Агент Гбамена: «Мы всё ещё продолжаем переговоры с ЦСКА»

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19 февраля 2022, 16:36

Агент Бернард Колиньон, представляющий интересы полузащитника «Эвертона» , поделился свежей информацией о возможном переходе игрока в московский ЦСКА .

Переговоры все еще продолжаются. Будет ли сегодня подписан контракт? Не знаю.

В текущем сезоне Гбамен сыграл в пяти матчах в составе «Эвертона», в которых отличился одной результативной передачей.