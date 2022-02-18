Тухель — о победе в АПЛ: «Нужно быть реалистами, мы сражаемся за топ-4»

Наставник «Челси» Томас Тухель рассказал о перспективах лондонской команды выиграть АПЛ в этом сезоне:
Все довольно сложно. Это вызов, и мы такое любим. 16 очков отставания — это слишком много, такова реальность.
Нужно быть реалистами, мы сражаемся за топ-4, а это очень серьезно.
В конце сезона можно посмотреть назад, подумать о причинах и попытаться сделать что-то лучше. Конечно, мы стараемся быть лучше в течение сезона, но сейчас нужно быть реалистами.
В настоящее время «Челси» занимает 3-ю позицию в таблице АПЛ с 47 баллами.
Радует что здраво смотрит на ситуацию. Ну ничего можно побороться за кубок . И авось чет ещё зацепим в ЛЧ.
Радует что здраво смотрит на ситуацию. Ну ничего можно побороться за кубок . И авось чет ещё зацепим в ЛЧ.