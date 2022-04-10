У «Спартака» долгожданный разгром в РПЛ. Сработала схема с двумя нападающими

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вчера, 19:12

«Арсенал» сопротивлялся, но москвичи были старательнее.

Помогла связка Соболева и Николсона

Два тяжелых нападающих не всегда могут сыграться вместе. Когда зимой Ваноли одобрил трансфер нового форварда, то Соболева многие ждали на скамейке. Поэтому Александр и Николсон раньше сменяли друг друга, а Промес и Бакаев дополняли старую схему, одобренную на сборах новым главным тренером. Сегодня оказалось, что модель «3-4-1-2» работает лучше, чем «3-4-3» в матче, где многие ждали от хозяев «горящих глаз». Причем точно нельзя хвалить Ваноли за сознательный выбор, ведь в снежном дерби против «Локомотива» травмы получили Промес и Бакаев, как подтвердили в «Спартаке». Следовательно, пришлось делать вынужденные перестановки. Судя по тому, как Николсон и Соболев отработали, в следующем матче заменят Игнатова на Промеса или Бакаева в роли «десятки», но сохранят приобретенную в бою против «Арсенала» модель. Ямаец забил дважды, а Соболев запомнился проходами, ударом в каркас ворот и классной голевой передачей на Шамара. Также российский форвард «Спартака» мечтал о пенальти, когда уже после прострела защитника ударил его по ноге. Но Безбородов посчитал, что это касание по инерции, а не сознательная грубость, повлиявшая на эпизод или здоровье нападающего. Дождемся решения ЭСК РФС , хотя отметим, что не всякая небрежность означает фол по неосторожности.

Левашов не мог спасать туляков вечно

В первом тайме Михаил сделал все, чтобы опасные подходы «Спартака» не превратились в голы. Москвичи старались, но далеко не всегда работали грамотно. Однажды допустили грубейшую командную ошибку в защите, когда упустили удар по воротам после розыгрыша с угла поля. Безбородова отправили к монитору, и на повторе судья увидел, как игрок атаки толкает Жиго. Конечно, француз «подрисовал», поскольку здоровый дядька не всегда падает от легкого толчка. Вот только правила футбола не разделяют неспортивную игру по принципу приложенной силы. Этот принцип нужен, только если речь о разнице между красной и желтой карточкой. И легкий толчок руками – фол, и со всей силы – тоже. Так что Безбородов в случае с отменой гола «Арсенала» формально прав, пускай понятно, что по духу игры Жиго мог удержаться на ногах. Но защитник решил иначе, и эта хитрость сработала в пользу «Спартака». Левашов у других ворот сделал 4 сэйва до перерыва, но поскольку Сокол и Радакович не лучшим образом поддерживали голкипера после перерыва, пошли голы формального фаворита.

«Арсенал» не раз побеждал в Москве

Каррера и Тедеско уступали тулякам в столице. Также помним, что «Арсенал» громил «Спартак» дома, дважды со счетом 3:0. Одновременно речь о команде, которая в этом сезоне является худшей по результатам гостевых поединков. Сегодня они получили десятое поражение на выезде. Разницу мячей на чужих полях довели до «минус 22». Судя по статистике, «Арсенал» был самым легким соперником из тех, кого «Спартак» мог встретить на собственном стадионе. Туляки провели странный поединок. Тот же Кингс Кангва в концовке получил нелепую вторую желтую карточку. Безбородов явно показал футболисту «Арсенала», что разыгрывать штрафной удар нужно только после свистка арбитра. Стандартная процедура. Игрок проигнорировал арбитра, так что рефери прав. Хотя этот сезон ужасен для судейского корпуса в РПЛ , конкретно Безбородов по оценкам у многих экспертов на первом месте. «Спартаку» могли засчитать гол с толчком, другой арбитр мог не показывать, что надо разыгрывать мяч по свистку, но определяет конкретный рефери. Не стоило толкать Жиго и игнорировать Безбородова, вину с игроков «Арсенала» снимать нельзя.

«Спартак» готовится к дерби с ЦСКА

У «красно-белых» хватало подходов к чужим воротам в прошлых матчах, чтобы в итоге случился именно такой матч. Игнатов в роли «десятки» после перерыва сыграл здорово. В защите грубых ошибок не было, Чернов и вышедший на замену Литвинов не подвели команду, как и капитан Джикия. Можно придираться к последним пасам в исполнении Мозеса и Хлусевича с флангов, но латерали были активными. Сегодня даже опорник Мартинс, которого не раз по делу ругали за последний месяц, классно разбирался с соперниками в середине поля. Зобнин отпахал на славу, форварды хорошо открывались на передовой, а Соболев замечал Николсона, как раньше Дзюба — Азмуна. В первом тайме не было завершающего аккорда, во втором пришли голы. Но все понимают, что эта победа не является определяющей.

Ключевой поединок сезона для «Спартака» состоится в конце месяца, а пока случилась первая домашняя победа Ваноли в чемпионате. И всего третья для москвичей в четырнадцати последних турах РПЛ . Обыгрывали дома «Ахмат» (2:1), побеждали «Динамо» в гостевом дерби (0:2), а теперь разгром, которого не было в этом сезоне в исполнении «красно-белых». Причем на этот раз в воротах был Максименко, для которого каждый «сухарь» — подарок судьбы. Впечатляет, что лишь в двадцать пятом туре «Спартак» сумел впервые выиграть с разницей в три мяча. До этого громили оппонента в чемпионате в марте 2021-го, когда пострадал «Урал» со счетом 5:1.