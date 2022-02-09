Лондонский «Арсенала» потроллил «Тоттенхэм»

«Арсенал» подшутил над количеством трофеев у «Тоттенхэм».
При наведении курсора на корзину на сайте интернет-магазина «Арсенала» появлялся текст: «Ваша корзина так же пуста, как шкаф для трофеев „Тоттенхэма“».
Позже «канониры» заявили, что текст оказался на сайте по ошибке.
Напомним, последний трофей «шпоры» выиграли в 2008 году, одержав победу в Кубке лиги. В АПЛ «Тоттенхэм» не побеждал с 1961 года.
Лондонский «Арсенал» располагается на 6-й позиции в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 36 баллов. «Тоттенхэм» следует в таблице за «канонирами», у «шпор» 36 очков.
АПЛ с 2004 года выиграть не могут
В Лиге Чемпионов уже 5 лет не играют
Я уже молчу, что у ТТХ есть 2 Кубка УЕФА, а у Арсенала только 1 Кубок Обладателей Кубков
АПЛ с 2004 года выиграть не могут
В Лиге Чемпионов уже 5 лет не играют
Я уже молчу, что у ТТХ есть 2 Кубка УЕФА, а у Арсенала только 1 Кубок Обладателей Кубков