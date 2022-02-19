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Карраскаль: «Я очень рад, что присоединился к семье ЦСКА»

19 февраля 2022, 14:38

Новичок ЦСКА полузащитник Хорхе Карраскаль поделился эмоциями от перехода в московский клуб.

Я очень доволен, что перешел в ЦСКА. Хочу передать эмоции, которые меня переполняют, своим партнерам. Хочу их всех скорее увидеть. Я приехал сюда помогать, давать все то, что могу. Очень рад этому шагу в моей карьере. Это шаг вперед.

Как возник вариант с переходом в ЦСКА? Интерес возник еще раньше, но тогда из-за определенных ситуаций перейти не получилось. Но недавно начались новые переговоры, я уже знал, о чем идет речь, поэтому не сомневался. Мы поговорили с моим агентом, и я быстро согласился, с удовольствием принял это предложение.

Советовался ли с кем-то перед переходом в Россию? Конкретного человека, который бы мне что-то рекомендовал, нет. Но я сам наводил справки у друзей, которые играли в РПЛ. Спросил у них про жизнь и быт в России. Они мне сказали, чтобы я ехал сюда и даже ни о чем не думал, так как здесь все отлично. Поэтому я последовал совету друзей.

Я приехал сюда заряженным, с целью и огромным желанием показать все, что могу. Очень рад, что присоединился к семье ЦСКА.

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Все комментарии
valt134
valt134
19 февраля в 20:15
Предложили денег, которых он никогда не видел-и сразу заговорил о «семье...» Шустрый Малый.
kust07
kust07
19 февраля в 19:30
Жаль Глушаковп нет в команде.Он всегда тепло встречает с банькой и самогоном.
figrant
figrant ответ Futurista (раскрыть)
19 февраля в 19:09
Гостинцы от Пабло Эскобара привёз. Нужно же как-то РПЛ взбодрить.
Байкал-38
Байкал-38
19 февраля в 19:09
Мильонариос (3 игры), Севилья (0) Севилья B (1), Карпаты (39), Ривер Плейт (49), ЦСКА (?).
Думаю ему и Химки за радость были бы...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 февраля в 19:06, ред.
Парень приехал на "Курсы повышения квалификации"......
На 12 игр...

Может и впрямь проявит себя в нашей Нарнии...
Удачи парню...молод..перспективен...даже говорит неплохо...
И номер выбрал как игрок основы...

В первом же матче понаблюдаем за новичком..в дерби..оправдает ли фамилию...))
Сarrasco португ. - Палач....

Удачи !!!!!!!!
pomor45
pomor45
19 февраля в 18:43
Что мог бы он ещё сказать, если деваться некуда.
dok66
dok66
19 февраля в 17:49
Для молодого футболиста попасть из Колумбии в Европу , пускай и не в самый сильный Чемп - многого стоит . Только и остается пожелать ему показать себя .
blitz
blitz
19 февраля в 17:24
хорошо усилились, надеюсь что трансферы себя оправдают.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
19 февраля в 16:55
Пишут, что с Эвертоном договорились об аренде без права выкупа опорника
oFANATo
oFANATo
19 февраля в 16:53
Вот это ТО у армейцев! Надеюсь, все трансферы придутся к месту!
Ironigor
Ironigor
19 февраля в 16:33
Добро Пожаловать в Армейский клуб и конечно же Удачи !!!
Главный судья
Главный судья
19 февраля в 16:25
Там по мимо мертвого Караксаля еще одного бездаря арендовали у эвертона кот за три года 5 матчей сыграл и лечится)))
David Young
David Young ответ Futurista (раскрыть)
19 февраля в 16:20
.
Futurista
Futurista
19 февраля в 16:17, ред.
"Я приехал сюда заряженным"...
Таможня проверила чем там колумбиец "заряжен"?)...
particular
particular
19 февраля в 16:14
Статус арендованного, не делает колумбийца полноценным членом семьи... Слишком долго думал о переходе... Так что, пока побудет приёмным сыном полка :))
Caniggia
Caniggia
19 февраля в 16:07
Шаблонная речь новичка, не более. Посмотрим, что он покажет на поле.
Союзник противников
Союзник противников
19 февраля в 15:42
Скоро начнут покупать полунападающих,и дело пойдёт на лад.А пока очередной полузащитник...
Izmar
Izmar
19 февраля в 15:31
Только надолго ли?
berda2003
berda2003
19 февраля в 15:08
хороший мальчик...
lotsman
lotsman
19 февраля в 14:57
А дежурная фраза - С детства мечтал о ЦСКА?
beefs
beefs
19 февраля в 14:48
посмотрим на что ты способен, а то что в Москве не хуже это точно...
shlomo
shlomo
19 февраля в 14:43
Удачи тебе...и покажи себя в РПЛ
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