«Бразилец с русским характером». Березуцкий — о победном голе Марио

Главный тренер ЦСКА высоко оценил игровые и человеческие качества после его гола «Локомотиву». Защитник принес ЦСКА победу в добавленное время матча 21-го тура РПЛ .

Марио – уникальное явление в российском футболе. Бразильский игрок с русским характером. Дорогого стоит.

Спустя час после прошлой игры он уже сказал, что будет готовиться к «Локо». Но он всегда так говорит, а потом у него находят повреждения. Он мог сегодня не сыграть, но для него нет «не могу». Видимо, если только ногу оторвет.

Забивать в концовке помогают желание победить, характер.