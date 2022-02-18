Тухель — о победе в АПЛ: «Нужно быть реалистами, мы сражаемся за топ-4»

Наставник «Челси» рассказал о перспективах лондонской команды выиграть АПЛ в этом сезоне:

Все довольно сложно. Это вызов, и мы такое любим. 16 очков отставания — это слишком много, такова реальность.

Нужно быть реалистами, мы сражаемся за топ-4, а это очень серьезно.

В конце сезона можно посмотреть назад, подумать о причинах и попытаться сделать что-то лучше. Конечно, мы стараемся быть лучше в течение сезона, но сейчас нужно быть реалистами.