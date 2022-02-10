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«Девственником». Игрок «Рубина» Нижегородов — о том, кем бы был без футбола

сегодня, 21:27

Защитник «Рубина» Константин Нижегородов ответил на вопросы о семье, образовании и призвании.

Меня называли «папенькин сынок»? Люди говорили, что все в моей жизни благодаря отцу (экс-игроку «Локомотива» Геннадию Нижегородову – прим.). «Ты тут, потому что у тебя известный папа», – вот такое слышал.

Отношусь абсолютно спокойно. Конечно, отец мне дал многое. За то, что я добился сейчас, огромная благодарность не только ему, но и маме. Всей семье, которая во многом мне помогла.

Что нравилось кроме футбола? В PlayStation могу поиграть. При этом папа никогда меня не заставлял быть футболистом. Наоборот, говорил: «Я был бы счастливее, если бы ты стал программистом». Понимает: футбол – это огромный труд. При этом, конечно, счастлив, что сын пошел по его стопам.

Как у меня с образованием? Это по маминой части. Она настаивала: «Футбол футболом, но учиться нужно». Сейчас заочно учусь в одесском институте, на третьем курсе. Мама мне дает книжки по психологии – если есть настроение, читаю. Это полезно: психологический фактор для спортсменов крайне важен.

Если не футбол, то кем бы я стал? Девственником.

Нижегородов выступает за «Рубин» с июня 2021 года.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 22:21
Лишь бы не лишили девственности в раздевалке "Зенита" как Азмуна.
KLINSI
KLINSI
сегодня в 22:18
Лишь бы не Дзюбой)).
stanichnik
stanichnik
сегодня в 21:43
Парень учится заочно в университете, если есть настроение.
старина
старина
сегодня в 21:40
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:37
А он юморной...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 21:35
Костя надо было в школе учиться, про пестики, тычинки и т.д.
Может быть тогда тебе кто-нибудь рассказал страшную тайну для твоего мозга. Девственником не становятся, им рождаются!!!
протон
протон
сегодня в 21:33
Это говорил и Крауч, и кто-то из рок-звёзд, типа Симмонса из «KISS».
Futurista
Futurista
сегодня в 21:31
Если не футбол, то c кем бы спал?...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 21:30
Ещё один индивидуум.
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