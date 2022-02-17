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Сын Марадоны: «Отец надеялся бы на победу „Наполи“ над „Барселоной“»

вчера, 20:51
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Сын Диего Марадоны ответил на вопрос, за кого бы болел его отец в матче Лиги Европы «Барселона» — «Наполи».

Это, несомненно, была бы его игра из-за того, что он дал обеим командам, но после увиденного мной два года назад (команды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов – прим.), не сомневаюсь, что он бы надеялся на победу «Наполи».

Уверен в этом. Это была не просто связь, какой бы сильной она ни была, он провел в Неаполе свои лучшие годы. Они отметили его уникальным образом, сделанное им оказало ощутимое влияние на жизнь многих людей.

Марадона-старший выступал за обе команды. За «Барселону» играл с 1982-го по 1984 год, а за «Наполи» – с 1984-го по 1991-й.

В конце прошлого года в аэропорту Буэнос-Айреса установили статую Марадоны.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:08
Надеется не запрещенно
протон
протон
вчера в 22:01
Если был бы выбор,конечно Марадона выбрал бы Наполи,его лучшие игры за клуб прошли именно в Неаполе
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 21:27
Пока что - 0:1
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:02
Игра рассудит
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:02
Наверно за Наполи ведь с ним связаны лучшие годы.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 20:58
Марадона- символ Наполи
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