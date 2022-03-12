Дзофф заступился за Доннарумму

Бывший вратарь сборной Италии Дино Дзофф заступился за голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму.
Доннарумма грубо ошибся в игре ЛЧ с «Реалом», отдав плохой пас на партнера.
Оставьте вратарю отражение ударов, нельзя ставить голкипера в такое положение. Доннарумма остаётся одним из лучших вратарей, ошибка в матче с «Реалом» — не его. Можно хорошо играть ногами, но приоритетом остаётся хорошее отражение ударов.
Не думаю, что эта ситуация повлияет на игру Доннаруммы в ПСЖ и сборной Италии. Я желаю ему выиграть чемпионат мира и повторить мои достижения, потому что он этого заслуживает.
Ранее по поводу игры Доннаруммы высказался Джанлуиджи Буффон.