«Зенит» сообщил о травме Ловрена перед матчами с «Бетисом»

«Зенит» на официальном сайте сообщил о травме защитника Деяна Ловрена. Хорватский игрок получил повреждение в матче товарищеского турнира Atlantic Cup с «Копенгагеном» (1:1, 3:2 по пенальти).
Определен характер повреждения Деяна Ловрена. Защитник сине-бело-голубых прошел обследование после травмы, полученной в матче против «Копенгагена». По результатам обследования у игрока выявлено повреждение связок голеностопа. Точные сроки восстановления станут известны в ближайшие дни.
Футбольный клуб «Зенит» желает Деяну Ловрену скорейшего возвращения на поле!
17 и 24 февраля «Зенит» сыграет с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.
Лучше бы Ивановича продлили, он более сильный игрок.
Лучше бы Ивановича продлили, он более сильный игрок.
Алим с Чистяковым и Барриос что ли? У Ракицкого тоже повреждение вроде.
Алим с Чистяковым и Барриос что ли? У Ракицкого тоже повреждение вроде.
А Ловрену скорейшего выздоровления.
А Ловрену скорейшего выздоровления.
ловрен - косячник конкретный...
ловрен - косячник конкретный...