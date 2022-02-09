Лондонский «Арсенала» потроллил «Тоттенхэм»

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вчера, 12:57

«Арсенал» подшутил над количеством трофеев у «Тоттенхэм».

При наведении курсора на корзину на сайте интернет-магазина «Арсенала» появлялся текст: «Ваша корзина так же пуста, как шкаф для трофеев „Тоттенхэма“».

Позже «канониры» заявили, что текст оказался на сайте по ошибке.

Напомним, последний трофей «шпоры» выиграли в 2008 году, одержав победу в Кубке лиги. В АПЛ «Тоттенхэм» не побеждал с 1961 года.