Анчелотти — о ничьей с «Вильярреалом»: «„Реалу“ не повезло»

Наставник «Реала» прокомментировал ничейный результат с «Вильярреалом» (0:0) в поединке 24-го тура Ла Лиги:

Я доволен второй половиной игры, которую мы провели очень хорошо, в отличие от первой. Когда видишь хороший футбол, когда команда в порядке, то ты скорее будешь доволен, нежели огорчен. У нас было множество моментов во втором тайме.

«Реалу» не повезло, потому что мы два раза попали в перекладину. Также голкипер соперников сделал несколько хороших сэйвов. Мы могли одержать победу.

4 очка отрыва от «Севильи»? Всегда сложно, когда не выигрываешь. Ла Лига — по-прежнему трудный турнир для всех.