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Каррера: «Надеемся, что „Спартак“ выиграет Лигу Европы»

вчера, 15:03

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от выступления московского клуба в нынешнем сезоне Лиги Европы.

В первую очередь я желаю «Спартаку» всего хорошего. Им будет нелегко выиграть трофей Лиги Европы, потому что есть много команд с более высоким качеством игроков. Но опыт научил меня, что в футболе нет ничего невозможного. «Спартак» должен стараться выигрывать каждый матч. Верим и надеемся, что «Спартак» выиграет Лигу Европы.

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17 февраля
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:00
пропал с радаров!!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:53
Это нереально. Хорошо будет если хотя бы пару раундов еще пройдут.
pomor45
pomor45
вчера в 22:39
Глеб Глинка

Надежд сомнителен приют.
«Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают» ,
Но все же постепенно тают.

И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей.. .
«Иных уж нет, а те далече» ,
pomor45
pomor45 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 22:31
Так и выйти в 1/8 ЛЕ, находясь на 9 месте в РПЛ тоже суметь надо.
pomor45
pomor45 ответ Мaлик (раскрыть)
вчера в 22:27
Зачем за них переживать? Переживать надо за сирых, обездоленных, бездомных, больных ..., а за этими миллионерами, забавляющимся игрой, надо просто наблюдать, когда хочется.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 22:04
До 2012 смотрел РПЛ и болел за Зенит,знал многих игроков и дарований юных,сейчас пару человек из Зенита.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:12
С 9-го места РПЛ выиграть Еврокубок это фантастика...
112910415
112910415
вчера в 20:56
это вряд ли, тренер
berda2003
berda2003
вчера в 20:41
бедный, совсем больной...
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:26
- Надеяться и верить в любимую команду надо всегда! Но лучше это делать молча... Сглазишь - и трандец всей ЕК компании "Спартака"! (Народная мудрость: "Не хвались, идучи на Рать...)

- Но за "Спартак" всё равно буду болеть!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 20:20
Уже Зенит решил победить в лиге Европы,так что место занято)
CarcassBT
CarcassBT
вчера в 19:27
Точно, раньше КУ брали все, кому не лень,
вплоть до сборных ликероводочных заводов😉🤣
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 19:27
Еврокубки и команды РПЛ вещи несовместимые, нужно еще лет 100 трудится что бы мечтать о победе даже в Лиге Конференций.
suiw
suiw
вчера в 19:22
Легко
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:59
Зачем писать откровенную глупость?
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 18:56
Скорее Шериф выиграет чем Спартак
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:52
Сейчас УЕФА выиграть сложней, подбор команд другой! Это раньше российским клубам в финале можно было встретить Глазго или Спортинг!
CarcassBT
CarcassBT
вчера в 18:49
Ведро...борща😉🤪сожрать не пообещал при этом возможном событии?!🤣
3u4fwqmrx6zg
3u4fwqmrx6zg
вчера в 18:48
Ему не тренером надо быть,а к петросяну в дуэт.
makkie
makkie
вчера в 17:58
Обычные дежурные слова поддержки.
Но выиграть ЛЕ не сможет даже Зенит с их дорогущим составом из бразильской диаспоры. Не доросли!
Да и потом, российские клубы только возобновляют сезон после 3-месячного простоя, в то время как клубы Европы уже вовсю рубятся в своих чемпионатах. Физическое состояние различается.

Думаю, в лучшем случае Спартак дойдёт до 1/4, но, скорее всего, 1/8 станет последней стадией в этом розыгрыше ЛЕ.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 17:46
Всем стало смешно.
санек002
санек002
вчера в 17:45, ред.
спасибо Массимо!но свежо преданье,да верится с трудом!но все равно будем болеть!мы же СПАРТАКОВЦЫ И БОЛЕЕМ ЗА ВЕЛИКИЙ СПАРТАК!
протон
протон
вчера в 17:27
Просто вежливое напутствие. И при этом трезвый взгляд на вещи, что есть более сильные команды. Но, что ещё он должен был сказать? Мол, ну вы и бездари, можете заранее сдаться, даже на поле не выходить и не бороться?
Всегда, когда вспоминаю Массимо, как-то хорошо и тепло прям на душе становится! И ведь умудрился он как-то в нашем балагане чемпионство взять!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:18
Надежда-их компас земной,
а Зарема -награда за смелость,
победы же хватит одной,
что б долго об этом им пе-е-лось.
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:18
С вами миллионы спартаковцев
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:17
А после цска в кого привращается человек...)??? Ну взять хотя бы Ганчаренко или Олича , или.....)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:15
Понятно , что с шуткой Макар , но все равно приятно...)
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 17:10
Каррера: "Вы обо мне забыли? А вот он я!!!"
valt134
valt134
вчера в 17:04
Похоже, Массимо перешёл на тяжёлые наркотики...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:51
А если включить мозги !!!)
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