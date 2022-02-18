ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Тухель — о победе в АПЛ: «Нужно быть реалистами, мы сражаемся за топ-4»

вчера, 18:40

Наставник «Челси» Томас Тухель рассказал о перспективах лондонской команды выиграть АПЛ в этом сезоне:

Все довольно сложно. Это вызов, и мы такое любим. 16 очков отставания — это слишком много, такова реальность.

Нужно быть реалистами, мы сражаемся за топ-4, а это очень серьезно.

В конце сезона можно посмотреть назад, подумать о причинах и попытаться сделать что-то лучше. Конечно, мы стараемся быть лучше в течение сезона, но сейчас нужно быть реалистами.

В настоящее время «Челси» занимает 3-ю позицию в таблице АПЛ с 47 баллами.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:19
Отрыв МС от Челси существенный, но медали в АПЛ по силам завоевать.
112910415
112910415
вчера в 21:18
нормальный адекватный комментарий нормального адекватного тренера !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:18
Время покажет.
ДСА
ДСА
вчера в 20:06
Поставил себе задачу минимум
kasyak7
kasyak7
вчера в 19:45
В Англии жёсткая конкуренция. Ничего не поделаешь
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:35
Лукаку помог выиграть КЧМ
протон
протон
вчера в 18:58
Все-таки не покидает ощущение, что покупка Лукаку отбросила Челси от титула АПЛ еще на год-два. Непонятно за счет чего наладить нападение на длинной дистанции и перестать терять очки с середняками. В кубках же пока все действительно хорошо и сезон весьма неплохой. Так что верим
Радует что здраво смотрит на ситуацию. Ну ничего можно побороться за кубок . И авось чет ещё зацепим в ЛЧ.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 18:47
Радует что здраво смотрит на ситуацию.... единственное непонятно за счет чего наладить нападение на длинной дистанции и перестать терять очки с середняками.... в кубках же пока все действительно хорошо и сезон весьма неплохой.... наверное летом Челс вернёт из аренды Брою и Галлахера, которые сейчас фейерят в АПЛ, Ампаду, Стерлинга... ведь смог же в предсезонке выстрелить Чалоба.... летнее усиление для борьбы за АПЛ-Кубок вполне реально, деньги на это есть...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:45
Мы это поняли
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