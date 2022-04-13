«Барселона» – «Айнтрахт»: прогноз Романа Нагучева на матч ЛЕ 14 апреля

1649831420

13 апреля 2022, 09:30

Регистрируйся в Фонбет и получи фрибет 2000 рублей. Аудиотрансляция матча доступна на сайте или в мобильном приложении всем действующим клиентам.

14 апреля в 22:00 мск «Барселона» примет «Айнтрахт» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Прогноз на игру дает известный комментатор, амбассадор Фонбет Роман Нагучев.

## В какой форме «Барселона»

В воскресенье каталонцы победили «Леванте» в компенсированное время (3:2) и довели беспроигрышную серию до 15 матчей во всех турнирах (11 побед и 4 ничьи). В первой встрече во Франкфурте «Барса» с трудом ушла от поражения (1:1) и перед ответной игрой на «Камп Ноу» сохраняет высокие шансы на проход в полуфинал. При своих болельщиках подопечные Хави победили всухую в 4 последних матчах.

Ответную встречу с немецкой командой пропустят защитники Дани Алвес, Сержиньо Дест, Жерар Пике, Серхи Роберто и Самюэль Умтити, форварды Мемфис Депай и Ансу Фати.

## В какой форме «Айнтрахт»

На выходных франкфуртцы уступили дома «Фрайбургу» (1:2) и отстали на 5 очков от зоны еврокубков. Болельщики немецкой команды настроены оптимистически и рассчитывают на победу на выезде. «Айнтрахт» ни разу не уступал испанским клубам в трех двухматчевых противостояниях, при этом завоевал последний еврокубок в 1980 году.

В Барселоне не сыграют дисквалифицированный защитник Тута, травмированный вратарь Диант Рамай и игрок обороны Кристофер Ленц.

## «Барселона» – «Айнтрахт»: статистика личных встреч

Прошлая встреча стала первой для «Барселоны» и франкфуртского «Айнтрахта» и завершилась вничью (1:1).

## Прогноз Романа Нагучева на матч «Барселона» – «Айнтрахт» 14 апреля

**«Барселона» забьет в обоих таймах за 2.00**

В предыдущем туре франкфуртцы проиграли дома «Фрайбургу», и очевидно, что не вся команда выдерживает очень серьезный календарь. Выход в следующий раунд станет сенсацией. «Барселона» в гостях добыла ничью, а дома очень хороша и наверняка использует свое преимущество.

У меня почти нет сомнений, что «Барселона» пройдет «Айнтрахт». Больше того – каталонцы победят уверенно и забьют как минимум два мяча. Правда, зачастую они останавливаются на комфортном преимуществе, поэтому брать фору довольно рискованно. Простая победа идет с низким коэффициентом. Самый интересный вариант – на голы «Барсы» в обоих таймах. Это мой прогноз.

Регистрируйся в Фонбет и получи фрибет 2000 рублей. Аудиотрансляция матча доступна на сайте или в мобильном приложении всем действующим клиентам.