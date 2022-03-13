Мор: «„Спартаку“ надо побеждать „Краснодар“»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара».

«Спартаку» надо побеждать «Краснодар». Против «Кубани» «красно-белые» провели хорошую игру, в команде сейчас нет травмированных. Были приобретения в межсезонье, когда пришли как футболисты для стартового состава, так и в обойму. Когда появилась конкуренция, футболисты стали играть по-другому. Теперь игрокам нужно дорожить своим временем на поле, мы видим, что Зобнин потерял свое место в стартовом составе. На мой взгляд, для футболистов это лучшая мотивация.

Для российских футболистов «Краснодара» это хороший шанс проявить себя, потому что сейчас на них не оказывается большого давления, можно играть. Думаю, в какой-то момент легионеры команды вернутся, а пока получат возможность те игроки, которые мало играли.