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Лондонский «Арсенала» потроллил «Тоттенхэм»

вчера, 12:57

«Арсенал» подшутил над количеством трофеев у «Тоттенхэм».

При наведении курсора на корзину на сайте интернет-магазина «Арсенала» появлялся текст: «Ваша корзина так же пуста, как шкаф для трофеев „Тоттенхэма“».

Лондонский «Арсенала» потроллил «Тоттенхэм»

Позже «канониры» заявили, что текст оказался на сайте по ошибке.

Напомним, последний трофей «шпоры» выиграли в 2008 году, одержав победу в Кубке лиги. В АПЛ «Тоттенхэм» не побеждал с 1961 года.

Лондонский «Арсенал» располагается на 6-й позиции в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 36 баллов. «Тоттенхэм» следует в таблице за «канонирами», у «шпор» 36 очков.

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Все комментарии
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 14:40
Арсенал - это копия Спартака.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:44
Прикольно придумали! Зря убрали.
протон
протон
вчера в 13:27
0 ЛЧ за всю историю
АПЛ с 2004 года выиграть не могут
В Лиге Чемпионов уже 5 лет не играют
Я уже молчу, что у ТТХ есть 2 Кубка УЕФА, а у Арсенала только 1 Кубок Обладателей Кубков
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:12
Оказывается и здесь троллинг процветает ! )
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:09, ред.
Нашли кого троллить
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:06
А шпоры их на поле будут тролить...
David Young
David Young
вчера в 13:04
Весьма сомнительно что это была лишь случайная ошибка.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:02
Ахаха) Зря убрали))
ОПС
ОПС
вчера в 13:01
Смеяться это как то не очень хорошо.
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