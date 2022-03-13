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Мор: «„Спартаку“ надо побеждать „Краснодар“»

сегодня, 13:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар19:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара».

«Спартаку» надо побеждать «Краснодар». Против «Кубани» «красно-белые» провели хорошую игру, в команде сейчас нет травмированных. Были приобретения в межсезонье, когда пришли как футболисты для стартового состава, так и в обойму. Когда появилась конкуренция, футболисты стали играть по-другому. Теперь игрокам нужно дорожить своим временем на поле, мы видим, что Зобнин потерял свое место в стартовом составе. На мой взгляд, для футболистов это лучшая мотивация.

Для российских футболистов «Краснодара» это хороший шанс проявить себя, потому что сейчас на них не оказывается большого давления, можно играть. Думаю, в какой-то момент легионеры команды вернутся, а пока получат возможность те игроки, которые мало играли.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 16:40
когда слышу слово- НАДО, всегда возникает вопрос-а КОМУ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:28
Спартаку нужно побеждать Краснодар - утверждает этот мор. А не скажет ли он , а разве Краснодару не надо побеждать этот Спартак, хотя бы по той причине, что у Краснодара вратарь в воротах. а у Спартака дыра семинольная ?
lotsman
lotsman
сегодня в 14:38
А Краснодар думает, что надо побеждать Спартак.))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:17
Это мор так хочет а миллионы болельщиков хотят, чтобы победил Краснодар.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:12
Ожидаю красивой игры
izrafel
izrafel
сегодня в 14:11
А если сказать по другому.... Краснодару нужно не проиграть Спартаку....
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:09
У сегодняшнего матча красивая вывеска Спартак-Краснодар и ещё пару каких то недель назад предсказать результат было бы сложно. Но вмешались тёмные силы во главе Крыховяка и все легионеры дали дёру из Краснодара. В отличии от гостей с юга у Спартака в этом плане совсем другая ситуация. Все легионеры в строю и после первой осечки провели два великолепных матча.
Тут возникает вопрос кто будет сильнее в матче, сильная набирающая обороты команда или ослабленная, но "усиленная" из молодёжки команда? Думаю ответ очевиден и напрашивается разгром в одну калитку.
Да молодые ребята попробуют себя проявить, но тягаться с игроками хорошего уровня увы им не под силу.
ABir
ABir
сегодня в 14:00
Победа сейчас, как никогда нужна Спартаку, но и Краснодарцы просто так добровольно от лишних очков не откажутся
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:57
Хочется в это верить
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