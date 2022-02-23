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В «Химках» обозначили задачу Юрана на текущий сезон

вчера, 12:31

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о задачах, которые стоят перед новым главным тренером подмосковного клуба Сергеем Юраном.

Сергей Николаевич, как никто другой, может встряхнуть команду, дать ей эмоции. Он профессиональный тренер, это мы знаем по его предыдущей работе в других клубах, в том числе и в «Химках». Я уверен, что у него все получится. Безусловно, задача — остаться в Премьер-Лиге, хотелось бы остаться не через «стыки». Надо быть реалистами, мы понимаем наш футбол. Очень надеюсь, что сможем выполнить эту задачу.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:21
Заместо Валера будем кричать Серёга верим.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:14
Хорошо , что попадание в ЕК не требуют, а в остальном можно побарыбаться.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:12
Один сбежал второй пришёл.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:10
Уверен что справится!
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:05
Тут не надо быть пророком. чтобы понимать, что задача перед Юраном одна - сохранить прописку Химок в РПЛ. Думается, что для Этого тренера задача вполне решаемая, учитывая, что Химки прилично усилились в зимней паузе. Тренер уже достаточно опытный и последние его места работы показали, что Юран прогрессирует, как специалист. Чего только стоит его увольнение из тех же Химок, когда они дошли до финала кубка и обидно проиграли Зениту после липового пенальти. Затем команда писала письмо, кажется губернатору МО с просьбой вернуть Юрана. Это о многом говорит. Он действительно сплотил команду, сделал её одним целым. И в Хабаровске была проведена успешная работа. СКА входит в число команд, претендующих на выход в РПЛ. Так что Сергей Юран - это очень достойная замена Игорю Черевченко. Интересно будет понаблюдать теперь за Химками. Юрану и Химкам удачи!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:00
Задача одна, имея в распоряжение группу разкюв и пенсионеров - сохранить прописку в Премьер Лиге.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 12:58
Тяжело будет встряхнуть этот матрас
Накир
Накир
вчера в 12:46
Что не смеетесь? Не смешно? ЭТО РОССИЯ!... от третьего прихода Юрана жду, что его сменит Черевченко где-то через месяц, к которому придут с низким поклоном... Сергей Юран, тренер у которого из трех слов два матных! (наверное этим он будет "встряхивать команду"...).... ну а так что, самая финансово мутная команда!... тут даже несведущему человеку понятно , что результаты команды вообще до лампочки..... тут главное освоить бюджет!)) Юран уже работал здесь! ...его под зад коленом в дверь, а он опять лезет в окно.... никакой гордости.... Химки теперь уже не одной ногой в ФНЛ, а уже в припрыжку туда скачут...
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:36
Очень интересно посмотреть что из этого получится. Удачи !!
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