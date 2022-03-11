Кузнецов: «ЦСКА обязан выигрывать в дерби у „Локомотива“».

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива».
Если вспомнить, в каком состоянии сейчас находится «Локомотив», то ЦСКА фаворит в дерби. Дело не в том, что у команды не особо получается игра после возобновления. В самом клубе творится какой-то бардак! Иностранный тренер без лицензии тренирует команду, когда у тебя сидят Лоськов и Пашинин, которые знают эту кухню от и до.
Продали всех футболистов, все ушли. Чего хотели этим показать? Это не моё дело, но, учитывая, в каком состоянии находится «Локомотив», ЦСКА обязан выигрывать в дерби.
Тут я думаю трудно не согласиться со словами Кузнецова. Команда Локомотив 🚂 на данный момент времени действительно находится в полном раздрайве. Такое ощущение что руководство клуба потеряло реальность и совершенно не знает как исправить ситуацию. Все кто могли разбежались, а те кто остался не знают что делать и как играть. Что и показывает команда в последних матчах. И тут действительно нужен человек из как говорится своих, кем и является Лоськов . Но и ему сейчас будет совершенно не легко. Надо ставить игру, которой у команды сейчас и не прослеживается. Ну а у ЦСКА сейчас всё только начинается и смотрится команда со своими новичками уже довольно комфортно и уверенно, несмотря на короткий срок. И в этом противостоянии я отдам предпочтение именно команде гостей ЦСКА. И скорее всего ЦСКА победит с гандикапом в два мяча. Подождём до завтра и всё сами увидим. Удачи пожелаю ЦСКА и чтобы команды смогли порадовать своих болельщиков хорошим футболом и самое главное чтобы без травм ! Всем Добра !!!
Тут я думаю трудно не согласиться со словами Кузнецова. Команда Локомотив 🚂 на данный момент времени действительно находится в полном раздрайве. Такое ощущение что руководство клуба потеряло реальность и совершенно не знает как исправить ситуацию. Все кто могли разбежались, а те кто остался не знают что делать и как играть. Что и показывает команда в последних матчах. И тут действительно нужен человек из как говорится своих, кем и является Лоськов . Но и ему сейчас будет совершенно не легко. Надо ставить игру, которой у команды сейчас и не прослеживается. Ну а у ЦСКА сейчас всё только начинается и смотрится команда со своими новичками уже довольно комфортно и уверенно, несмотря на короткий срок. И в этом противостоянии я отдам предпочтение именно команде гостей ЦСКА. И скорее всего ЦСКА победит с гандикапом в два мяча. Подождём до завтра и всё сами увидим. Удачи пожелаю ЦСКА и чтобы команды смогли порадовать своих болельщиков хорошим футболом и самое главное чтобы без травм ! Всем Добра !!!
Обязаны? А обязаны кому? Они обязаны выйти на поле и там отдать все силы для победы, а вот там как выйдет, как говориться победит сильнейший, а ещё точнее победит тот у кого на табло голов будет больше!!!
А армейцам конкретно хочу напомнить как они в победах заранее всегда упрекали Спартак, а сами этим не чаруются. Ну да, это же другое...
Обязаны? А обязаны кому? Они обязаны выйти на поле и там отдать все силы для победы, а вот там как выйдет, как говориться победит сильнейший, а ещё точнее победит тот у кого на табло голов будет больше!!!
А армейцам конкретно хочу напомнить как они в победах заранее всегда упрекали Спартак, а сами этим не чаруются. Ну да, это же другое...