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Рангник: «Роналду доказал, что готов играть за „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 08:31
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник оценил игру нападающего Криштиану Роналду в матче Английской Премьер-Лиги против «Тоттенхэма» (3:2).

Роналду сегодня был частью всей команды, он помогал, когда нам приходилось защищаться, потому что нам приходилось часто защищаться. Это было лучшее выступление не только для него, но и для остальной команды.

Я не ожидал, что он забьет три гола, но думал, что он может забить один мяч. Вот почему я решил поставить его в стартовый состав. Он так хорошо тренировался в четверг, что я решил выпустить его в старте, а не на замену. Я разговаривал с ним перед тренировкой в ​​пятницу, и он сказал, что не чувствует боли после травмы.

Роналду показал, что у него все еще есть качества, чтобы играть за такой клуб, как «Манчестер Юнайтед». У него также есть качества, чтобы быть частью команды, и если мы хотим добиться успеха в конце сезона, это то, что нам нужно.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:11
Надо почаще давать ему возможность поправлять здоровье
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 09:50
Сами себя уговаривают...Уверен после этого матча последуют провальные для Роналду. Сам Рангник ещё более провальный чем Роналду в МЮ.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:44
А ты доказал , что не готов тренировать столь великий клуб как МЮ. Явно не по Сеньке шапка. Пора собраться силами и добровольно покинуть пост главного тренера МЮ.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:36
Раз в году и Роналду может выдать шедевр.
протон
протон
сегодня в 09:30
А Магуайр тоже опять доказал, что хорош не просто для Юнайтед, а для постоянной игры в основе и звания капитана? Может, еще раз попробовать вместо него футболиста на поле какого-нибудь выпустить?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:16
Победа МЮ совсем не заслуга рангника.
ABir
ABir
сегодня в 09:13
КР уже не молод, но все еще может решить исход матча. Мастерство и голевое чутьё не пропало
DЕАDPOОL
DЕАDPOОL
сегодня в 09:08, ред.
Месси тоже доказал,что он готов играть за ПСЖ, и с приходом месси ПСЖ впервые с 2014 гола не играет в финале кубка, парижане после победы в первой игре, проиграли во второй.А месси поставил личный рекорд :9 игр против Реала 0 голов и 0 передач.
У Роналду в одной игре 3 гола в апл, у месси 2 гола за 8 месяцев…)
Поздравляю всех с очередным позором месси в ЛЧ.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:05
Всё покажет следующая игра.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:04
Один гол красивый положил!
Gahi
Gahi
сегодня в 09:01
Важная победа которая даёт возможность команде "Манчестер Юнайтед" продолжать бороться за попадания в зону Лиги Чемпионов. Удачи
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:49
Ближайшие матчи МЮ дадут ответ на сколько Роналду хватило отдохнуть.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:46
В этой игре доказал, о вот как дальше будем посмотреть
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 08:45
Я всегда говорил, что Роналду хороший игрок, но его время прошло, он не может играть в том темпе, что играют команды в том чемпионатах и еврокубках. Да он может иногда зажечь и даже сделать игру как в матче с Тоттенхэмом, но для этого ему пришлось хорошо отдохнуть. У него яко бы была травма, но он сам так сказал и уехал самовольно отдыхать. Возможно он возьмёт такую тактику на вооружения и начнёт часто "лечиться", что бы потом хорошо отыграть пару матчей.
Сразу скажу, что это моё личное предположение.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:36
Это всего лишь одна игра. 3 очка всего. В следующем туре МЮ сыграет с Ливерпулем и потеряется Роналду как всегда
Cat01
Cat01
сегодня в 08:32
Это хорошо
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