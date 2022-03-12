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«Бразилец с русским характером». Березуцкий — о победном голе Марио

вчера, 23:43
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высоко оценил игровые и человеческие качества Марио Фернандеса после его гола «Локомотиву». Защитник принес ЦСКА победу в добавленное время матча 21-го тура РПЛ.

Марио – уникальное явление в российском футболе. Бразильский игрок с русским характером. Дорогого стоит.

Спустя час после прошлой игры он уже сказал, что будет готовиться к «Локо». Но он всегда так говорит, а потом у него находят повреждения. Он мог сегодня не сыграть, но для него нет «не могу». Видимо, если только ногу оторвет.

Забивать в концовке помогают желание победить, характер.

Ранее был определен лучший игрок матча «Локомотив» — ЦСКА.

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Все комментарии
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 01:36
у русских характер ? ну насмешил однако
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:35
Одним словом......Супер Марио.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:07
Марио - это уже фактически легенда ЦСКА. Марио , придя в ЦСКА в 2012 году, вот уже десять лет феерит на правой бровке. Без него уже трудно представить правый фланг армейцев. Марио - трудяга, борец , пример для молодых футболистов. Получив в 2016 году российское гражданство парень огромную помощь оказал и нашей сборной.
Хочется пожелать Марио здоровья , спортивного долголетия, поменьше травм. Много ему достается в последнее время.
Gahi
Gahi
вчера в 23:56
Молодец Марио, просто Супер Марио, очень уважаю этого футболиста с какой самоотдачей он играет в каждом матче и даже после тяжёлой травмы он готов помочь команде чтобы одержать победу. И новерное символично то, что именно гол Марио Фернандеса стал победным для команды ЦСКА в игре против "Локомотива". Здоровье тебе Марио и хорошей игры в составе команды в следующих матчах. Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:51
Очередное спасение от Марио
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