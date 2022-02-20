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«Рубин» объявил о подписании 18-летнего хавбека «Зенита» Кузнецова

вчера, 15:11

«Рубин» объявил о подписании полузащитника «Зенита» Даниила Кузнецова.

Контракт с 18-летним хавбеком рассчитан на 5 лет.

Кузнецов в нынешнем сезоне выступал за основную команду петербургского клуба и «Зенит-2». В РПЛ он сыграл в 4 матчах, не отметившись результативными действиями.

Недавно в «Рубине» прокомментировали слухи о желании клуба подписать Ярослава Ракицкого.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:37
Учитывая то,как у Семака молодёжь раскрывается к 23-25 годам только, то правильный выбор. Но и Слуцкий -- не гарантия для развития.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:59, ред.
При чём здесь " С приходом Газпрома....." ???

Это общая тенденция...
Можно подумать Газпром ежегодно обеспечивает составный минимум для успешного выступления в ЛЧ...это примерно 300-350 млн на состав...как у "середняков ЛЧ" Лейпцига,Бенфики,Лиона и пр...
Как было лет 10 так и есть 180 млн...чего достаточно для гегемонии на данной территории и для 4-го места в группе в ЛЧ....
Зенит и раньше то особо не был "клубом-фермой"...как условные Аякс,Бенфика,Порту...и навряд ли будет....
В ответ на мнимое "превосходство команд имеющих воспитанников" первое что прилетает на память это ещё недавний английский финал ЛЧ...
Если не ошибаюсь там из 22-х игроков старта на поле был 1 англичанин.....
Ну вот как бы и всё...
Приятного Вам футбольного вечера !!!!!!!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:13
С приходом Газпрома в Зенит в 2005 году уже тогда отпала надобность в собственной академии. Последняя плеяда своих воспитанников, которые и ковали славу питерского клуба, уже закончили с футболом, а новых просто перестали выпускать.
В Зените давно бы уже закрыли академию, но регламенты УЕФА, РФС требуют иметь свою школу.
Поэтому как бы не печально, но вы повторяете путь Спартака, там тоже очень мало своих воспитанников всегда пригождались клубу. Останется только потом говорить, сколько играет питерских пацанов в ФНЛ и других клубах.
Даже Семак по сути сказал, что нам свои не нужны, надо отменять лимит и покупать больше легионеров.
А как было наверное приятно питерцам когда кубок УЕФА перед всем городом подымали именно свои родные пацаны Малофеев, Аршавин, Денисов, Радимов, Ионов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:16, ред.
Мусаева в Сочи..Прохина, Кузнецова в Казань...Кравцова в Нижний...Шамкина в Калининград....

Сейчас лимит доживает свои деньки...летом можно бразильцев до 13 штук в заявке накопить...
Ну и смысл академии.....
Что то мне не вериться...что после "курсов повышения квалификации" доблестные воспитанники вернуться мегазвёздами в ряды гегемона и флагмана...и "подвинут" "Луисов и Дугласов" из основы....))
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:29
Рубин станет на голову сильнее.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 15:24
Удачи в новом клубе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:15
Пусть набирается опыта...
lotsman
lotsman
вчера в 15:14
Зенит раздаёт свою молодёжь.
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