«Барселона» проявляет интерес к Жоау Фелишу

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сегодня, 11:03

Нападающий может покинуть «Атлетико» этим летом.

В подписании португальца заинтересована «Барселона», которая следит за ситуацией вокруг футболиста. Форвард готов сменить клубную прописку после окончания нынешнего сезона.

«Атлетико» не хочет продавать Фелиша, который является рекордным трансфером «матрасников», но если мадридский клуб не попадёт в Лигу чемпионов по итогам этой кампании, нападающий может уйти.

Кроме того, Жорже Мендеш, который является агентом Фелиша, намерен найти своему клиенту новую команду летом.