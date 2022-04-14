Драма «Атлетико» и класс «Ливерпуля». Английский день в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» выбрались в полуфинал Лиги чемпионов. «Соккер.ру» — об их ответных матчах.
Мадридские страсти
Сложно представить, что матч, закончившийся со счетом 0:0, можно назвать страстным, эмоциональным и ярким. Но это как раз про игру между «Атлетико» и «Манчестер Сити». В первой встрече мадридцы явно закладывались на 0:0, но все же пропустили. Это должно было скорректировать их игру на ответный домашний поединок. Но дефицит в один гол не заставил «матрасников» надрываться с первых минут. Поначалу они просто выжидали ошибку соперника и спокойно защищались. Хотя как сказать «спокойно» — попадание Гюндогана в штангу ворот Облака нельзя назвать олицетворением спокойствия.
Во втором тайме мадридцы начали наращивать интенсивность и агрессию, сильнее нажимать, даже не имея большего контроля мяча – он по-прежнему оставался у «Сити». Моменты стали возникать уже у ворот Эдерсона, и порой англичане действительно нервничали. Но апогея напряжение достигло в самом конце – это вообще отдельный жанр, отдельный матч. К 80-й минуте судья показал всего одну желтую карточку. После 80-й – еще девять. И переиграли в итоге 12 добавленных минут.
Спусковым крючком стал подкат Фелипе под Фодена, в результате которого Фил решил выкатиться из-за пределов поля на него. Савич эту хитрость узрел и потащил оппонента обратно за бровку. Началась перепалка, которая завершилась желтыми карточками для Савича и Аке и удалением Фелипе. Его эмоции достойны отдельного фильма. А затем понеслось: карточка на карточке, и попытки «Атлетико» учинить финальный штурм. Кстати, почти получилось – полумоменты были. Даже случилось падение в чужой штрафной, но судья смотреть повтор не стал.
Не посмотрел он и повтор падения Корреа в штрафной после удара Кансело. А следовало бы. Повторы показали, что Жоау не попал по мячу и махнул по ноге Анхелю. В общем-то это пенальти. По любым трактовкам. Чем занимались арбитры ВАР – тот еще вопрос. Саркастичные аплодисменты Диего Симеоне в конце матча в адрес судей можно назвать оправданными, пусть он за них и получил желтую карточку. А ведь назначь Зиберт одиннадцатиметровый – и игра могла пойти совсем иначе. Но что теперь. В полуфинале посмотрим на «Манчестер Сити» с «Реалом». Для Гвардиолы это девятый полуфинал ЛЧ, а у Анчелотти он будет восьмым. Для «Манчестер Сити» полуфинал всего лишь третий в истории и второй подряд.
Цифры
Удары по воротам (в створ): 13 (3) – 10 (1)
Матч скорее можно назвать напряженным, чем изобилующим голевыми моментами. Ударов команды нанесли мало. В первом тайме, когда «Атлетико» еще сидел в засаде, счет по ударам был 8:1 в пользу «Сити». И ни разу при этом «горожане» в створ не попали. За весь второй тайм с его сумасшедшим компенсированным временем гости пробили по воротам мадридцев лишь дважды. А вот «Атлетико» — 12 раз, что подчеркивает изменение в подходе. При этом самым бьющим стал Гюндоган с четырьмя попытками. У «Атлетико» три удара нанес Де Пауль. УЕФА насчитал у «Атлетико» 38 атак, а у «Манчестер Сити» — 43.
Владение мячом (точность передач): 41% (79%) — 59% (89%)
Контроль оставался за «Манчестер Сити», но во втором тайме не создавалось ощущения, что у «горожан» сама игра под контролем. Только мяч. Даже с большим количеством брака «Атлетико» стремился доставить его в линию атаки как можно скорее, тогда как «Сити» просто стремился убивать время и сбивать ритм. Отсюда и такая разница в цифрах. «Сити» сделал 533 точных передачи, а «Атлетико» — 314. При этом обе команды очень много двигались. Более 120 километров набегали и те, и другие, что существенно больше среднего.
Веселая прогулка на «Энфилде»
Разница в классе и победа в первом гостевом матче со счетом 3:1 позволили «Ливерпулю» провести ротацию в четвертьфинале Лиги чемпионов. Не вышли в стартовом составе Мане, Салах, Фабиньо, ван Дейк, Алькантара, Робертсон и Александр-Арнольд. В общем, Клопп показал, что запас прочности позволяет широко перемешивать состав даже на такой стадии турнира. Зато это обеспечило довольно веселый матч. С долей бесшабашности.
Поначалу «Ливерпуль» осваивался в непривычных сочетаниях, но быстро сумел сориентироваться и поднажать, что позволило открыть счет. Правда, «Бенфика» вскоре сравняла, оставив напряжение. Клопп, видимо, в перерыве напомнил ребятам, что речь все же о путевке в полуфинал, а напротив них – не любители. Поэтому в начале второго тайма «Ливерпуль» соперника смял и забил дважды – дубль у Фирмино.
А вот после этого начался кураж и разгильдяйство. Клопп постепенно делал визуально состав «более основным», выпуская Салаха, Мане и остальных. (Цимикас справа, кстати, отметился двумя голевыми передачами). Но при этом повышался уровень расслабленности и наплевательского отношения. В атаке недорабатывали, что не так страшно, а вот невнимательность в обороне была использована даже морально раздавленной «Бенфикой», которая часто попадалась в офсайд, но пару раз сумела подловить и мерсисайдцев, сравняв счет в конце игры. Конечно, на большее «Бенфики» не хватило. Зато публику порадовали голами. Вряд ли этот матч стоит воспринимать как серьезный образец «Ливерпуля», которому в полуфинале играть с «Вильярреалом».
Цифры
Удары по воротам (в створ): 17 (5) – 5 (4)
Тут существенное преимущество «Ливерпуля», который даже в расслабленном режиме обострял чаще противника. Но нужно отдать должное эффективности «Бенфики», которая почти все удары направила в створ и большинство из них превратила в голы. А самым бьющим стал Фирмино – у него пять попыток. Атак у хозяев тоже было гораздо больше: 63 против всего 19.
Владение мячом (точность передач): 63% (87%) — 37% (78%)
Тоже типичные цифры для доминирующей и контратакующей команды. «Бенфика» не смогла навязать свою игру и прыгнуть выше головы. Не каждому дано стать «Вильярреалом» в этой истории. Всего 294 передачи сделали лиссабонцы против 669 у «Ливерпуля». Но набегали тоже обе команды больше 120 километров. То есть несмотря на кажущуюся местами халтуру «Ливерпуль» выкладывался. Просто местами не хватало концентрации.
По пенальти соглашусь, скорее был, чем нет. Играли грязно, факт. Но все же на гол наиграли. Странное назначение судьи на такой матч. Но то что МС прошли дальше, закономерно.
Дальше очередная прогулка Ливерпуля, и битва гигантов Реал-МС.
По пенальти соглашусь, скорее был, чем нет. Играли грязно, факт. Но все же на гол наиграли. Странное назначение судьи на такой матч. Но то что МС прошли дальше, закономерно.
Дальше очередная прогулка Ливерпуля, и битва гигантов Реал-МС.
МС 3 тайма играл лучше,1 матрасы давили.
савич просто ….. какой же подлый.
Вообщем либо английский финал,либо испанский,либо англо-испанский…
МС 3 тайма играл лучше,1 матрасы давили.
савич просто ….. какой же подлый.
Вообщем либо английский финал,либо испанский,либо англо-испанский…