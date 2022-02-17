Сын Марадоны: «Отец надеялся бы на победу „Наполи“ над „Барселоной“»

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вчера, 20:51

Сын ответил на вопрос, за кого бы болел его отец в матче Лиги Европы «Барселона» — «Наполи».

Это, несомненно, была бы его игра из-за того, что он дал обеим командам, но после увиденного мной два года назад (команды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов – прим.), не сомневаюсь, что он бы надеялся на победу «Наполи». Уверен в этом. Это была не просто связь, какой бы сильной она ни была, он провел в Неаполе свои лучшие годы. Они отметили его уникальным образом, сделанное им оказало ощутимое влияние на жизнь многих людей.

Марадона-старший выступал за обе команды. За «Барселону» играл с 1982-го по 1984 год, а за «Наполи» – с 1984-го по 1991-й.

В конце прошлого года в аэропорту Буэнос-Айреса установили статую Марадоны.