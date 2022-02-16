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«Зенит» объявил об аренде защитника «Кайрата» Алипа

16 февраля 2022, 17:07

«Зенит» на официальном сайте объявил о подписании центрального защитника «Кайрата» и сборной Казахстана Нуралы Алипа на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до конца 2022 года. В договор включен пункт о праве выкупа.

Алип проходил просмотр в петербургском клубе с первого сбора.

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Все комментарии
Максим Марцинкевич
Максим Марцинкевич ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 18:42
Замена не позиции на поле ) а в раздевалке итд) То что Азмун с Дзюбой взаимодействуют вне поля видно на празнования победы в чемпионате России )))
Михалыч 75
Михалыч 75
16 февраля в 22:05
посмотрим , вроде перспективный и не легионер
Caniggia
Caniggia
16 февраля в 21:04
Вроде толковый, должен усилить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ pomor45 (раскрыть)
16 февраля в 20:59
Он не заявлен в ЕК
pomor45
pomor45 ответ nikoladolgov (раскрыть)
16 февраля в 20:34
Со 100%-ной казахской примесью.
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
16 февраля в 20:32
В РПЛ можно надеяться, что будет полезен, а в ЕК скоро увидим.
pomor45
pomor45 ответ Максим Марцинкевич (раскрыть)
16 февраля в 20:30
Азмуна не заменит - амплуа другое.
pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
16 февраля в 20:23
Воспитанники должны иметь большую тягу к воспитанию. Слишком благополучны, ленивы и не склонны к конкуренции. Протекция тут не к месту.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
16 февраля в 19:26
Это есть гут.
Izmar
Izmar
16 февраля в 19:19
Стоит пожелать ему удачи в лучшей команде страны.
ZIBO rock
ZIBO rock
16 февраля в 18:41
Всё бы вроде ничего, но вспоминаются слова Дзюбы: "В Спартаке любят таких!"
particular
particular
16 февраля в 18:27, ред.
Интернационал Зенита, возможно, стал сильнее... Но шансов у воспитанников клуба стало ещё меньше, однозначно...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 февраля в 18:14
Не легионер..не дорог...молод...перспективен...
Полезная боевая единица
izrafel
izrafel
16 февраля в 18:09
Да уже кажется объявляли
nikoladolgov
nikoladolgov
16 февраля в 17:54
Опять бразильцы ?
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
16 февраля в 17:51
Удачной аренды.
протон
протон
16 февраля в 17:49
Есть ощущение, что со временем станет основным! Удачи,Нуралы !!
На сборах выглядел как Рамос в свои лучшие годы: и в защите хорошо, и в нападение подключался супер эффективно. Может стать одним из самых ярких открытий этого сезона в чемпионате.
Baggio R.
Baggio R. ответ lotsman (раскрыть)
16 февраля в 17:46
Дзюбе без разницы)
lotsman
lotsman ответ Максим Марцинкевич (раскрыть)
16 февраля в 17:40
Причём здесь Дзюба и Азмун? Алип защитник.
SHMEL
SHMEL
16 февраля в 17:33
Вовремя подсуетились, иначе Ахмат бы перехватил.
dok66
dok66
16 февраля в 17:31
Заслужил на сборах . Пока аренда , а далее - как пойдет .
ДАША Д
ДАША Д
16 февраля в 17:23
Вряд ли он закрепится в Зените.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 февраля в 17:17
Правильно , что до конца сезона взяли. Заиграет парень возьмут на постоянку , если нет , поедет домой. Армейцы вон купили Зайнутдинова, вроде поначалу неплохо смотрелся, но это были лишь эмоции. Дальше все пошло не так "сказочно" , как хотелось бы. Ждем дебюта .
Максим Марцинкевич
Максим Марцинкевич
16 февраля в 17:13
Все зависит как хорошо Алип заменит Азмуна Дзюбе )))
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