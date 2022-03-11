Бышовец: «Не думаю, что ЦСКА разберётся с „Локо“, как со „Спартаком“»

Бывший тренер «Локомотива» поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА .

В целом от старта «Локомотива» было больше ожиданий, но потери тренера и футболистов сильно сказались на команде. А вот у ЦСКА , наоборот, приобретения — команда не изменила вкус на игроков хорошего уровня, это показали последние матчи. Возможно, «армейцы» будут ближе к победе, но не думаю, что «красно-синие» разберутся с «Локо», как со «Спартаком». Легкой игра точно не будет.