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«Игрокам „Атлетико“ не в чем себя упрекнуть». Облак — о матче с «Ман Сити»

14 апреля 2022, 08:25
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Вратарь «Атлетико» Ян Облак поделился мыслями после ничьей в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0). По сумме двух встреч (0:1) в полуфинал турнира вышел английский клуб.

Очень жаль, что мы не прошли дальше. Это больно. Я действительно считаю, что мы провели хороший матч. Мы заслуживали большего.

Мы отдали все силы и могли победить. В первой игре они были гораздо сильнее нас — в этом матче мы сыграли лучше. В двух матчах у нас было больше моментов, чем у них, но нам не удалось их реализовать. Наши болельщики здорово нас поддерживали. Они нам очень помогли.

Я думаю, это противостояние могло сложиться успешно для нас, если бы мы продлили его еще на 30 минут. Нам не в чем себя упрекнуть. Мы выложились на все сто процентов. Мы многого добьемся, если продолжим играть на уровне этого матча.

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ОПС
ОПС
14 апреля в 10:54
Не получилось - работайте дальше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 апреля в 08:33
Даже дома из автобуса не вылезли...
КЭТиК
КЭТиК
14 апреля в 08:27
Оборонялись хорошо, но без забитых мячей дальше непройдешь.
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