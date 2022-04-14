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Симеоне: «Горжусь тем, чего добился „Атлетико“»

14 апреля 2022, 08:16
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги ответного матча с «Манчестер Сити» (0:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов. По сумме двух встреч (0:1) в полуфинал вышел английский клуб.

Горжусь тем, чего мы добились. Болельщики были изумительны, гнали команду вперед и создавали шум, когда мы были близки к победе. Нет сомнений, что болельщики тоже гордятся тем, как мы боролись. Это самое главное. Как бы ты ни играл в футбол, ты бьешься на поле. Единственное, нам не удалось победить, а в конечном счете только это и имеет значение.

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Все комментарии
feris1
feris1
14 апреля в 13:31
И чем этот дурень гордится? Тем что скатали в нулевую ничейку,которая сродни поражения? Я понимаю если бы матрасы сделали комбэк и прошли дальше,а так очередная болтовня от семена.
ОПС
ОПС
14 апреля в 09:48
Гордится то можно, но...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 апреля в 08:25
Жаль, что не вынесли англосксов.
lotsman
lotsman
14 апреля в 08:21
Вот если бы в полуфинал вышли, то да.
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