Терюшков: «16 клубов в РПЛ мало для такой страны как Россия»

Член наблюдательного совета «Химкок» Роман Терюшков выразил мнение, что количество клубов в чемпионате России необходимо увеличить.

Спортивный принцип сохранен будет, но в любом случае лигу надо расширять. Как я слышал, высказывалось мнение вообще о сокращении, сделать такой междусобойчик. Тогда мы потеряем всю сеть детско-юношеских спортивных школ — мы этого не хотим, поэтому надо расширять географию, чтобы субъекты РФ , как и московский регион, развивались, и это нормальное явление. В принципе 16 клубов мало для такой страны как Россия.

Мы знаем спортсменов достаточно хорошо, и каждый из них, выходя на футбольное поле, ковер или ринг, делает это с предельной мотивацией, так как никто не хочет проигрывать. Для спортсмена забивать и побеждать — это приоритет номер один. Поэтому по мотивации здесь вообще никаких вопросов быть не может.