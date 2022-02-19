«Спартак» объявил о переходе Руденко в «Химки»

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19 февраля 2022, 14:16

«Спартак» на официальном сайте объявил о переходе форварда в «Химки».

«Благодарим Александра за годы, проведенные в „Спартаке“, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в заявлении московского клуба.

Руденко, которым интересовались в Польше, является воспитанником академии «Спартака». На его счету 18 голов в 40 матчах за молодежный состав красно-белых и 25 мячей в 110 играх за «Спартак-2».