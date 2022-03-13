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Терюшков: «16 клубов в РПЛ мало для такой страны как Россия»

сегодня, 18:09

Член наблюдательного совета «Химкок» Роман Терюшков выразил мнение, что количество клубов в чемпионате России необходимо увеличить.

Спортивный принцип сохранен будет, но в любом случае лигу надо расширять. Как я слышал, высказывалось мнение вообще о сокращении, сделать такой междусобойчик. Тогда мы потеряем всю сеть детско-юношеских спортивных школ — мы этого не хотим, поэтому надо расширять географию, чтобы субъекты РФ, как и московский регион, развивались, и это нормальное явление. В принципе 16 клубов мало для такой страны как Россия.

Мы знаем спортсменов достаточно хорошо, и каждый из них, выходя на футбольное поле, ковер или ринг, делает это с предельной мотивацией, так как никто не хочет проигрывать. Для спортсмена забивать и побеждать — это приоритет номер один. Поэтому по мотивации здесь вообще никаких вопросов быть не может.

Ранее в «Химках» поддержали идею внутреннего трансферного окна в РПЛ.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:34
Не являюсь сторонником расширения РПЛ и уж тем более оставления двух последних команд в стане сильнейших, особенно после отлучения наших клубов от Еврокубков. Ведь тем самым убивается спортивный принцип и исключается борьба за выживание команд из второй половины турнирной таблицы, что в конечном итоге приводит к снижению интереса к играм с участием команд не на что не претендующих в РПЛ. Поэтому две последние команды, если и освобождаются от прямого вылета в ФНЛ то, как минимум они должны завоевать право играть в следующем чемпионате в РПЛ в переходных матчах с третьей и четвёртой командами низшей лиги. Болейте за своих, а не против чужих!
Vintaje
Vintaje
сегодня в 19:22
Вот эти люди вроде вокруг футбола вертятся а такие глупости говорят.Сократить нужно до 12-14 клубов и перейти на весну-осень
112910415
112910415
сегодня в 19:22
о России думает Терюшков ! )
beefs
beefs
сегодня в 19:03
Инфраструктура (стадионы) не у всех соответствуют нашему климату, ранней весной и поздней осенью в ряде городов играть не возможно, да и со спонсорами дела не ахти какие, о каком увеличении идет речь...
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 18:39, ред.
для какой страны? для страны где 70 процентов в году зима и отсутствует элементарная инфраструктура - 16 команд - это не мало!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:35
18 команд будет в самый раз.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:17
Рома ты балбес)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:17
Ерунда это всё. Тока щас и переходить, да ещё без вылета...
Cat01
Cat01
сегодня в 18:12
Денег нет
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:11
Только, что бы Химки не вылетели, вот хитрец.
Loko57
Loko57
сегодня в 18:11
Но вылетающие по ходу сезона клубы тоже не нужны!
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