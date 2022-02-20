«Рубин» объявил о подписании 18-летнего хавбека «Зенита» Кузнецова

«Рубин» объявил о подписании полузащитника «Зенита» Даниила Кузнецова.
Контракт с 18-летним хавбеком рассчитан на 5 лет.
Кузнецов в нынешнем сезоне выступал за основную команду петербургского клуба и «Зенит-2». В РПЛ он сыграл в 4 матчах, не отметившись результативными действиями.
Даниил Кузнецов – игрок «Рубина»!— «Рубин» Казань (@fcrk) February 20, 2022
Контракт с 18-летним полузащитником рассчитан на пять лет ✍🏻
Ранее Даниил выступал за молодёжную и вторую команду «Зенита», а также принял участие в четырёх матчах РПЛ и матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» 📈
Добро пожаловать! ❤️💚 pic.twitter.com/bw3m93C6E0
Недавно в «Рубине» прокомментировали слухи о желании клуба подписать Ярослава Ракицкого.
Сейчас лимит доживает свои деньки...летом можно бразильцев до 13 штук в заявке накопить...
Ну и смысл академии.....
Что то мне не вериться...что после "курсов повышения квалификации" доблестные воспитанники вернуться мегазвёздами в ряды гегемона и флагмана...и "подвинут" "Луисов и Дугласов" из основы....))
Сейчас лимит доживает свои деньки...летом можно бразильцев до 13 штук в заявке накопить...
Ну и смысл академии.....
Что то мне не вериться...что после "курсов повышения квалификации" доблестные воспитанники вернуться мегазвёздами в ряды гегемона и флагмана...и "подвинут" "Луисов и Дугласов" из основы....))