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Погба: «Роналду — лучший нападающий в истории»

сегодня, 09:49
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба оценил игру Криштиану Роналду в матче 29-го тура Английской Премьер-Лиги против «Тоттенхэма» (3:2).

Мы забили «Тоттенхэму» в нужный момент, и Роналду сделал то, что у него получается лучше всего. Он никогда не был проблемой для клуба. В нашей команде выступает лучший нападающий в истории, он не может быть проблемой. Сегодня он и вся команда сыграли блестяще.

Все знают Криштиану, нет нужды говорить о нем. Все видят, что он делает на поле. Он не играл в последнем матче, но вернулся и забил три мяча. Все счастливы.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 10:27
Странный парень Погба. Передачи сегодня раздавал невероятной точностью на любое расстояние. Притом длинные передачи были и точные и очень сильные в стиле Скоулза, что у соперников не было ни единого шанса на перехват. Да и в короткий быстрый пасс тоже сегодня играл, но временами он как будто специально передерживает мяч, притом видно что есть партнеры открытые и Погба в их сторону смотрит, но не отдает передачу. Да Погба корпус ставит намного лучше Магуайера и после провального дриблинга Погба не всегда противник создает опасные моменты, но все равно это какая-та безалаберность или переоценка своих возможностей.
протон
протон
сегодня в 10:27
Погба прав, ведь Роналду официально лучший нападающий в истории и в отличие от партнёров месси он сказал правду,
Дух Самайна
Дух Самайна ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:24
Меся пешеход лучший игрок с 4-мя липовыми ЗМ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:13
Я бы сэтим поспорил...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:02
Полизал, так подлизал... повязку радужную ещё одень.
drug01
drug01
сегодня в 09:59
Можно поспорить
SHMEL
SHMEL
сегодня в 09:58
Один из, но не лучший...
Elliada
Elliada
сегодня в 09:56
Лучший нападающий в истории? Возможно. Но лучший ИГРОК в истории - Месси
berda2003
berda2003
сегодня в 09:56
а, что думает гном?
shlomo
shlomo
сегодня в 09:49
Один из лучших...:)))))
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