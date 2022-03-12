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Дзофф заступился за Доннарумму

вчера, 16:37
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Бывший вратарь сборной Италии Дино Дзофф заступился за голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму.

Доннарумма грубо ошибся в игре ЛЧ с «Реалом», отдав плохой пас на партнера.

Оставьте вратарю отражение ударов, нельзя ставить голкипера в такое положение. Доннарумма остаётся одним из лучших вратарей, ошибка в матче с «Реалом» — не его. Можно хорошо играть ногами, но приоритетом остаётся хорошее отражение ударов.

Не думаю, что эта ситуация повлияет на игру Доннаруммы в ПСЖ и сборной Италии. Я желаю ему выиграть чемпионат мира и повторить мои достижения, потому что он этого заслуживает.

Ранее по поводу игры Доннаруммы высказался Джанлуиджи Буффон.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 17:56
Ну к мнению такого вратаря как Дзофф стоит прислушаться
протон
протон
вчера в 17:39
Чья это ошибка? Он никогда не был одним из лучших вратарей. Любой кто смотрел матчи Милана это понимает, не может лучший вратарь так играть ногами и на выходах
drug01
drug01
вчера в 16:46
Правильно сделал
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