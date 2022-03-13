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«Барселона» проявляет интерес к Жоау Фелишу

сегодня, 11:03

Нападающий Жоау Фелиш может покинуть «Атлетико» этим летом.

В подписании португальца заинтересована «Барселона», которая следит за ситуацией вокруг футболиста. Форвард готов сменить клубную прописку после окончания нынешнего сезона.

«Атлетико» не хочет продавать Фелиша, который является рекордным трансфером «матрасников», но если мадридский клуб не попадёт в Лигу чемпионов по итогам этой кампании, нападающий может уйти.

Кроме того, Жорже Мендеш, который является агентом Фелиша, намерен найти своему клиенту новую команду летом.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 14:19
Атлетико за него огромные деньги заплатили и вряд ли захотят продавать, тем более в последнее время он заиграл и стал регулярно забивать.
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 14:11
Так и есть!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 14:11
Тоже так думаю, по крайней мере Барса по стилю ему ближе чем Атлетико.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:41, ред.
Классный паренёк под тактику Хави . Думаю было бы неплохо.
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 13:10
Думаю в Барсу он вписался бы! А там хз
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:07
Атлетико обязан попасть в ЛЧ
ДСА
ДСА
сегодня в 12:23
Барселона опять живёт не по средствам
particular
particular
сегодня в 12:02
Португалец может стать хорошим материалом в строительстве новой Барсы...
Пока его ценность на поле не совпадает с его стоимостью...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:23
Жоау Фелиш очень талантливый игрок и как казалось переход в такую команду как Атлетико даст ему новый толчок до по настоящему классного игрока. Но как мне кажется Жоау Фелиш не совсем подходит стилю Атлетико, ему нужна более атакующая команда, любящая находиться больше с мячом.
Возможно как раз такие команды как Барса помогут раскрыть весь талант Жоау Фелиш.
Оставаясь же в Атлетико в обозримом будущем прогресса не будет, но и мадридцев можно понять, очень много за него отдали и хотят как минимум отбить вложенную сумму, но вряд ли его кто купит за такие деньги.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:14
Вполне может пригодиться..
Настоящий Руccкий
Настоящий Руccкий
сегодня в 11:12
За последние дни посмотрел приличное количество матчей Атлетико. В том числе победных, знаковых. Как например над Ливерпулем
И сложилось впечатление, что этот Фелиш очень переоценен. За него заплатили какие то космические деньги, а его уровень игры и статистика средние. Ничуть не выделяется на фоне команды.
drug01
drug01
сегодня в 11:07
Надо команду укреплять
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:04
Барсе ничего не остается делать, как пока отслеживать ситуацию
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