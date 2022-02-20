«Рубин» объявил о подписании 18-летнего хавбека «Зенита» Кузнецова

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вчера, 15:11

«Рубин» объявил о подписании полузащитника «Зенита» .

Контракт с 18-летним хавбеком рассчитан на 5 лет.

Кузнецов в нынешнем сезоне выступал за основную команду петербургского клуба и «Зенит-2». В РПЛ он сыграл в 4 матчах, не отметившись результативными действиями.

Даниил Кузнецов – игрок «Рубина»!



Контракт с 18-летним полузащитником рассчитан на пять лет ✍🏻



Ранее Даниил выступал за молодёжную и вторую команду «Зенита», а также принял участие в четырёх матчах РПЛ и матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» 📈



Добро пожаловать! ❤️💚 pic.twitter.com/bw3m93C6E0 — «Рубин» Казань (@fcrk) February 20, 2022

Недавно в «Рубине» прокомментировали слухи о желании клуба подписать Ярослава Ракицкого.