Бышовец: «Решение CAS — нарушение всех спортивных и человеческих правил!»

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда ( CAS ) отклонить апелляцию РФС о временном снятии запрета на участие российских команд в международных турнирах.

Это нарушение всех спортивных и человеческих правил! FIFA — это независимая спортивная организация.

Любое вмешательство в FIFA со стороны политических деятелей считалось недопустимым. Это было главным преимуществом этой организации!

Мы видим, что сегодня идет игра без правил не только в политике. Ее перенесли и на спорт. На футбол и его культуру! Это логическое продолжение бесправия и пещерного мышления.