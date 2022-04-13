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Главная сенсация Лиги чемпионов 2021/22. Патриотичный «Вильярреал» выбил очередного фаворита

вчера, 10:27
Футболист «Вильярреала»
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Унаи Эмери и его футболисты – красавцы!

Самая патриотичная команда в ЛЧ

У «Челси» есть Рюдигер, Жоржиньо, Лукаку и Канте, которым поступали предложения от других клубов. Или которые сами раздумывали об уходе, как Ромелу. У «Баварии» Левандовски ведет переговоры с «Барселоной» и собирается уйти свободным агентом ближайшим летом. У Нойера и Мюллера схватка с Каном и Салихамиджичем за миллионы евро по новым контрактам. В Мюнхене звезды недовольны, что Люка Эрнендас с порога получил много денег.

Похожих внутренних историй хватает и в МЮ, и в «Ювентусе». Отчасти поэтому таких клубов в полуфинале ЛЧ нет, а «Вильярреал» туда вернулся. Причем учтите, что с возможностями испанцев ввязаться в такую борьбу дважды за двадцать лет, намного труднее, чем оказаться в финале большого кубка, имея состав и клубную силу МЮ. Но испанцы умеют терпеть и сражаться, у них с мотивацией полный порядок. Эти ребята любят «деревню», которую представляют.

Эмери отклонил дикое предложение «Ньюкасла». Пау Торрес отказался от перехода в «Тоттенхэм», поскольку мечтал сыграть в Лиге чемпионов. Разумеется, после этого сезона владелец «субмарины» отпустит часть игроков. Но Морено, Парехо, Чуквезе, Рульи и Альбиоль уже доказали, что представлять город Вильярреал и окружающие деревни для них – честь. «Бавария» в лучшие времена тоже была командной одноименной федеральной земли и маленьких селений, но в сражении мотиваций выиграл Давид, а не Голиаф.

Иногда большие и могущественные просто обречены на поражение, поскольку у маленьких и не таких искусных – никто ведь не доказывает, что «Вильярреал» играет в футбол лучше самой «Баварии», есть воля, характер и желание. Не стоит забывать, что патриотизма испанцам добавляют корни. В составе Эмери 8 воспитанников клуба. Больше, чем у «Баварии», «Реала» или «Бенфики». Только проход «Аякса» в четвертьфинал мог подвинуть испанцев на второе место. У голландцев 12 своих ребят, но и статус у клуба из Амстердама на родине совсем другой. Тен Хаг тренирует «Баварию» из Нидерландов.

Унаи Эмери – великолепный дуэлянт

Двадцать два раза в плей-офф еврокубков Эмери шел дальше с тремя разными клубами – ПСЖ, «Севильей» и «Вильярреалом». В Париже попал в сложный клуб. Хотя и здесь давайте оценивать историю справедливо. «Барселона» отыгралась против ПСЖ после разгрома 4:0 во Франции не только благодаря классу Суареса, Неймара и Месси в 2017-м году, но и благодаря Денизу Айтекину. Турецкий арбитр сыграл на стороне сказочного камбэка 6:1.

Эмери не получил поддержки в Париже, как раньше в Москве. Зато в «Севилье» и «Вильярреале» адекватные менеджеры. Под их опекой Унаи спокойно работал и многократно побеждал в плей-офф Лиги Европы. Да, это не Лига чемпионов, но турнир тоже серьезный. «Севилья» — крутая команда, как и «Вильярреал». Испанская школа футбола не умерла. А если заманят Левандовски и Мбаппе (судя по всему, Холанда вербуют в АПЛ), то смогут двигаться дальше.

«Вильярреал» пожертвовал Ла Лигой ради еврокубков – три поражения в пяти последних матчах. Но против «Ювентуса» в концовке ответного матча сыграли круто. Против «Баварии» восторгов чуть меньше, просто выживали. Немцы нанесли 45 ударов за два поединка (против 16 у «желтой субмарины»), но всплыли именно подопечные Унаи Эмери. Для главного тренера появился шанс выйти в шестой еврокубковый финал в карьере. Проиграл он лишь один – Суперкубка УЕФА против «Челси», но в серии пенальти

Даже с ПСЖ у него был шанс на успех, ведь вспомните, что «Барселона» после «ремонтады» вылетела от Дибалы и «Ювентуса» в следующем раунде. Возможно, Эмери сумел бы сыграть против туринцев иначе и лучше? Пусть были времена, когда в классе этого наставника сомневались, оказалось, что дело лишь в том, кого именно тренирует. Вряд ли Унаи смог бы круто смотреться в «Реале», там нужен человек с другим характером – как у Зидана или Анчелотти. Но «Вильярреал» стал его командой, как чуть раньше «Севилья».

За такие сюжеты и любим ЛЧ

Цинично говоря, полуфиналы «Ливерпул» и «Баварии» были бы интереснее и качественнее. Но такое уже видели, а осада крепости – тоже классический сюжет для человека неразумного, еще с библейских времен. «Вильяреал» заслужил против «Баварии» два удара в створ и оба реализовал. Чем не красавцы и не герои? За такие истории, как у того же «Аякса», мы и любим Лигу чемпионов. Пускай до финалов, как «Порту», добираются единицы, но это лучшее время в их жизни.

«Вильярреал», к слову, сильнее похож на «драконов», чем остальные андердоги последних лет. Моуриньо тоже сначала выиграл Кубок УЕФА, а потом пошел с Аленичевым за кубком чемпионов. Опыт плюс вдохновение – крутая комбинация. «Ливерпулю», если «Бенфика» не отыграется сегодня, нужно быть аккуратным, могут нарваться на контратаку. Пусть у испанцев бюджет во много раз ниже, чем у «Баварии» и «Ювентуса», умение проходить грандов Эмери доказывал не раз, на деньги не оглядывался.

К слову, о деньгах. «Вильярреал» грамотно постаивл на Данджуму – взяли у «Борнмута» парня, который забил 6 голов в ЛЧ. Фойт тоже пригодился, как и арендованный Ло Чельсо. Магия, у Эмери даже футболисты «Тоттенхэма» сражаются за трофеи. А если серьезно, то просто грамотные люди ставят на тех, кого другие не раскрыли до конца. Коклен и Капу пару лет назад и мечтать не могли о полуфинале ЛЧ. Причем Этьенн еще и не любит футбол, как и гольфист Бэйл – напарники вечно подкалывают его, что не знает многих известных футболистов и не смотрит игры.

«Вильярреал» — пример того, как честный предприниматель, который заработал миллиарды, продавая керамическую плитку, создал крутой клуб с двумя полуфиналами ЛЧ и неоднократным попаданием в четверку лучших в ЛЕ с победным финалом над МЮ. Жаль, что тому же «Краснодару» не суждено пройти похожий путь. А еще грустно, что гранды уже активно воруют детей из академии «субмарины». Но Пау Торреса, Чуквезе, Пино и Морено сохранили. Теперь им суждено сыграть в полуфинале Лиги чемпионов, как когда-то Рикельме, Форлану и Сорину.

В тот раз не повезло пройти «Арсенал», но посмотрим, что получится сейчас, ведь снова светит встреча с англичанами. Зато две вещи знаем точно. Во-первых, громадные премиальные от УЕФА за сезон с полуфиналом ЛЧ позволят «Вильярреалу» активно развиваться в ближайшие годы. Во-вторых, вторник в Лиге чемпионов оправдал самые смелые ожидания. В Мадриде было великолепное представление богатых и знаменитых, в котором Модрич и Бензема подтвердили статус легенд, а в Мюнхене увидели любимое и не столь частое блюдо в плей-офф – падение короля.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 00:38
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    вчера в 21:29
    Подводники сняли очередной скальп с гранда, надеюсь следующий будет Сити с шарлатаном Пепом
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    вчера в 18:31
    Это и называется тактический успех. Плотный разбор соперников.
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 17:23
    Вильярреал с победой. Ло Чельсо к слову отличный игрок и мог бы показать себя в Тоттенхэме, дай ему больше времени.
    Дух Самайна
    Дух Самайна ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
    вчера в 16:42
    Тогда все команды были в одинаковых условиях. Что мешало условному Сити проходить Лион?
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89 ответ Дух Самайна (раскрыть)
    вчера в 16:37
    Помним, помним ту кастрированную ЛЧ
    Дух Самайна
    Дух Самайна ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
    вчера в 15:59
    Бавария без конкуренции в Бундеслиге недавно ЛЧ уверенно выиграла
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 13:39
    Эмери добротный без лишних понтов тренер, показывает достойные результаты, Унаи - Респект!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 13:07
    Жаль, ч о такого классного тренера выгнали из Спартака. Тренеришка не потянул народную команду. Стыд и позор федуну
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 12:24
    Айтекина не забудем
    DVL
    DVL
    вчера в 11:47
    Вильярреал мини версия Атлетико лучших времен. Эмери классный тренер, но у него пока авторитета маловато чтобы тренировать топ клубы с звездными игроками. Авторитет дело наживное. В клубах средней руки самое то, где может строить свою игру, где игроки будут выполнять все его установки.
    chocopie748
    chocopie748
    вчера в 11:37
    Хоть кто-то попытался назвать вещи своими именами в отношении Айтекина! "5" заочно.
    GHOSТ ОF TSUSHIMA
    GHOSТ ОF TSUSHIMA
    вчера в 11:19, ред.
    Вильярреал хорош.Они полностью заслужили победу! Как я и говорил ранее вполне могут пройти Баварию если вытерпят.

    Желтая субмарина -это клуб без больших денег и богатого состава,но там есть игроки,которые играют с душой.Там нет игроков типа месси,которые доят "родной" клуб на 500 лямов за 5 лет позора в ЛЧ,или опускают клуб в ЛЕ. Там игроки пашут,а не стоят на месте в ожидании чуда от Мбаппе.

    Вильярреал полностью заслужил этот праздник,и он его получил.Удачи Желтые!
    shlomo
    shlomo
    вчера в 11:10
    Интересно, а Артем смотрел?:)) Тренеришка так завелся после его слов, что взял 3 Еврокубка и выносит всех топов. РПЛ настолько крута, что такие топы как Эмери и Тедеско не смогли себя проявить..:).
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    вчера в 11:01, ред.
    Вильярреал создал во второй игре то, к чему Бавария вообще не привыкла в Бундеслиге - плотность в оборонительных линиях, проще говоря - поставили автобус. Посмотрите любой матч Бундеслиги, там вообще не играют с игроками персонально, не создают оборонительные редуты. Там условный Кельн или Унион пойдет в атаку всем табором против Баварии, чтобы вытащить охапку из своей сетки.

    Немцев ругают за навесы оба матча - а по другому доставить мяч в штрафную подлодки было очень сложно.
    Символично, что единственный гол немцы забили только после ошибки Вильярреала.

    А вообще, отсутствие конкуренции во внутреннем чемпионате ни к чему хорошему не приводит - примеры Юве, ПСЖ, Баварию видимо ничему не научили - им стоит прекратить грабить поднимающих голову конкурентов - Боруссии, а потом и Лейпцига.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 10:55
    Унаи Эмери похоже собрал команду, настоящию команду, без всяких звёзд типа Роналду и Погба, которые только убивают команды, командную игру. Игроки «Вильярреала» не ставят непомерные условия руководству как многие типа "звёзды" в клубах, которые вылетели из лиги чемпионов.
    Автор статьи написал, что эти ребята любят «деревню» и я пожалуй соглашусь. Порой лучше наблюдать за «деревней» чем за гламурными нарциссами.
    В полуфинале думаю дадут бой, где скорее всего встретятся с Ливерпулем. Если даже не пройдут, не беда, «деревня» уже влюбила себя многих и заслужила уважения.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 10:43
    Унаи Эмери прославился прежде всего победами в лиге Европы.
    «Севилья» 2013/14, 2014/15, 2015/16 «Вильярреал» 2020/21.
    Теперь он похожу созрел для чего то серьёзного.
    Скажите, да ладно сотворил сенсацию и в финал точно не выйдет. Да, соперник (Ливерпуль 95% или Бенфика 5%) «Вильярреала» в полуфинале опять будет фаворитом, но испанский клуб это сейчас выглядит очень опасным. Им просто терять нечего, для них полуфинал это уже достижение, но всегда хочется большего.
    Удачи «Вильярреалу» !!!
    vova505
    vova505
    вчера в 10:42
    Да, я тоже особенно не удивлен
    Хотя и неприятно очень
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 10:35
    Для меня это не сенсация!
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