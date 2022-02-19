Карраскаль: «Я очень рад, что присоединился к семье ЦСКА»

Новичок ЦСКА полузащитник поделился эмоциями от перехода в московский клуб.

Я очень доволен, что перешел в ЦСКА . Хочу передать эмоции, которые меня переполняют, своим партнерам. Хочу их всех скорее увидеть. Я приехал сюда помогать, давать все то, что могу. Очень рад этому шагу в моей карьере. Это шаг вперед.

Как возник вариант с переходом в ЦСКА ? Интерес возник еще раньше, но тогда из-за определенных ситуаций перейти не получилось. Но недавно начались новые переговоры, я уже знал, о чем идет речь, поэтому не сомневался. Мы поговорили с моим агентом, и я быстро согласился, с удовольствием принял это предложение.

Советовался ли с кем-то перед переходом в Россию? Конкретного человека, который бы мне что-то рекомендовал, нет. Но я сам наводил справки у друзей, которые играли в РПЛ . Спросил у них про жизнь и быт в России. Они мне сказали, чтобы я ехал сюда и даже ни о чем не думал, так как здесь все отлично. Поэтому я последовал совету друзей.