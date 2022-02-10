«Девственником». Игрок «Рубина» Нижегородов — о том, кем бы был без футбола

Защитник «Рубина» ответил на вопросы о семье, образовании и призвании.

Меня называли «папенькин сынок»? Люди говорили, что все в моей жизни благодаря отцу (экс-игроку «Локомотива» Геннадию Нижегородову – прим.). «Ты тут, потому что у тебя известный папа», – вот такое слышал.

Отношусь абсолютно спокойно. Конечно, отец мне дал многое. За то, что я добился сейчас, огромная благодарность не только ему, но и маме. Всей семье, которая во многом мне помогла.

Что нравилось кроме футбола? В PlayStation могу поиграть. При этом папа никогда меня не заставлял быть футболистом. Наоборот, говорил: «Я был бы счастливее, если бы ты стал программистом». Понимает: футбол – это огромный труд. При этом, конечно, счастлив, что сын пошел по его стопам.

Как у меня с образованием? Это по маминой части. Она настаивала: «Футбол футболом, но учиться нужно». Сейчас заочно учусь в одесском институте, на третьем курсе. Мама мне дает книжки по психологии – если есть настроение, читаю. Это полезно: психологический фактор для спортсменов крайне важен.

Если не футбол, то кем бы я стал? Девственником.