Каррера: «Надеемся, что „Спартак“ выиграет Лигу Европы»

Бывший тренер «Спартака» поделился ожиданиями от выступления московского клуба в нынешнем сезоне Лиги Европы.

В первую очередь я желаю «Спартаку» всего хорошего. Им будет нелегко выиграть трофей Лиги Европы, потому что есть много команд с более высоким качеством игроков. Но опыт научил меня, что в футболе нет ничего невозможного. «Спартак» должен стараться выигрывать каждый матч. Верим и надеемся, что «Спартак» выиграет Лигу Европы.