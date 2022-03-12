«Бразилец с русским характером». Березуцкий — о победном голе Марио

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высоко оценил игровые и человеческие качества Марио Фернандеса после его гола «Локомотиву». Защитник принес ЦСКА победу в добавленное время матча 21-го тура РПЛ.
Марио – уникальное явление в российском футболе. Бразильский игрок с русским характером. Дорогого стоит.
Спустя час после прошлой игры он уже сказал, что будет готовиться к «Локо». Но он всегда так говорит, а потом у него находят повреждения. Он мог сегодня не сыграть, но для него нет «не могу». Видимо, если только ногу оторвет.
Забивать в концовке помогают желание победить, характер.
Ранее был определен лучший игрок матча «Локомотив» — ЦСКА.
Хочется пожелать Марио здоровья , спортивного долголетия, поменьше травм. Много ему достается в последнее время.
Хочется пожелать Марио здоровья , спортивного долголетия, поменьше травм. Много ему достается в последнее время.