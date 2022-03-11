Критерии вручения «Золотого мяча» будут изменены:

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вчера, 16:38

Критерии вручения «Золотого мяча» изменятся. Во-первых, теперь будут учитываться результаты футболиста не за календарный год, а за прошедший футбольный сезон. Второе: голосовать теперь смогут лишь представители из стран топ-100 рейтинга ФИФА . Третье: главным критерием станут индивидуальные достижения, титулы станут второстепенным показателем.