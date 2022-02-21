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Червиченко — о новом ромбе «Спартака»: «Может, рецепт борща поменять?»

вчера, 11:54

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новый логотип, созданный к 100-летию команды:

Как у нас во дворе говорили: тот же этот, только в другой руке. Кто-то же этим занимался, значит, на ровном месте немножко нажил. В «Спартаке» есть отдельная линия поиска удачи и достижения успеха — потусторонние вещи.

Раньше им автобус мешал, потом ещё что-то. Теперь, наверное, мешала старая эмблема. Надо её поменять, и всё будет хорошо. Может, ещё рецепт борща поменять, вдруг сработает. Возможно, в клубе надо открыть отдельную структуру, которая будет работать с шаманами и отдельными источниками бытия.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 17:54
Снова зачесал нос
Будто ветер вонь принёс
Снова желчь из дяди хлещет
Словно давешний понос ........
старина
старина
вчера в 15:25
Хорошо,хоть тебя поменяли в свое время.А лучше бы тебя вообще никогда не было в Спартаке
протон
протон
вчера в 15:07
В Спартаке может не все в порядке конечно, НО!!! Ну ни Червиченко об этом рассуждать. Еще трансферы ему не нравятся, свои то помнит? Ладно бы дельный и успешный человек рассуждал. Был у руля. сам ничего не сделал, а сидит комментирует.
Baggio R.
Baggio R. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:56
Так ведь не тренер и игроки же меняют логотип. У каждого своя работа.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:07
Хоть он и тролль, но в этот раз он прав. Игру надо менять, а не картинки. А в идеале- владельца...
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:37
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:35
Не понимаю всей этой суеты вокруг эмблемы и логотипа. По сути ничего не меняют, только деньги тратят:
4RT
4RT
вчера в 13:15
Памперсы себе поменяй
санек002
санек002
вчера в 13:12
червяченко в каждой бочке затычка!это же надо !так обидеть толстяка ,что постоянно из него льётся желчь!
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:00
Там где прошёлся Романцев игру долго не поменяешь.
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:51
Мне кажется, Червиченко толстеет от желчи, которая в нём сидит по отношению к Спартаку.
Как бы не лопнул, головотяп )))
stavr74
stavr74 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:38
он вечно голодный ,
глисты видимо
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:30
Хорошо сказал червь особенно с шаманами хотя мы уже знаем как зарема выбирает тренеров по знаку зодиака то есть своего рода тоже шаманство.
drug01
drug01
вчера в 12:22
Надо послушать
Sylpheed
Sylpheed
вчера в 12:18
Пора Влада Кадони нанимать.
Futurista
Futurista
вчера в 12:16
Кто о чем, а этот о борще)...хватит жрать уже...
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:12
Никогда не болел за КБ а напротив во время Союза топил за Д(К). Так что понятно что не питаю к КБ "нежных" чувств, но эта свинья вызывает только чувства омерзения и отвращения. Как сказал светоч (Бышовец) - нет предела человеческой мерзости.
beefs
beefs
вчера в 12:00
чем бы дитя не тешилось...
makkie
makkie
вчера в 11:57
Прожорливый Червиченко всё о еде ))
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:55
Тут бы не ромб надо менять а игру команды....
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