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В «Химках» зафиксирована вспышка коронавируса

сегодня, 20:12

В «Химках» произошло массовое заболевание коронавирусом.

Заразившиеся футболисты (их количество не называется) сейчас находятся на карантине и отделены от команды. Кроме того, положительный результат теста получил один из членов тренерского штаба, он также находится на карантине.

Напомним, что «Химки» проводят тренировочные сборы в турецком Белеке.

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Химки
Источник: metaratings.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 21:55
ну, к рестарту РПЛ будут здоровы
1 984
1 984
сегодня в 20:58
Лучше сейчас чем в сезоне.
Союзник противников
Союзник противников ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:51
Точно,нарушили срок проверки огнетушителей в своих суперкарах.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:50
Ничё,главное-не прививаться,а то будут смертельно очипованы,покроются чешуёй и прорежутся жабры.Слава богу,что хоть наука доподлинно установила :Рога растут от другого!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 20:39
Зато на днях клубы РПЛ вышли с ходатайством отменить тесты ПЦР у вакцинированных.
Ведь болезнь может протекать бессимптомно у вакцинированных, но можно заражать других. одним словом эта уловка заявлять на матчи больных в лёгкой форме, а другие... пусть заражаются.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:34
Это означает что в Химках все положительные.
beefs
beefs
сегодня в 20:27
вот это номер, а через неделю матч чемпионата..
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:25
Плохо. походу нарушали противопожарные требования...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:19
В ё бывает когда-то впервые.
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