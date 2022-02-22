«Уфа» арендовала двоюродного брата Лукаку

«Уфа» объявила об аренде левого защитника «Селтика» Боли Болинголи-Мбомбо.
Соглашение по 26-летнему игроку рассчитано до конца текущего сезона.
Боли является двоюродным братом Ромелу и Жордана Лукаку.
🔥 ФК «Уфа» и шотландский «Селтик» договорились об аренде левого крайнего защитника Боли Болинголи Мбомбо.— ФК УФА (@UfaFc) February 22, 2022
✍🏼 Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
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Ранее «Уфа» подписала бывшего полузащитника «Порту».
Тот случай, когда эта ремарка в сторону этого ноунейма абсолютна не нужна. ))
Тот случай, когда эта ремарка в сторону этого ноунейма абсолютна не нужна. ))