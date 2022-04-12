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Бышовец: «Решение CAS — нарушение всех спортивных и человеческих правил!»

12 апреля 2022, 21:05

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию РФС о временном снятии запрета на участие российских команд в международных турнирах.

Это нарушение всех спортивных и человеческих правил! FIFA — это независимая спортивная организация.

Любое вмешательство в FIFA со стороны политических деятелей считалось недопустимым. Это было главным преимуществом этой организации!

Мы видим, что сегодня идет игра без правил не только в политике. Ее перенесли и на спорт. На футбол и его культуру! Это логическое продолжение бесправия и пещерного мышления.

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