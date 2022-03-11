Кузнецов: «ЦСКА обязан выигрывать в дерби у „Локомотива“».

Бывший футболист ЦСКА поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива».

Если вспомнить, в каком состоянии сейчас находится «Локомотив», то ЦСКА фаворит в дерби. Дело не в том, что у команды не особо получается игра после возобновления. В самом клубе творится какой-то бардак! Иностранный тренер без лицензии тренирует команду, когда у тебя сидят Лоськов и Пашинин, которые знают эту кухню от и до.