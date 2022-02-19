Агент Гбамена: «Мы всё ещё продолжаем переговоры с ЦСКА»

Агент Бернард Колиньон, представляющий интересы полузащитника «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена, поделился свежей информацией о возможном переходе игрока в московский ЦСКА.
Переговоры все еще продолжаются. Будет ли сегодня подписан контракт? Не знаю.
В текущем сезоне Гбамен сыграл в пяти матчах в составе «Эвертона», в которых отличился одной результативной передачей.
приличным дриблингом, научить открываться на линии офсайда
приличным дриблингом, научить открываться на линии офсайда
Нападающий нужен, а лучше 2.
Нападающий нужен, а лучше 2.
26-летний (др 25 сентября) опорный полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен — в шаге от перехода в ЦСКА.
Клубы уже достигли договоренности о его аренде до конца сезона без права выкупа. Сейчас москвичи финализируют личные условия договора со стороной игрока.
Ждём официального заявления от ЦСКА....
26-летний (др 25 сентября) опорный полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен — в шаге от перехода в ЦСКА.
Клубы уже достигли договоренности о его аренде до конца сезона без права выкупа. Сейчас москвичи финализируют личные условия договора со стороной игрока.
Ждём официального заявления от ЦСКА....