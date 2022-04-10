Безудержный первый тайм, четыре гола и счёт в пользу Гвардиолы. «Ливерпуль» не стал ближе к титулу

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вчера, 21:21

О большом футболе – на «Соккер.ру».

5 выводов об игре «Манчестер Сити»

1. Гвардиола не позволил «Ливерпулю» вести игру хотя бы отрезками. Ничего удивительного для «горожан», но паузы, которые гости давали хозяев, позволяли им перестраиваться, сохранять силы на ответный прессинг и атаковать в темпе, к которому команда привыкла. Видно было, что «Манчестер Сити» играет с оглядкой на силу «Ливерпуля», но лишь в самом конце хозяева начали охранять результат.

2. Де Брюйне – футболист мирового уровня. Количество черновой работы поражает, хотя в атаке бельгиец тоже сыграл круто. Теперь у него больше голов в этом сезоне АПЛ левой ногой, нежели правой. Большой мастер умело связывал игру команды, старался искать идеальные передачи. На последних секундах Кевин едва не создал победный гол для Мареза – Рияд решил перебрасывать голкипера, но не рассчитал. Но пас Де Брюйне был конфеткой.

3. Думаю, даже фанаты «Ливерпуля» не станут спорить, что на дистанции «Манчестер Сити» по сумме всех матчей АПЛ последних лет чуть лучше играет в футбол. Но Клопп умудряется держаться на том же уровне – хотя бы по набранным очкам, и это уже победа «красных». Но если вспоминать игру, то пару сантиметров отделили Гвардиолу от победы со счетом 3:2, ведь Стерлинг подкараулил чужую защиту и отправил мяч в сетку, но система VAR нашла небольшой офсайд.

4. Чего не хватило хозяевам? Пожалуй, того, что обычно. Сегодня в роли ложного форварда был Стерлинг, но ему не хватает мощи, которая есть у Холанда или Левандовски. Или хотя бы проворности на линии офсайда, как у Луиса Суареса. Отрыв Жезуса (играл справа без поддержки передачами от Уокера), Стерлинга и Фодена не смог компенсировать даже Де Брюйне, хотя старался. Отчасти отсутствие частых передач объясняется тем, как «Ливерпуль» низко опустил линию защиты, но у Гвардиолы было время для перемен.

5. Пожалуй, стоит упрекнуть Хосепа, что не решился на перестановки чуть раньше, ведь играл не против закрытого «Атлетико», как в Лиге чемпионов. Это не попытка учить футболу одного из главных тренеров века, но «Ливерпуль» ведь был опасен – Ляпорт пару раз ограждал Эдерсона от неприятностей, а Канселу со временем опустился от чужой штрафной к своим владениям. Гвардиола выпустил Мареза и Грилиша слишком поздно, чтобы они обеспечили разницу. Также не решился показать миру Гюндогана, ведь боялся контратак «Ливерпуля».

5 выводов об игре «Ливерпуля»

1. Клопп не сумел навязать Гвардиоле свой футбол. Не стоит забывать, что ничья устраивала Хосепа, сохраняя минимальный перевес в таблице. А вот «Ливерпуль», боясь проиграть, не пошел за победой. Исходя из «явных голевых моментов», у гостей был шанс победить, но если начинаем считать удары и выстрелы из штрафной площади, то видим перевес «Манчестер Сити». Клопп прекрасно знал, как именно играет Гвардиола. Но найти путь к победе не сумел.

2. Ван Дейк – машина. Голландец настолько классно читал игру, что правильно расположился за спиной у Алиссона во втором тайме и выбил мяч, который мог проскочить в сетку ворот. Да, у него за спиной был еще один игрок «Ливерпуля», но Вирджил не подвел. Также центральный защитник помешал Марезу забить в концовке. Пускай «горожане» придумали два мяча и только офсайд забрал гол Стерлинга, Ван Дейка тоже можем похвалить.

3. Персонально не лучший матч грозного Салаха. Жота забил после передачи Александер-Арнольда, а Мане после паса Мохамеда, но у египтянина сегодня один удар по воротам (неточный), а тремя передачами в ходе успешных атак нехватку активности вингер не компенсировал. Отдаем должное Канселу, который всюду усел. Хвалим Ляпорта, что присматривал за смещениями Салаха в центр. Но сегодня явно не было связи между тройкой в атаке «Ливерпуля», что немного удивило. С другой стороны, так работал прессинг соперника.

4. Фабиньо старался связывать игру «Ливерпуля». Как и ван Дейк, он часто оказывался с мячом, но неудачно выбирал человека для следующей фазы атаки. Чаще пасовал на Хендерсона, а тот сразу искал Салаха. А такому подходу «Манчестер Сити» был готов. Родри и Бернарду Силва сегодня потратили много времени, чтобы у Эдерсона было мало работы и он мог проверять крепость нервов Гвардиолы и фанатов «Манчестер Сити» своими фокусами.

5. «Ливерпуль» тоже не сумел перестроиться. Луис Диаш, Кейта и Фирмино или не успели, или не сумели ничего изменить. «Красные» реализовали половину от точных ударов, что хорошо, но это был вечер, в котором Канселу в атаке проявил себя ярче, чем Александер-Арнольд. Трент старался строже сыграть в защите, что не всегда получалось, но на две команды не нашлось ни одного футболиста, готового все сделать самостоятельно. Чаще ставили на командную работу.

Ничья – логичный исход поединка

Показательно, как Гвардиола поприветствовал Клоппа после матча – с дружественной агрессивностью, словно члена собственного штаба. Мужчины провели достойный поединок, лучшего не выявили, но сыграли ярко, результативно. Себя не предали, все ошибки соперников не использовали, но недовольства быть не может. В этот вечер хорош был и арбитр Тейлор, и обе команды, и тренерские штабы.

Встречались лучшие команды АПЛ , и раз они настолько хороши, то пусть судьбу титула решат в оставшихся поединках. Между собой в этом сезоне оба раза сыграли со счетом 2:2. Это лучше, чем было раньше – Гвардиола выигрывал со счетом 4:0 дома и 1:4 на выезде, но если говорим о таблице, то «Манчестер Сити» сумел сохранить минимальное преимущество. Впереди соперников ждет полуфинал Кубка Англии, и вот там уже будет победитель.

А пока фиксируем, что «Ливерпуль» пытался не позволить «Манчестер Сити» быть собой – отчасти удалось, Клопп предложил схему прессинга, которая работала через раз, но отсутствие эгоистичных центральных форвардов в двух составах лишило поединок решающего момента с удачным действием в чужой штрафной на чутье. Команда Гвардиолы точно заставила «Ливерпуль» сыграть чуть менее качественно, чем умеют, но в ответ Жота и Мане нашли правильные удары и не позволили «горожанам» из Манчестера отпраздновать чемпионство уже сегодня.