Радимов: «Для Сергеева матч с „Крыльями Советов“ будет особенным»

Бывший футболист «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов».

«Зенит» сейчас на ходу, играет ярко. При этом если «Уфа» против него выбрала сугубо оборонительную тактику, то «Крылья» в принципе не смогут так играть, не станут отсиживаться сзади. Поэтому жду интересного футбола, с моментами и голами.

Сергеев? Я и сам был в свое время в такой ситуации. Мне довелось поиграть за «Крылья», а потом приезжал в Самару в составе «Зенита». Скажу, что в такой ситуации болельщики «Крыльев» всегда принимали очень тепло. Они помнят то, когда ты хорошо относился к своей работе и к команде. Сергеев, на мой взгляд, именно так к этому в Самаре и относился.

Конечно, для него это будет особый матч — воспоминания о выступлении за «Крылья» еще очень свежи. Но и о хороших отношениях между болельщиками «Крыльев» и «Зенита» в данном случае тоже не стоит забывать. Они всегда такими были. Так что всем будет интересно, в том числе самому Сергееву.

Борьба за чемпионство? Пока есть математические шансы, «Динамо» будет бороться за первое место. А «Зенит» его отстаивать. Но он и так в каждом матче должен играть на победу. Что и делает.