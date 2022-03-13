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«Барселона» рассматривает Ляказетта в качестве альтернативы Холанду

сегодня, 11:42

«Барселона» намерена усилить позицию нападающего этим летом.

Приоритетной целью для каталонского клуба является форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд. Однако лидером в борьбе за трансфер норвежца является «Манчестер Сити».

Если «Барселона» не сможет осуществить переход Холанда, «сине-гранатовые» попытаются подписать нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта, который этим летом может стать свободным агентом.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 15:15
Приветствую!Да уж хреновенькая альтернатива!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:12
При всем моем уважении к Ляказетту, он явно слабее Холланда...да и зачем Барселоне снова собирать "дом престарелых"....?
В данной ситуации только один и тот небольшой плюс, это то,что Ляка и Обама хорошо понимали друг друга на поле в составе Арсенала....
izrafel
izrafel
сегодня в 11:59
Интересно будет посмотреть на реализацию планов Барсы летом
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:50
Иногда смешно читать их планы
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 11:50
Обамеянг своих перетаскивает
Баобаб
Баобаб
сегодня в 11:49
Мэсси рассматривайте. Совсем левый золотомячист стух в дохлой лиге.
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