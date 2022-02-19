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«Спартак» объявил о переходе Руденко в «Химки»

19 февраля 2022, 14:16

«Спартак» на официальном сайте объявил о переходе форварда Александра Руденко в «Химки».

«Благодарим Александра за годы, проведенные в „Спартаке“, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в заявлении московского клуба.

Руденко, которым интересовались в Польше, является воспитанником академии «Спартака». На его счету 18 голов в 40 матчах за молодежный состав красно-белых и 25 мячей в 110 играх за «Спартак-2».

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Все комментарии
makkie
makkie
19 февраля в 16:04
Давно пора!
Такие игроки как Руденко годятся разве что для ФНЛ.
протон
протон
19 февраля в 15:48
Удачи, жаль что так и не заиграл толком, начинал неплохо вроде, но видимо переход во взрослый футбол не дался
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
19 февраля в 15:31
Бывают такие моменты !
Ironigor
Ironigor ответ санек002 (раскрыть)
19 февраля в 15:28
Да уж. 👍 Удачи ☝
санек002
санек002 ответ Ironigor (раскрыть)
19 февраля в 15:05
дай то бог!хорошие игроки нужны нам!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 15:03
Могли бы и себе оставить!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
19 февраля в 15:03
Удачи в новом клубе.
Ironigor
Ironigor ответ санек002 (раскрыть)
19 февраля в 15:03
И действительно, а вдруг, а если, авось выстрелит !!!) ☝👍😉
drug01
drug01
19 февраля в 15:02
Там будет лучше
Накир
Накир
19 февраля в 14:48
Химки стали много брать в аренду.... к чему бы это
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 февраля в 14:47
    санек002
    санек002 ответ Ironigor (раскрыть)
    19 февраля в 14:45
    а вдруг что стоящее выловят!
    sv_1969
    sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
    19 февраля в 14:44
    Такова их доля
    Ironigor
    Ironigor
    19 февраля в 14:20
    Химки как сорока стала всё и всех собирать!!!)))
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