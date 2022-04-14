Симеоне: «Горжусь тем, чего добился „Атлетико“»

Главный тренер «Атлетико» подвел итоги ответного матча с «Манчестер Сити» (0:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов. По сумме двух встреч (0:1) в полуфинал вышел английский клуб.

Горжусь тем, чего мы добились. Болельщики были изумительны, гнали команду вперед и создавали шум, когда мы были близки к победе. Нет сомнений, что болельщики тоже гордятся тем, как мы боролись. Это самое главное. Как бы ты ни играл в футбол, ты бьешься на поле. Единственное, нам не удалось победить, а в конечном счете только это и имеет значение.