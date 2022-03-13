«Барселона» проявляет интерес к Жоау Фелишу

Нападающий Жоау Фелиш может покинуть «Атлетико» этим летом.
В подписании португальца заинтересована «Барселона», которая следит за ситуацией вокруг футболиста. Форвард готов сменить клубную прописку после окончания нынешнего сезона.
«Атлетико» не хочет продавать Фелиша, который является рекордным трансфером «матрасников», но если мадридский клуб не попадёт в Лигу чемпионов по итогам этой кампании, нападающий может уйти.
Кроме того, Жорже Мендеш, который является агентом Фелиша, намерен найти своему клиенту новую команду летом.
Возможно как раз такие команды как Барса помогут раскрыть весь талант Жоау Фелиш.
Оставаясь же в Атлетико в обозримом будущем прогресса не будет, но и мадридцев можно понять, очень много за него отдали и хотят как минимум отбить вложенную сумму, но вряд ли его кто купит за такие деньги.
Возможно как раз такие команды как Барса помогут раскрыть весь талант Жоау Фелиш.
Оставаясь же в Атлетико в обозримом будущем прогресса не будет, но и мадридцев можно понять, очень много за него отдали и хотят как минимум отбить вложенную сумму, но вряд ли его кто купит за такие деньги.