В «Химках» зафиксирована вспышка коронавируса

В «Химках» произошло массовое заболевание коронавирусом.
Заразившиеся футболисты (их количество не называется) сейчас находятся на карантине и отделены от команды. Кроме того, положительный результат теста получил один из членов тренерского штаба, он также находится на карантине.
Напомним, что «Химки» проводят тренировочные сборы в турецком Белеке.
Ведь болезнь может протекать бессимптомно у вакцинированных, но можно заражать других. одним словом эта уловка заявлять на матчи больных в лёгкой форме, а другие... пусть заражаются.
Ведь болезнь может протекать бессимптомно у вакцинированных, но можно заражать других. одним словом эта уловка заявлять на матчи больных в лёгкой форме, а другие... пусть заражаются.