«Ньюкасл» зимой предлагал «Наполи» 100 млн евро за Осимхена

«Ньюкасл» планировал приобрести форварда «Наполи» Виктора Осимхена за 100 миллионов евро.
Corriere dello Sport сообщает, что в зимнее трансферное окно «сороки» сделали предложение о трансфере игрока, однако «Наполи» ответил отказом.
Отмечается, что летом английский клуб снова попытается оформить трансфер Осимхена.
Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны двух топ-клубов.
Один из этих игроков уже ушел на пенсию, один пропал, а еще двое играют в аренде в Серии С.
Когда «Лилль» сменил владельцев они начали копать бумаги и подали в суд.
Сейчас в Италии расследуют этот трансфер как потенциальное мошенничество.
Один из этих игроков уже ушел на пенсию, один пропал, а еще двое играют в аренде в Серии С.
Когда «Лилль» сменил владельцев они начали копать бумаги и подали в суд.
Сейчас в Италии расследуют этот трансфер как потенциальное мошенничество.