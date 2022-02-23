В «Химках» обозначили задачу Юрана на текущий сезон

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о задачах, которые стоят перед новым главным тренером подмосковного клуба .

Сергей Николаевич, как никто другой, может встряхнуть команду, дать ей эмоции. Он профессиональный тренер, это мы знаем по его предыдущей работе в других клубах, в том числе и в «Химках». Я уверен, что у него все получится. Безусловно, задача — остаться в Премьер-Лиге, хотелось бы остаться не через «стыки». Надо быть реалистами, мы понимаем наш футбол. Очень надеюсь, что сможем выполнить эту задачу.