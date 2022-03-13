Рангник: «Роналду доказал, что готов играть за „Манчестер Юнайтед“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник оценил игру нападающего Криштиану Роналду в матче Английской Премьер-Лиги против «Тоттенхэма» (3:2).
Роналду сегодня был частью всей команды, он помогал, когда нам приходилось защищаться, потому что нам приходилось часто защищаться. Это было лучшее выступление не только для него, но и для остальной команды.
Я не ожидал, что он забьет три гола, но думал, что он может забить один мяч. Вот почему я решил поставить его в стартовый состав. Он так хорошо тренировался в четверг, что я решил выпустить его в старте, а не на замену. Я разговаривал с ним перед тренировкой в пятницу, и он сказал, что не чувствует боли после травмы.
Роналду показал, что у него все еще есть качества, чтобы играть за такой клуб, как «Манчестер Юнайтед». У него также есть качества, чтобы быть частью команды, и если мы хотим добиться успеха в конце сезона, это то, что нам нужно.
У Роналду в одной игре 3 гола в апл, у месси 2 гола за 8 месяцев…)
Поздравляю всех с очередным позором месси в ЛЧ.
У Роналду в одной игре 3 гола в апл, у месси 2 гола за 8 месяцев…)
Поздравляю всех с очередным позором месси в ЛЧ.
Сразу скажу, что это моё личное предположение.
Сразу скажу, что это моё личное предположение.