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Мостовой: «У „Зенита“ больше шансов победить в матче с „Бетисом“»

вчера, 14:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

У «Зенита» больше шансов победить в матче с «Бетисом». Сразу после жеребьёвки был другой расклад. Но сейчас прошло два месяца: «Зенит» подлечился, отдохнул, набрал форму — в физическом плане команда должна просто летать.

А «Бетис» потрепался в Кубке и чемпионате, плюс играют в Петербурге, поэтому преимущество у «Зенита». К тому же, для испанцев традиционно будет шоком наша зима.

С другой стороны, ушёл Азмун, но пришёл Альберто и без того у Семака огромная скамейка. Даже игроки сборной Ерохин и Мостовой выходят на поле через раз. Поэтому проиграть они точно не должны.

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Все комментарии
blitz
blitz
вчера в 19:01
А что на крытой футбольной арене будет зима? Или все таки плюсовая температура?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 16:12
Плюсовая температура... Кроме того, испанцам, чтобы не замёрзнуть, "придётся" двигаться быстрее. Чувствуете, чем пахнет ? А вообще, такие разговоры про холодную погоду и преимущество в связи с ней может вести только дилетант.
kust07
kust07
вчера в 15:21
По матчу с Виляреалом и не скажешь,что они зиму боятся..
Ей богу детский лепет
4RT
4RT
вчера в 15:16
Давно мы умных мыслей не слыхали 😁
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:16
Мостовому, конечно, виднее.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 15:16
К тому же, для испанцев традиционно будет шоком наша зима.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1303931/mostovoy-aleksandr 17.02.2022
Ага, а у Зенита 5 черных скандинавов в составе!)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:58
Царек по ходу в пророки метит!
Евгений Стренадко
Евгений Стренадко
вчера в 14:51
1-3 бетис
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