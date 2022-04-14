Драма «Атлетико» и класс «Ливерпуля». Английский день в Лиге чемпионов

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сегодня, 00:57

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» выбрались в полуфинал Лиги чемпионов. «Соккер.ру» — об их ответных матчах.

Мадридские страсти

Сложно представить, что матч, закончившийся со счетом 0:0, можно назвать страстным, эмоциональным и ярким. Но это как раз про игру между «Атлетико» и «Манчестер Сити». В первой встрече мадридцы явно закладывались на 0:0, но все же пропустили. Это должно было скорректировать их игру на ответный домашний поединок. Но дефицит в один гол не заставил «матрасников» надрываться с первых минут. Поначалу они просто выжидали ошибку соперника и спокойно защищались. Хотя как сказать «спокойно» — попадание Гюндогана в штангу ворот Облака нельзя назвать олицетворением спокойствия.

Во втором тайме мадридцы начали наращивать интенсивность и агрессию, сильнее нажимать, даже не имея большего контроля мяча – он по-прежнему оставался у «Сити». Моменты стали возникать уже у ворот Эдерсона, и порой англичане действительно нервничали. Но апогея напряжение достигло в самом конце – это вообще отдельный жанр, отдельный матч. К 80-й минуте судья показал всего одну желтую карточку. После 80-й – еще девять. И переиграли в итоге 12 добавленных минут.

Спусковым крючком стал подкат Фелипе под Фодена, в результате которого Фил решил выкатиться из-за пределов поля на него. Савич эту хитрость узрел и потащил оппонента обратно за бровку. Началась перепалка, которая завершилась желтыми карточками для Савича и Аке и удалением Фелипе. Его эмоции достойны отдельного фильма. А затем понеслось: карточка на карточке, и попытки «Атлетико» учинить финальный штурм. Кстати, почти получилось – полумоменты были. Даже случилось падение в чужой штрафной, но судья смотреть повтор не стал.

Не посмотрел он и повтор падения Корреа в штрафной после удара Кансело. А следовало бы. Повторы показали, что Жоау не попал по мячу и махнул по ноге Анхелю. В общем-то это пенальти. По любым трактовкам. Чем занимались арбитры ВАР – тот еще вопрос. Саркастичные аплодисменты Диего Симеоне в конце матча в адрес судей можно назвать оправданными, пусть он за них и получил желтую карточку. А ведь назначь Зиберт одиннадцатиметровый – и игра могла пойти совсем иначе. Но что теперь. В полуфинале посмотрим на «Манчестер Сити» с «Реалом». Для Гвардиолы это девятый полуфинал ЛЧ , а у Анчелотти он будет восьмым. Для «Манчестер Сити» полуфинал всего лишь третий в истории и второй подряд.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 13 (3) – 10 (1)

Матч скорее можно назвать напряженным, чем изобилующим голевыми моментами. Ударов команды нанесли мало. В первом тайме, когда «Атлетико» еще сидел в засаде, счет по ударам был 8:1 в пользу «Сити». И ни разу при этом «горожане» в створ не попали. За весь второй тайм с его сумасшедшим компенсированным временем гости пробили по воротам мадридцев лишь дважды. А вот «Атлетико» — 12 раз, что подчеркивает изменение в подходе. При этом самым бьющим стал Гюндоган с четырьмя попытками. У «Атлетико» три удара нанес Де Пауль. УЕФА насчитал у «Атлетико» 38 атак, а у «Манчестер Сити» — 43.

Владение мячом (точность передач): 41% (79%) — 59% (89%)

Контроль оставался за «Манчестер Сити», но во втором тайме не создавалось ощущения, что у «горожан» сама игра под контролем. Только мяч. Даже с большим количеством брака «Атлетико» стремился доставить его в линию атаки как можно скорее, тогда как «Сити» просто стремился убивать время и сбивать ритм. Отсюда и такая разница в цифрах. «Сити» сделал 533 точных передачи, а «Атлетико» — 314. При этом обе команды очень много двигались. Более 120 километров набегали и те, и другие, что существенно больше среднего.

Веселая прогулка на «Энфилде»

Разница в классе и победа в первом гостевом матче со счетом 3:1 позволили «Ливерпулю» провести ротацию в четвертьфинале Лиги чемпионов. Не вышли в стартовом составе Мане, Салах, Фабиньо, ван Дейк, Алькантара, Робертсон и Александр-Арнольд. В общем, Клопп показал, что запас прочности позволяет широко перемешивать состав даже на такой стадии турнира. Зато это обеспечило довольно веселый матч. С долей бесшабашности.

Поначалу «Ливерпуль» осваивался в непривычных сочетаниях, но быстро сумел сориентироваться и поднажать, что позволило открыть счет. Правда, «Бенфика» вскоре сравняла, оставив напряжение. Клопп, видимо, в перерыве напомнил ребятам, что речь все же о путевке в полуфинал, а напротив них – не любители. Поэтому в начале второго тайма «Ливерпуль» соперника смял и забил дважды – дубль у Фирмино.

А вот после этого начался кураж и разгильдяйство. Клопп постепенно делал визуально состав «более основным», выпуская Салаха, Мане и остальных. (Цимикас справа, кстати, отметился двумя голевыми передачами). Но при этом повышался уровень расслабленности и наплевательского отношения. В атаке недорабатывали, что не так страшно, а вот невнимательность в обороне была использована даже морально раздавленной «Бенфикой», которая часто попадалась в офсайд, но пару раз сумела подловить и мерсисайдцев, сравняв счет в конце игры. Конечно, на большее «Бенфики» не хватило. Зато публику порадовали голами. Вряд ли этот матч стоит воспринимать как серьезный образец «Ливерпуля», которому в полуфинале играть с «Вильярреалом».

Цифры

Удары по воротам (в створ): 17 (5) – 5 (4)

Тут существенное преимущество «Ливерпуля», который даже в расслабленном режиме обострял чаще противника. Но нужно отдать должное эффективности «Бенфики», которая почти все удары направила в створ и большинство из них превратила в голы. А самым бьющим стал Фирмино – у него пять попыток. Атак у хозяев тоже было гораздо больше: 63 против всего 19.

Владение мячом (точность передач): 63% (87%) — 37% (78%)

Тоже типичные цифры для доминирующей и контратакующей команды. «Бенфика» не смогла навязать свою игру и прыгнуть выше головы. Не каждому дано стать «Вильярреалом» в этой истории. Всего 294 передачи сделали лиссабонцы против 669 у «Ливерпуля». Но набегали тоже обе команды больше 120 километров. То есть несмотря на кажущуюся местами халтуру «Ливерпуль» выкладывался. Просто местами не хватало концентрации.