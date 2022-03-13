«Барселона» рассматривает Ляказетта в качестве альтернативы Холанду

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сегодня, 11:42

«Барселона» намерена усилить позицию нападающего этим летом.

Приоритетной целью для каталонского клуба является форвард «Боруссии» Дортмунд . Однако лидером в борьбе за трансфер норвежца является «Манчестер Сити».

Если «Барселона» не сможет осуществить переход Холанда, «сине-гранатовые» попытаются подписать нападающего «Арсенала» , который этим летом может стать свободным агентом.