В «Химках» зафиксирована вспышка коронавируса

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сегодня, 20:12

В «Химках» произошло массовое заболевание коронавирусом.

Заразившиеся футболисты (их количество не называется) сейчас находятся на карантине и отделены от команды. Кроме того, положительный результат теста получил один из членов тренерского штаба, он также находится на карантине.

Напомним, что «Химки» проводят тренировочные сборы в турецком Белеке.