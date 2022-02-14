Силкин: «Сутормин подходит нынешнему составу „Динамо“»

Бывший тренер «Динамо» прокомментировал слухи о том, что полузащитник «Зенита» может перейти в московский клуб.

Думаю, Сутормин подходит нынешнему составу «Динамо». Сейчас Алексей не имеет такого большого количества времени на поле, а у «Динамо» небольшая скамейка. Они покупают Сутормина уж точно не для ротации, а для основы. Этот игрок может выполнять большой объем беговой работы. Можно попробовать использовать его в качестве атакующего игрока и как защитника.

Ошибётся ли Сутормин, перейдя в «Динамо»? Нет, наоборот. В «Зените» он доказал свою конкурентоспособность. То небольшое количество времени, которое ему предоставлял тренер, Алексей использовал и приносил пользу. В «Зените» он был игроком ротации, но это не означает, что Сутормин плохой футболист.