Каррера: «Надеемся, что „Спартак“ выиграет Лигу Европы»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от выступления московского клуба в нынешнем сезоне Лиги Европы.
В первую очередь я желаю «Спартаку» всего хорошего. Им будет нелегко выиграть трофей Лиги Европы, потому что есть много команд с более высоким качеством игроков. Но опыт научил меня, что в футболе нет ничего невозможного. «Спартак» должен стараться выигрывать каждый матч. Верим и надеемся, что «Спартак» выиграет Лигу Европы.
Всегда, когда вспоминаю Массимо, как-то хорошо и тепло прям на душе становится! И ведь умудрился он как-то в нашем балагане чемпионство взять!
Всегда, когда вспоминаю Массимо, как-то хорошо и тепло прям на душе становится! И ведь умудрился он как-то в нашем балагане чемпионство взять!
Но выиграть ЛЕ не сможет даже Зенит с их дорогущим составом из бразильской диаспоры. Не доросли!
Да и потом, российские клубы только возобновляют сезон после 3-месячного простоя, в то время как клубы Европы уже вовсю рубятся в своих чемпионатах. Физическое состояние различается.
Думаю, в лучшем случае Спартак дойдёт до 1/4, но, скорее всего, 1/8 станет последней стадией в этом розыгрыше ЛЕ.
Но выиграть ЛЕ не сможет даже Зенит с их дорогущим составом из бразильской диаспоры. Не доросли!
Да и потом, российские клубы только возобновляют сезон после 3-месячного простоя, в то время как клубы Европы уже вовсю рубятся в своих чемпионатах. Физическое состояние различается.
Думаю, в лучшем случае Спартак дойдёт до 1/4, но, скорее всего, 1/8 станет последней стадией в этом розыгрыше ЛЕ.