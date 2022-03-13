Рангник: «Роналду доказал, что готов играть за „Манчестер Юнайтед“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» оценил игру нападающего в матче Английской Премьер-Лиги против «Тоттенхэма» (3:2).

Роналду сегодня был частью всей команды, он помогал, когда нам приходилось защищаться, потому что нам приходилось часто защищаться. Это было лучшее выступление не только для него, но и для остальной команды.

Я не ожидал, что он забьет три гола, но думал, что он может забить один мяч. Вот почему я решил поставить его в стартовый состав. Он так хорошо тренировался в четверг, что я решил выпустить его в старте, а не на замену. Я разговаривал с ним перед тренировкой в ​​пятницу, и он сказал, что не чувствует боли после травмы.

Роналду показал, что у него все еще есть качества, чтобы играть за такой клуб, как «Манчестер Юнайтед». У него также есть качества, чтобы быть частью команды, и если мы хотим добиться успеха в конце сезона, это то, что нам нужно.