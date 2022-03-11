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Кузнецов: «ЦСКА обязан выигрывать в дерби у „Локомотива“»

вчера, 19:17
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива».

Если вспомнить, в каком состоянии сейчас находится «Локомотив», то ЦСКА фаворит в дерби. Дело не в том, что у команды не особо получается игра после возобновления. В самом клубе творится какой-то бардак! Иностранный тренер без лицензии тренирует команду, когда у тебя сидят Лоськов и Пашинин, которые знают эту кухню от и до.

Продали всех футболистов, все ушли. Чего хотели этим показать? Это не моё дело, но, учитывая, в каком состоянии находится «Локомотив», ЦСКА обязан выигрывать в дерби.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 03:34
Согласен на все 100!!!
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 00:02
Какие-то нездоровые заявления.(
Обязан выиграть ЦСКА? Это как?
Мяч круглый, Локо добротная команда, пусть победит сильнейший.
Желаю победы Локомотиву.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:20, ред.
Кто,как и чем обязал ЦСКА победить? Поле прямоугольное,мяч пластиковый,со "смещённым центром тяжести",игроки рАвно кривоногие,тренеры...так себе...
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:28
Из вас получился бы превосходный политрук.
pomor45
pomor45 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 21:26
Не любят у нас быть обязанным.
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:25
То что? Не наберёт очки - только и всего.
pomor45
pomor45
вчера в 21:23
Говорят, что вообще футбол непредсказуем, но в России он предсказуем наоборот. Тот, кому дружно прочат победу, проигрывает.
pomor45
pomor45
вчера в 21:18
Дерби не видел давно - всё больше дебри наблюдаю.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:33
Посмотрим,что будет за игра.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:20
Я не говорю, что Локо выиграет, просто никогда не делаю это заранее, даже если играем с откровенными аутсайдерами. Но тут просто хочу заметить, как Кузнецову так и всем кто здесь пишет и даже уже празднует победу в два мяча. Поверьте всегда приятно в двойне выигрывать у тех кто "победил" ещё до встречи!!!
Обязаны? А обязаны кому? Они обязаны выйти на поле и там отдать все силы для победы, а вот там как выйдет, как говориться победит сильнейший, а ещё точнее победит тот у кого на табло голов будет больше!!!
А армейцам конкретно хочу напомнить как они в победах заранее всегда упрекали Спартак, а сами этим не чаруются. Ну да, это же другое...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 20:11
    drug01
    drug01
    вчера в 19:51
    Ждём красивую игру
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 19:50
    Я не понимаю его слов про легов ".... все ушли". Едвай, Изидор, Керк, Камано.Бека Бека - все на месте. Это я по памяти, может кого и забыл. Но мне кажется в футболе выражение типа кто то кого то должен обыгрывать, по меньшей мере не уместно. Футбол непредсказуем.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 19:49, ред.
    Кузнецов: «ЦСКА обязан выигрывать в дерби у „Локомотива“».
    Тут я думаю трудно не согласиться со словами Кузнецова. Команда Локомотив 🚂 на данный момент времени действительно находится в полном раздрайве. Такое ощущение что руководство клуба потеряло реальность и совершенно не знает как исправить ситуацию. Все кто могли разбежались, а те кто остался не знают что делать и как играть. Что и показывает команда в последних матчах. И тут действительно нужен человек из как говорится своих, кем и является Лоськов . Но и ему сейчас будет совершенно не легко. Надо ставить игру, которой у команды сейчас и не прослеживается. Ну а у ЦСКА сейчас всё только начинается и смотрится команда со своими новичками уже довольно комфортно и уверенно, несмотря на короткий срок. И в этом противостоянии я отдам предпочтение именно команде гостей ЦСКА. И скорее всего ЦСКА победит с гандикапом в два мяча. Подождём до завтра и всё сами увидим. Удачи пожелаю ЦСКА и чтобы команды смогли порадовать своих болельщиков хорошим футболом и самое главное чтобы без травм ! Всем Добра !!!
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 19:47
    Если следовать его логике то Локо просто обязан проиграть.
    Сп62
    Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 19:45
    Тогда заклеймят позором и всякими нехорошими словами.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 19:37
    Локо тоже не погулять выйдет, там есть кому играть.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:24
    Обязан, это значит должен исполнить какое то обязательство, за неисполнение которого должен понести ответ. А если ЦСКА не выиграет то что?
    izrafel
    izrafel
    вчера в 19:19
    Ну понятно, что это так считает болельщик ЦСКА...а вот болельщик Локо...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 19:18
    Обязан выигрывать и выиграет!
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