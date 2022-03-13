Погба: «Роналду — лучший нападающий в истории»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» оценил игру в матче 29-го тура Английской Премьер-Лиги против «Тоттенхэма» (3:2).

Мы забили «Тоттенхэму» в нужный момент, и Роналду сделал то, что у него получается лучше всего. Он никогда не был проблемой для клуба. В нашей команде выступает лучший нападающий в истории, он не может быть проблемой. Сегодня он и вся команда сыграли блестяще.

Все знают Криштиану, нет нужды говорить о нем. Все видят, что он делает на поле. Он не играл в последнем матче, но вернулся и забил три мяча. Все счастливы.