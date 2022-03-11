Критерии вручения «Золотого мяча» будут изменены:

Критерии вручения «Золотого мяча» изменятся. Во-первых, теперь будут учитываться результаты футболиста не за календарный год, а за прошедший футбольный сезон. Второе: голосовать теперь смогут лишь представители из стран топ-100 рейтинга ФИФА. Третье: главным критерием станут индивидуальные достижения, титулы станут второстепенным показателем.
Действующим обладателем награды является нападающий ПСЖ Лионель Месси.
1) Лионель Месси автоматом будет попадать в тройку главных претендентов на приз вплоть до выхода на пенсию.
2) Даже если он уйдёт на пенсию, но будет продолжать смотреть матчи по TV, то он также автоматом будет включаться в тройку главных претендентов на приз.
3) По новым правилам, в первой десятке основных кандидатов должен будет быть один трансгендер, один афроамериканец, один азиат, один представитель ЛГБТИ, один игрок из Барселоны.
1) Лионель Месси автоматом будет попадать в тройку главных претендентов на приз вплоть до выхода на пенсию.
2) Даже если он уйдёт на пенсию, но будет продолжать смотреть матчи по TV, то он также автоматом будет включаться в тройку главных претендентов на приз.
3) По новым правилам, в первой десятке основных кандидатов должен будет быть один трансгендер, один афроамериканец, один азиат, один представитель ЛГБТИ, один игрок из Барселоны.
1) Голы и ассисты в групповых этапах турниров будут "стоить" в x2 дороже, чем в плей-офф.
2) Голы и ассисты аутсайдерам чемпионатов будут "стоить" в x3 дороже, чем лидерам и середнякам. Также предусмотрен коэффициент x6 для аутсайдеров, играющих в меньшинстве.
Таким образом, следующий ЗМ смогут наверняка оспорить только Леонель Месси и Гарри Кейн))
1) Голы и ассисты в групповых этапах турниров будут "стоить" в x2 дороже, чем в плей-офф.
2) Голы и ассисты аутсайдерам чемпионатов будут "стоить" в x3 дороже, чем лидерам и середнякам. Также предусмотрен коэффициент x6 для аутсайдеров, играющих в меньшинстве.
Таким образом, следующий ЗМ смогут наверняка оспорить только Леонель Месси и Гарри Кейн))
2) По счастливому стечению обстоятельств, когда ЧМ будет проведён в декабре и должен стать главным показателем при выборе победителя в номинации, его решили не учитывать, а взять и повторно засчитать второе полугодие 2021 (хотя, судя по призу, его и не учитывали). Совпадение, верим.
2) По счастливому стечению обстоятельств, когда ЧМ будет проведён в декабре и должен стать главным показателем при выборе победителя в номинации, его решили не учитывать, а взять и повторно засчитать второе полугодие 2021 (хотя, судя по призу, его и не учитывали). Совпадение, верим.