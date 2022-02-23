В «Химках» обозначили задачу Юрана на текущий сезон

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о задачах, которые стоят перед новым главным тренером подмосковного клуба Сергеем Юраном.
Сергей Николаевич, как никто другой, может встряхнуть команду, дать ей эмоции. Он профессиональный тренер, это мы знаем по его предыдущей работе в других клубах, в том числе и в «Химках». Я уверен, что у него все получится. Безусловно, задача — остаться в Премьер-Лиге, хотелось бы остаться не через «стыки». Надо быть реалистами, мы понимаем наш футбол. Очень надеюсь, что сможем выполнить эту задачу.