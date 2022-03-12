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«Ньюкасл» зимой предлагал «Наполи» 100 млн евро за Осимхена

вчера, 19:26

«Ньюкасл» планировал приобрести форварда «Наполи» Виктора Осимхена за 100 миллионов евро.

Corriere dello Sport сообщает, что в зимнее трансферное окно «сороки» сделали предложение о трансфере игрока, однако «Наполи» ответил отказом.

Отмечается, что летом английский клуб снова попытается оформить трансфер Осимхена.

Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны двух топ-клубов.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 22:24
Больше за него никто не предложит. Лоханулись.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 21:07
«Наполи» отдал за него 10 миллионов и четырех игроков, которых на бумаге оценили в 70 миллионов, а на деле оказалось 10 миллионов с большой натяжкой.
Один из этих игроков уже ушел на пенсию, один пропал, а еще двое играют в аренде в Серии С.

Когда «Лилль» сменил владельцев они начали копать бумаги и подали в суд.
Сейчас в Италии расследуют этот трансфер как потенциальное мошенничество.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:40
Больше столько не предложат.
протон
протон
вчера в 20:21
Думал Наполи переплатил за него когда отгрузили Лиллю 80млн,но по его игре это топ напад,это видно и чемпионат Англии ему даже лучше подойдёт!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:18
Хорошие деньги предлагали
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:36
Хорошо что зима уже позади. )
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