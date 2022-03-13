«Барселона» рассматривает Ляказетта в качестве альтернативы Холанду

«Барселона» намерена усилить позицию нападающего этим летом.
Приоритетной целью для каталонского клуба является форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд. Однако лидером в борьбе за трансфер норвежца является «Манчестер Сити».
Если «Барселона» не сможет осуществить переход Холанда, «сине-гранатовые» попытаются подписать нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта, который этим летом может стать свободным агентом.
В данной ситуации только один и тот небольшой плюс, это то,что Ляка и Обама хорошо понимали друг друга на поле в составе Арсенала....
В данной ситуации только один и тот небольшой плюс, это то,что Ляка и Обама хорошо понимали друг друга на поле в составе Арсенала....