не выигрываешь. Ла Лига — по-прежнему трудный турнир для всех.

Мадридский «Реал» в последних 4 играх одержал только 1 победу.

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протон
протон
сегодня в 22:29
Тяжело даются голы Реалу. Тяжело будет с ПСЖ.
Не следует забывать, что ни для кого "Вильярреал" не есть команда мальчиков для битья, а их тренер - один из лучших испанских тренеров последнего 10-летия. Трудный соперник для любого.
Замены произведенные на 10 - 15 минут раньше могли бы перевернуть игру, но Анчи наступает на эти грабли не в первый раз. Ну и Йович.. какой же не фартовый все таки нап.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:49
Барселона чемпион 2022.
soccer_admin
soccer_admin ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 21:47
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