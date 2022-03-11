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Критерии вручения «Золотого мяча» будут изменены

вчера, 16:38

Критерии вручения «Золотого мяча» изменятся. Во-первых, теперь будут учитываться результаты футболиста не за календарный год, а за прошедший футбольный сезон. Второе: голосовать теперь смогут лишь представители из стран топ-100 рейтинга ФИФА. Третье: главным критерием станут индивидуальные достижения, титулы станут второстепенным показателем.

Действующим обладателем награды является нападающий ПСЖ Лионель Месси.

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10 марта
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:28
Поздно уже. Многие уже не смогут вернуть свои заслуженные золотые мячи.
Per4ick
Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:33
Фифа награда не менее значимая она просто младше на 30 лет чем ЗМ, но не будем забывать что сначала у золотого мяча были очень странные правила по типу что только европеец мог получить мяч и это при наличии Пеле и Марадоны, а второе именно когда появился приз от фифа, французы поменяли правила через пару лет потому что от фифа мог получить любой национальности игрок так именно Ромарио получил в 1994 а ЗМ не мог взять из-за правила абсолютно идиотского, после этого между фифа и франц футбол были напряженные отношения до блаттера а после него стали еще напряженнее
Per4ick
Per4ick
вчера в 22:14
после очередного позорного вылета гнома и псж решили изменить хитро63е французы. не выйдет плевать уже всем на эту вашу безделушку можете ее себе засунуть в одно место или кое кому
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:07
Судя по пункту 3 в почете будут вновь атакующие игроки...
pomor45
pomor45
вчера в 21:10
Какое жаркое обсуждение того, что нас абсолютно не касается.
League1
League1 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 20:35, ред.
По дурковатым мячам. Во всех важных играх у него никогда не было ни мысли, ни воли, ни даже намёка на приписываемые ему талант. Гениальностью там даже и близко не пахло.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 20:32, ред.
самые лучшие критерии были когда мы в школу ходили, голосовали только тренеры и ведущие журналисты, ведущим журналистом кто попало быть не мог - нужны были знания;
если футболист уже имел Золотой мяч - шансы получить второй резко уменьшались, ему надо было "прыгнуть выше головы", отыграть ещё лучше, чем в тот сезон, третий мяч получить было вообще почти нереально.
Сколько бы получил в этих условиях Лео? От силы 2 мяча, не подряд.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:22
Критерии вручения «Золотого мяча» Месси будут изменены
амурец
амурец ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 19:04
По липовым ЗМ
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:54
Как критерии не меняй но все равно Месси лучший.
League1
League1 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 18:46, ред.
Меси своей бездарной игрой в ключевых матчах, своей абсолютной беззубостью вне барселоны, вместе со своими позорнейшими золотыми мячами войдёт в историю, как чудо в перьях. Если бы не было интернета, то его хотя бы будущие поколения считали великим. Но сейчас любой, заглянувший в интернет, увидит, что он получил свои мячи за свою бездарную игру, за полное отсутствие яиц и за бесконечные проигрыши в ключевых матчах.
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 18:44
Критерии будут изменены?... А какие были старые?.. Так никто и не ответил.. Factos...
амурец
амурец ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:41, ред.
Да нет, ЗМ награда престижная, вот только плохо когда ее дают не заслужено как например в 2010, 2012, 2013, 2015, 2019, 2021, ещё одно примерно такое награждение и тогда ЗМ будет уже вызывать тошноту
Gahi
Gahi
вчера в 18:38
Видимо долго думали и готовы подписать критерии об «обнулении» всех действующих футболистов обладателей "Золотого мяча" учитывая их возраст. Чтобы разрешить и дать им возможность попадать сразу в финальную часть выбора номинантом. Освободить их при этом от предварительных туров отбора и отсеивания на всех этапов данной процедуры. При равенстве голосов в финальной части номинантом приоритетом будет обладать тот у кого в прошлом было больше этих призов. Так что остаётся дождаться первого обладателя данного приза при новых правилах которое будет отражать подход по-старому - "Пусть будет всё по-новому, но остаётся всё по-старому". Удачи
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:21
Месси заслужил бриллиантовый мяч,он не относится к остальным грандам,он единственный супер гранд всех времен,поэтому он не должен быть в списке претендентов на ЗМ.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 18:17, ред.
1) По счастливому стечению обстоятельств, после вылета Месси из ЛЧ перестали учитываться командные трофеи. Совпадение, верим;
2) По счастливому стечению обстоятельств, когда ЧМ будет проведён в декабре и должен стать главным показателем при выборе победителя в номинации, его решили не учитывать, а взять и повторно засчитать второе полугодие 2021 (хотя, судя по призу, его и не учитывали). Совпадение, верим.
Elliada
Elliada
вчера в 18:02
Что-то много здесь мессиненавистников. По вашему же ЗМ уже не тот и Игрок года ФИФА круче. Так чего же ор подняли? Или всё-таки ЗМ лучшая награда в футболе?
STVA 1
STVA 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:01
Да это я так до кучи чтобы. Они оба уникальны.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:00
Не знал что на соккере столько почитателей Лео)))) 🤣🤣🤣
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:59
У Рона три последних хет-трика в ЛЧ в плей-офф.. Но и аутсайдера любит)
STVA 1
STVA 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:57
А как же Рон? Он тоже не прочь аутсайдера потрепать))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:47
Новые критерии:

1) Голы и ассисты в групповых этапах турниров будут "стоить" в x2 дороже, чем в плей-офф.
2) Голы и ассисты аутсайдерам чемпионатов будут "стоить" в x3 дороже, чем лидерам и середнякам. Также предусмотрен коэффициент x6 для аутсайдеров, играющих в меньшинстве.

Таким образом, следующий ЗМ смогут наверняка оспорить только Леонель Месси и Гарри Кейн))
RoArt
RoArt
вчера в 17:44
Поздно спохватились. От названия Картонный мяч уже не отмыться.
David Young
David Young ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 17:39
.
faneng
faneng
вчера в 17:37
Что толку теперь менять правила, когда несправедливости уже совершились. Снейдер уже завершил карьеру - кто вернет ему ЗМ за 2010 год? Кто вернет хотя бы по одному ЗМ Хави и Иньесте? Кто вернет ЗМ-2019 ван Дейку? А ЗМ-2021 Роберту Левандовски???
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:36
Критерии вручения «Золотого мяча» будут изменены:
1) Лионель Месси автоматом будет попадать в тройку главных претендентов на приз вплоть до выхода на пенсию.
2) Даже если он уйдёт на пенсию, но будет продолжать смотреть матчи по TV, то он также автоматом будет включаться в тройку главных претендентов на приз.
3) По новым правилам, в первой десятке основных кандидатов должен будет быть один трансгендер, один афроамериканец, один азиат, один представитель ЛГБТИ, один игрок из Барселоны.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:35
Думаю надо вручать кто плачется больше всех! Роналду всегда будет первым, польска роберта потом.
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:26
На до бы ещё подумать
протон
протон
вчера в 17:26
Если бы критерий сделали такими еще раньше, у Месси было бы 12 золотых мячей. Как раз из-за командных трофеев других игроков Месси будучи индивидуально сильнейшим недобрал несколько ЗМ.
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 17:18
переписывает конституцию, чтобы вечно править)
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