«Зенит» объявил об аренде защитника «Кайрата» Алипа

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16 февраля 2022, 17:07

«Зенит» на официальном сайте объявил о подписании центрального защитника «Кайрата» и сборной Казахстана на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до конца 2022 года. В договор включен пункт о праве выкупа.

Алип проходил просмотр в петербургском клубе с первого сбора.