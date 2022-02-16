«Зенит» объявил об аренде защитника «Кайрата» Алипа

«Зенит» на официальном сайте объявил о подписании центрального защитника «Кайрата» и сборной Казахстана Нуралы Алипа на правах аренды.
Арендное соглашение рассчитано до конца 2022 года. В договор включен пункт о праве выкупа.
Алип проходил просмотр в петербургском клубе с первого сбора.
Футболист сборной Казахстана присоединился к сине-бело-голубым на правах аренды с правом выкупа до конца 2022 года 💙 pic.twitter.com/t7CLZtDsyw— ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 16, 2022
Полезная боевая единица
Полезная боевая единица
На сборах выглядел как Рамос в свои лучшие годы: и в защите хорошо, и в нападение подключался супер эффективно. Может стать одним из самых ярких открытий этого сезона в чемпионате.
На сборах выглядел как Рамос в свои лучшие годы: и в защите хорошо, и в нападение подключался супер эффективно. Может стать одним из самых ярких открытий этого сезона в чемпионате.