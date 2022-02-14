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Силкин: «Сутормин подходит нынешнему составу „Динамо“»

сегодня, 19:05

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал слухи о том, что полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может перейти в московский клуб.

Думаю, Сутормин подходит нынешнему составу «Динамо». Сейчас Алексей не имеет такого большого количества времени на поле, а у «Динамо» небольшая скамейка. Они покупают Сутормина уж точно не для ротации, а для основы. Этот игрок может выполнять большой объем беговой работы. Можно попробовать использовать его в качестве атакующего игрока и как защитника.

Ошибётся ли Сутормин, перейдя в «Динамо»? Нет, наоборот. В «Зените» он доказал свою конкурентоспособность. То небольшое количество времени, которое ему предоставлял тренер, Алексей использовал и приносил пользу. В «Зените» он был игроком ротации, но это не означает, что Сутормин плохой футболист.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:31
Вот потому он и бывший.
hаrut
hаrut
сегодня в 19:26
Посмотрим на этот переход
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:16, ред.
Как же так, Зенит отпускает великого пятидесятирублёвого маэстро?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:08
50.000 есть???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:07
Скоро узнаем...
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