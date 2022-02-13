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«Зенит» сообщил о травме Ловрена перед матчами с «Бетисом»

сегодня, 13:04

«Зенит» на официальном сайте сообщил о травме защитника Деяна Ловрена. Хорватский игрок получил повреждение в матче товарищеского турнира Atlantic Cup с «Копенгагеном» (1:1, 3:2 по пенальти).

Определен характер повреждения Деяна Ловрена. Защитник сине-бело-голубых прошел обследование после травмы, полученной в матче против «Копенгагена». По результатам обследования у игрока выявлено повреждение связок голеностопа. Точные сроки восстановления станут известны в ближайшие дни.

Футбольный клуб «Зенит» желает Деяну Ловрену скорейшего возвращения на поле!

17 и 24 февраля «Зенит» сыграет с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья ответ DEIVID_777 (раскрыть)
сегодня в 18:11
У Зенита появился шанс, у Семака отмазка))
протон
протон
сегодня в 17:18
Человек травма. Он за 1.5 сезона в Зените месяцев 7 лечился. А уровень его игры не лучше Чистякова, если не хуже.
Лучше бы Ивановича продлили, он более сильный игрок.
112910415
112910415
сегодня в 17:10
жаль ... но не особо большая потеря
Василий 50
Василий 50
сегодня в 15:37
Бетис должны и без него обыграть.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ SHMEL258 (раскрыть)
сегодня в 15:08
Он даже на уровне РПЛ привозит, о чем вообще говорить. У Зенита как были небольшие шансы пройти Бетис, такие и остались
Главный судья
Главный судья
сегодня в 15:06
Какая разница у Зенита шансов нет в любом случае...это команда для внутреннего пользования...
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 15:05
Ужасно терять игрока из основы перед ответственным матчем ЛЕ и возобновлением чемпионата.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:02
Плохая новость, конечно! Чистяков может и дрогнуть в ответственный момент, чего бы не хотелось....
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:14
До сих пор непонятно,зачем его брали?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:10
Не велика потеря. Ловрен - это ходячий косяк!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:59
При заключении контракта с этим игроком руководство клуба "повелось" на его имя и на то, что он является футболистом отличной сборной. Внутрь его, к сожалению, не заглянешь, и именно в таких случаях пригодился бы рентген, который бы просветил нутро Ловрена и обнаружил, что ТАМ ничего нет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ DEIVID_777 (раскрыть)
сегодня в 13:52
Оригинально, свежо и с юмором. Это так редко встречается в наше время. Вам плюс.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:50
К игре восстановится.
makkie
makkie
сегодня в 13:48
Кто в итоге у Зенита в защите сыграет?
Алим с Чистяковым и Барриос что ли? У Ракицкого тоже повреждение вроде.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 13:41
В РПЛ на костылях вполне мог бы играть, но тут Семак должен найти замену.
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 13:37
У Зенита хоть минимальные шансы появились, в связи с травмой этого дерева.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 13:34
Ну все смело можно заявлять Зенит не пройдет.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:32
Думаю это известно было всем
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:31
Моё мнение - невелика потеря. В идеале его нужно было сплавить в это окно и затариться толковым легом. Вроде игрок с именем, но вот не идёт у него игра в Зените. Ракицкого нужно переподписывать обязательно, а без хорвата вполне обойдёмся...
1 984
1 984
сегодня в 13:28
Это плохо. Скорейшего выздоровления.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:23
Теперь хоть меньше ошибок будет в защите.
А Ловрену скорейшего выздоровления.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:20
Вот и серьезные потери пошли.
57158
57158
сегодня в 13:11
Теперь появился шанс на нормальную игру.
ловрен - косячник конкретный...
4RT
4RT
сегодня в 13:06
А что до этого он на костылях прыгал они не замечали
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