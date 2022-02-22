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«Уфа» арендовала двоюродного брата Лукаку

22 февраля 2022, 17:05

«Уфа» объявила об аренде левого защитника «Селтика» Боли Болинголи-Мбомбо.

Соглашение по 26-летнему игроку рассчитано до конца текущего сезона.

Боли является двоюродным братом Ромелу и Жордана Лукаку.

Ранее «Уфа» подписала бывшего полузащитника «Порту».

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:20
"...Боли является двоюродным братом Ромелу и Жордана Лукаку..."

Тот случай, когда эта ремарка в сторону этого ноунейма абсолютна не нужна. ))
Caniggia
Caniggia
22 февраля в 20:40
Ну всё, теперь башкиры начнут всех рвать!
Jon718875
Jon718875
22 февраля в 20:18
Младшего Рукаку заманили в УФАКУ
particular
particular
22 февраля в 19:20
Похоже на многоходовочку от Газизова для переманивания Лукаку в Уфу 😉
УЕСКА
УЕСКА
22 февраля в 19:15
Ну посмотрим насколько талантлив его брат.
Ванечка
Ванечка
22 февраля в 18:55
О как.... может и сыграет как брат?
4RT
4RT
22 февраля в 18:48
Сейчас рейд по родственникам начнется
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
22 февраля в 18:42
Хорошо хоть не тетю Лукаку
виктор бочарников
виктор бочарников
22 февраля в 18:22, ред.
Ну тоже не плохо, только на форме и в заявке надо так и писать брат Лукаку,
29081985
29081985
22 февраля в 17:57
🤣🤣🤣
старина
старина
22 февраля в 17:55
Я уж думал и правда рукаку в Уфу подался)
kasyak7
kasyak7
22 февраля в 17:54
А у Дзюбы брат есть?
Izmar
Izmar
22 февраля в 17:47
Хорошо, если там от самого Лукаку хоть что-то будет.
протон
протон
22 февраля в 17:29
А там глядишь он и самого Лукаку подтянет в Уфу!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
22 февраля в 17:24
Удачи ему в Башкирии.
нечитайло
нечитайло
22 февраля в 17:24
Главное чтоб не зря
drug01
drug01
22 февраля в 17:20
Что за глыба?
Байкал-38.
Байкал-38.
22 февраля в 17:12
Дзюбу что ли?
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