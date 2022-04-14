«Игрокам „Атлетико“ не в чем себя упрекнуть». Облак — о матче с «Ман Сити»

Вратарь «Атлетико» поделился мыслями после ничьей в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0). По сумме двух встреч (0:1) в полуфинал турнира вышел английский клуб.

Очень жаль, что мы не прошли дальше. Это больно. Я действительно считаю, что мы провели хороший матч. Мы заслуживали большего.

Мы отдали все силы и могли победить. В первой игре они были гораздо сильнее нас — в этом матче мы сыграли лучше. В двух матчах у нас было больше моментов, чем у них, но нам не удалось их реализовать. Наши болельщики здорово нас поддерживали. Они нам очень помогли.

Я думаю, это противостояние могло сложиться успешно для нас, если бы мы продлили его еще на 30 минут. Нам не в чем себя упрекнуть. Мы выложились на все сто процентов. Мы многого добьемся, если продолжим играть на уровне этого матча.