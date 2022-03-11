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Бышовец: «Не думаю, что ЦСКА разберётся с „Локо“, как со „Спартаком“»

вчера, 20:32
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА.

В целом от старта «Локомотива» было больше ожиданий, но потери тренера и футболистов сильно сказались на команде. А вот у ЦСКА, наоборот, приобретения — команда не изменила вкус на игроков хорошего уровня, это показали последние матчи. Возможно, «армейцы» будут ближе к победе, но не думаю, что «красно-синие» разберутся с «Локо», как со «Спартаком». Легкой игра точно не будет.

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Потом Узнаешь
Потом Узнаешь
сегодня в 01:15
Лечи кукуху, Спартак играл в том матче норм
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:14
Можно подумать,что ЦСКА легко обыграл "Спартак".Так и с "Локо" может быть,да и то-если ЦСКА сбросит прежние путы неудачных матчей с деповцами.
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 22:00
Когда люди говорят не думаю, закрадываются смутные сомнения, а есть чем?
makkie
makkie
вчера в 21:49
но не думаю, что «красно-синие» разберутся с «Локо», как со «Спартаком»
________________________

А что, матч со Спартаком был лёгким для цска?
Просто реализовали свои моменты, и сами не пропустили в первом тайме.
lotsman
lotsman
вчера в 21:28
Я думаю что будет ничья.
Loko57
Loko57
вчера в 21:27
Локомотив сейчас настолько не стабилен, что может быть 0-0, а может и разгром в любую сторону.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:25
Толика много стало в марте, весеннее обострение.
Gahi
Gahi
вчера в 21:22
Делать заранее прогнозы всегда сложно можно приблизительно ожидать от команд каких либо результатов, но и в этом можно ошибиться, как это было вчера в матче между "Барселоной" и "Галатасараем". По утверждению Бышовеца «армейцы» будут ближе к победе, но не думаю, что «красно-синие» разберутся с «Локо», как со «Спартаком». Легкой игра точно не будет. Возможно будет и так, но верится с трудом, что Локомотив сейчас в состоянии противопоставить команде ЦСКА что-то достойное в этом матче. А вот ЦСКА в состояние в этой игре сыграть более ярко и результативно учитывая то как новички клуба быстро адаптировались в команде. Удачи
Cat01
Cat01
вчера в 21:04
Зачем спешить делать выводы!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:49
Пусть побеждает сильнейший и главное без помощи судей.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:47
И всё-таки у ЦСКА шансы повыше.
ABir
ABir
вчера в 20:47
Легкого больше уже ничего не будет и на поле, и вне его
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:38
Главное, что победа будет, пусть и не лёгкая.
Удачи ЦСКА.
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