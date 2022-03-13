Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Радимов: «Для Сергеева матч с „Крыльями Советов“ будет особенным»

сегодня, 11:21
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился 1-й тайм

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов».

«Зенит» сейчас на ходу, играет ярко. При этом если «Уфа» против него выбрала сугубо оборонительную тактику, то «Крылья» в принципе не смогут так играть, не станут отсиживаться сзади. Поэтому жду интересного футбола, с моментами и голами.

Сергеев? Я и сам был в свое время в такой ситуации. Мне довелось поиграть за «Крылья», а потом приезжал в Самару в составе «Зенита». Скажу, что в такой ситуации болельщики «Крыльев» всегда принимали очень тепло. Они помнят то, когда ты хорошо относился к своей работе и к команде. Сергеев, на мой взгляд, именно так к этому в Самаре и относился.

Конечно, для него это будет особый матч — воспоминания о выступлении за «Крылья» еще очень свежи. Но и о хороших отношениях между болельщиками «Крыльев» и «Зенита» в данном случае тоже не стоит забывать. Они всегда такими были. Так что всем будет интересно, в том числе самому Сергееву.

Борьба за чемпионство? Пока есть математические шансы, «Динамо» будет бороться за первое место. А «Зенит» его отстаивать. Но он и так в каждом матче должен играть на победу. Что и делает.

Все новости
Юрист Алексеев: «У сборной России есть шанс сыграть в стыковых матчах ЧМ»
Сегодня, 16:45
Талалаев: «Первый тайм был за нами, второй — за „Уралом“»
Сегодня, 16:41
Червиченко: «Сейчас основная мотивация для легионеров — это деньги»
Сегодня, 15:49
Мостовой: «Ещё 2-3 победы — и „Спартак“ включится в борьбу за еврокубки»
Сегодня, 15:05
Кавазашвили: «Каждая игра „Спартака“ меня удивляет»
Сегодня, 13:25
Слуцкий: «„Рубин“ не ограничится только потерей Хакшабановича и Дрейера»
Сегодня, 12:54
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 16:16
не решайте и не думайте за Сергеева!..дело это -не благодарное!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:09
Ясеньпень, Сергеев должен забить автогол и принести Крыльям победу !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:08
Пусть матч будет результативным!
lotsman
lotsman ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 12:12
Отнять они ничего не могут. Не дать заработать, да, а отнять, нет.
Cat01
Cat01
сегодня в 12:11
Проверим а деле...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:46, ред.
Не думаю, что к Сергееву у футбольных фанатов из Самары есть какие-то негативные чувства, Иван, получив выгодное предложение перешёл в более сильный клуб с возможностью повышения своего спортивного уровня, а не перебежал в стан заклятого врага или конкурирующей команды. А что касается самого футболиста, так за свою пока ещё не столь длительную карьеру Сергеев уже успел поиграть в пяти клубах и везде больше двух сезонов не задерживался, так что утверждать, что он душой и телом прикипел к Крыльям Советом, по крайней мере не коректно по отношению к тому же Строгино или Торпедо. Хотя справедливости ради именно в самарском клубе он наиболее ярко раскрыл свой ударный потенциал, став в прошлом году рекордсменом клуба по забитым мячам в одном сезоне, поразив ворота соперников сорок раз в тридцати девяти играх. И успешно продолжил играть и за новую команду, отличившись в дебютном матче с Рубином, забив победный гол. Пока рано делать прогнозы и выводы, сколь удачно сложится у него дальнейшая карьера, но хочется пожелать ему удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
beefs
beefs
сегодня в 11:35
сейчас игроки уже не так переживают, т.к. поиграли за ряд команд и уже забыли откуда они...
bacek15
bacek15
сегодня в 11:31
Зачем выпускать Сергеева? Неужели без него в данной игре не справятся? Поберегите нервную систему игрока, она еще пригодится.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:27
Не знаю как сергеев а вот КС должен отнять парочку левых очков у зенита.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:24
Забьёт парочку и отпразднует.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 