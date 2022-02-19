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Агент Гбамена: «Мы всё ещё продолжаем переговоры с ЦСКА»

19 февраля 2022, 16:36

Агент Бернард Колиньон, представляющий интересы полузащитника «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена, поделился свежей информацией о возможном переходе игрока в московский ЦСКА.

Переговоры все еще продолжаются. Будет ли сегодня подписан контракт? Не знаю.

В текущем сезоне Гбамен сыграл в пяти матчах в составе «Эвертона», в которых отличился одной результативной передачей.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 07:50
был бы он хоть нападающий ...
pomor45
pomor45 ответ SHMEL (раскрыть)
19 февраля в 20:32
Вот и пусть бы там играл, если бы заслужил, но сильно сомневаюсь. Он просто скупил бы всех сильнейших в РПЛ. Но это уже совсем другая история
SHMEL
SHMEL ответ pomor45 (раскрыть)
19 февраля в 20:27
Если бы не было легов зенит играл бы сейчас в пердиве.
pomor45
pomor45 ответ SHMEL (раскрыть)
19 февраля в 20:25
Нет у меня ни боссов, ни предпочтений. Что вижу, так и рассуждаю. Нет пользы от легов и всё тут.
Ironigor
Ironigor
19 февраля в 19:42
И зачем такое полузащитное чудо !)
SHMEL
SHMEL ответ pomor45 (раскрыть)
19 февраля в 19:39
Эх как ты жёстко против своих боссов, проталкивающих идею легов...
pomor45
pomor45
19 февраля в 19:37
... сыграл в пяти матчах .... отличился одной результативной передачей. Караскаль того же пошиба. Наполняют РПЛ забугорным шлаком. Вся и разница, что шлак разного качества и стоимости, но всё равно шлак. Нужно не лимит на легов ужесточать, а совсем их запретить.
Свeтозар
Свeтозар
19 февраля в 19:09
Потрындели и разошлись
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
19 февраля в 18:37
Он может и нападающего играть, быстрый игрок с
приличным дриблингом, научить открываться на линии офсайда
arsena1
arsena1
19 февраля в 18:28
может у нас новая тактическая схема? автобус в центре поля
sv_1969
sv_1969 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
19 февраля в 17:47
И в ворота ПЗ поставят))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
19 февраля в 17:21
Опять ПЗ ! Солить их что ли ?
Нападающий нужен, а лучше 2.
oFANATo
oFANATo
19 февраля в 16:48, ред.
Журналист Карпов: ЦСКА договорился с Эвертоном об аренде Гбамена
26-летний (др 25 сентября) опорный полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен — в шаге от перехода в ЦСКА.
Клубы уже достигли договоренности о его аренде до конца сезона без права выкупа. Сейчас москвичи финализируют личные условия договора со стороной игрока.

Ждём официального заявления от ЦСКА....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 февраля в 16:46
Идут финансовые тёрки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 февраля в 16:44
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    19 февраля в 16:39
    Давай соглашайтесь на все наши условия, ато не возьмём! 😜
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