«Ман Сити» и «Ливерпуль» снова кружатся в чемпионском танце. В АПЛ будет гонка до последнего тура

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вчера, 13:31

Еще ничто не решено.

Взаимное положение в турнирной таблице

Лидер: «Манчестер Сити» = 74 очка (+1 от второго места) после 31 матча (2.39 балла в среднем за игру)

Преследователь: «Ливерпуль» = 73 очка (-1) после 31 матча (2.35)

Очный матч «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в 31-м туре Премьер-Лиги должен был внести некую определенность в чемпионскую гонку. Победитель битвы сильнейших команд Англии стал бы фаворитом в борьбе за титул, но команды Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа сыграли вничью 2:2, как и в первом круге.

Результат огненного матча оставил «Сити» на первом месте, но «Ливерпуль» по-прежнему сидит на колесе и решительно настроен воспользоваться малейшей осечкой «горожан». С полной уверенностью можно констатировать лишь тот факт, что судьба чемпионства решится в семи последних турах АПЛ в заочной борьбе «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Значит, самое время сравнить календари претендентов на трон.

Календарь оставшихся матчей «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»

Оставшиеся матчи «Ман Сити» в АПЛ -2021/22: «Вулверхэмптон» (выезд), «Брайтон» (дома), «Уотфорд» (дома), «Лидс» (выезд), «Ньюкасл» (дома), «Вест Хэм» (выезд), «Астон Вилла» (дома).

Оставшиеся матчи «Ливерпуля» в АПЛ -2021/22: «Манчестер Юнайтед» (дома), «Эвертон» (дома), «Ньюкасл» (выезд), «Тоттенхэм» (дома), «Астон Вилла» (выезд), «Саутгемптон» (выезд), «Вулверхэмптон» (дома).

Коллективное мнение считает, что календарь «Ман Сити» проще, но это трудно принять на веру. Во-первых, у команды Гвардиолы впереди выездные матчи против крепких и неуступчивых «Вулверхэмптона» и «Вест Хэма». Во-вторых, «Брайтон» тоже не подарок, команда Грэма Поттера в этом сезоне в выездных матчах сыграла вничью с «Ливерпулем», «Челси» и «Вест Хэмом», взяла верх над «Арсеналом» в прошедшем туре. В-третьих, в заключительном туре «Ман Сити» ждет встреча с «Астон Виллой» Стивена Джеррарда. Возможно, у Стиви Джи будет возможность принести «Ливерпулю» победу в АПЛ , пусть и своеобразным способом.

Самым опасным соперником «Ливерпуля» выглядит приободрившийся под крики Антонио Конте «Тоттенхэм». Преимущество в том, что «красные» примут «шпор» на «Энфилде», как и «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном». Принципиальные соперники, на которых всегда особый настрой, в полураспаде, что на руку команде Клоппа. А вообще, и «Сити», и «Ливерпуль» могут выиграть все матчи в АПЛ до конца сезона.

Где-то мы это уже видели. Флешбеки из сезона 2018/19

Налицо параллели с сезоном 2018/19, когда команды всю весну штамповали победы, оставаясь на расстоянии в одно очко друг от друга. Дадут ли «горожане» шанс «Ливерпулю» на этот раз? Три года назад команда Хосепа Гвардиолы по итогам всего чемпионата набрала 98 очков, в то время как у «Ливерпуля» было 97. Если английские гиганты выиграют все свои матчи до конца сезона, то будет 95:94 по очкам в пользу «Сити».

Напрямую не относящимся к Премьер-Лиге результатом футбольного сезона 2018/19 была победа «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, причем «Манчестер Сити» тогда сошел с дистанции после четвертьфинальной схватки с «Тоттенхэмом», что позволило «горожанам» сконцентрироваться на решении задачи в чемпионате Англии. На этот раз Лига чемпионов может стать отвлекающим фактором для команды Гвардиолы, тем более Хосеп вслух озвучил желание выиграть главный клубный турнир Европы.

Между прочим, столкновение «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на «Этихаде» точно не станет последним для команд Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа в текущем сезоне. Уже в ближайшую субботу они сойдутся на «Уэмбли» в полуфинале Кубка Англии, а сетка плей-офф Лиги чемпионов предполагает встречу в финале на «Стад де Франс». Еще ничто не решено ни в чемпионской гонке Английской Премьер-Лиги, ни в отношениях «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в сезоне 2021/22.

Из первых уст

Этот матч стал отличной рекламой для Премьер-Лиги. Фантастическая игра, в которой обе команды стремились победить. С «Ливерпулем» всегда приятно играть, хотя я и знаю, насколько они опасные. Горжусь своей командой, хотя есть ощущение, что мы оставили их в живых сегодня, упустили свою возможность победить. На «Энфилде» был тот же результат, но совсем другие впечатления. Впереди семь игр, в которых каждой команде необходимо побеждать. Я не знаю, уважает ли меня Юрген, но Юрген должен знать, что я его очень уважаю. Благодаря ему я стал более сильным тренером. Его команда всегда рядом, их успехи подстегивают нас, они всегда злы и агрессивны. Мы не друзья с Юргеном, мы никогда с ним не видимся за пределами стадионов. У меня есть его номер, но я ему не звоню. Но я его уважаю. И со всем уважением собираюсь обыграть его в следующую субботу в полуфинале Кубка Англии.