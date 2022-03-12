«Ньюкасл» зимой предлагал «Наполи» 100 млн евро за Осимхена

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вчера, 19:26

«Ньюкасл» планировал приобрести форварда «Наполи» за 100 миллионов евро.

Corriere dello Sport сообщает, что в зимнее трансферное окно «сороки» сделали предложение о трансфере игрока, однако «Наполи» ответил отказом.

Отмечается, что летом английский клуб снова попытается оформить трансфер Осимхена.

Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны двух топ-клубов.