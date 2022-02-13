«Зенит» сообщил о травме Ловрена перед матчами с «Бетисом»

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сегодня, 13:04

«Зенит» на официальном сайте сообщил о травме защитника . Хорватский игрок получил повреждение в матче товарищеского турнира Atlantic Cup с «Копенгагеном» (1:1, 3:2 по пенальти).

Определен характер повреждения Деяна Ловрена. Защитник сине-бело-голубых прошел обследование после травмы, полученной в матче против «Копенгагена». По результатам обследования у игрока выявлено повреждение связок голеностопа. Точные сроки восстановления станут известны в ближайшие дни. Футбольный клуб «Зенит» желает Деяну Ловрену скорейшего возвращения на поле!

17 и 24 февраля «Зенит» сыграет с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.