Главная сенсация Лиги чемпионов 2021/22. Патриотичный «Вильярреал» выбил очередного фаворита

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вчера, 10:27

Унаи Эмери и его футболисты – красавцы!

Самая патриотичная команда в ЛЧ

У «Челси» есть Рюдигер, Жоржиньо, Лукаку и Канте, которым поступали предложения от других клубов. Или которые сами раздумывали об уходе, как Ромелу. У «Баварии» Левандовски ведет переговоры с «Барселоной» и собирается уйти свободным агентом ближайшим летом. У Нойера и Мюллера схватка с Каном и Салихамиджичем за миллионы евро по новым контрактам. В Мюнхене звезды недовольны, что Люка Эрнендас с порога получил много денег.

Похожих внутренних историй хватает и в МЮ , и в «Ювентусе». Отчасти поэтому таких клубов в полуфинале ЛЧ нет, а «Вильярреал» туда вернулся. Причем учтите, что с возможностями испанцев ввязаться в такую борьбу дважды за двадцать лет, намного труднее, чем оказаться в финале большого кубка, имея состав и клубную силу МЮ . Но испанцы умеют терпеть и сражаться, у них с мотивацией полный порядок. Эти ребята любят «деревню», которую представляют.

Эмери отклонил дикое предложение «Ньюкасла». Пау Торрес отказался от перехода в «Тоттенхэм», поскольку мечтал сыграть в Лиге чемпионов. Разумеется, после этого сезона владелец «субмарины» отпустит часть игроков. Но Морено, Парехо, Чуквезе, Рульи и Альбиоль уже доказали, что представлять город Вильярреал и окружающие деревни для них – честь. «Бавария» в лучшие времена тоже была командной одноименной федеральной земли и маленьких селений, но в сражении мотиваций выиграл Давид, а не Голиаф.

Иногда большие и могущественные просто обречены на поражение, поскольку у маленьких и не таких искусных – никто ведь не доказывает, что «Вильярреал» играет в футбол лучше самой «Баварии», есть воля, характер и желание. Не стоит забывать, что патриотизма испанцам добавляют корни. В составе Эмери 8 воспитанников клуба. Больше, чем у «Баварии», «Реала» или «Бенфики». Только проход «Аякса» в четвертьфинал мог подвинуть испанцев на второе место. У голландцев 12 своих ребят, но и статус у клуба из Амстердама на родине совсем другой. Тен Хаг тренирует «Баварию» из Нидерландов.

Унаи Эмери – великолепный дуэлянт

Двадцать два раза в плей-офф еврокубков Эмери шел дальше с тремя разными клубами – ПСЖ , «Севильей» и «Вильярреалом». В Париже попал в сложный клуб. Хотя и здесь давайте оценивать историю справедливо. «Барселона» отыгралась против ПСЖ после разгрома 4:0 во Франции не только благодаря классу Суареса, Неймара и Месси в 2017-м году, но и благодаря Денизу Айтекину. Турецкий арбитр сыграл на стороне сказочного камбэка 6:1.

Эмери не получил поддержки в Париже, как раньше в Москве. Зато в «Севилье» и «Вильярреале» адекватные менеджеры. Под их опекой Унаи спокойно работал и многократно побеждал в плей-офф Лиги Европы. Да, это не Лига чемпионов, но турнир тоже серьезный. «Севилья» — крутая команда, как и «Вильярреал». Испанская школа футбола не умерла. А если заманят Левандовски и Мбаппе (судя по всему, Холанда вербуют в АПЛ ), то смогут двигаться дальше.

«Вильярреал» пожертвовал Ла Лигой ради еврокубков – три поражения в пяти последних матчах. Но против «Ювентуса» в концовке ответного матча сыграли круто. Против «Баварии» восторгов чуть меньше, просто выживали. Немцы нанесли 45 ударов за два поединка (против 16 у «желтой субмарины»), но всплыли именно подопечные Унаи Эмери. Для главного тренера появился шанс выйти в шестой еврокубковый финал в карьере. Проиграл он лишь один – Суперкубка УЕФА против «Челси», но в серии пенальти

Даже с ПСЖ у него был шанс на успех, ведь вспомните, что «Барселона» после «ремонтады» вылетела от Дибалы и «Ювентуса» в следующем раунде. Возможно, Эмери сумел бы сыграть против туринцев иначе и лучше? Пусть были времена, когда в классе этого наставника сомневались, оказалось, что дело лишь в том, кого именно тренирует. Вряд ли Унаи смог бы круто смотреться в «Реале», там нужен человек с другим характером – как у Зидана или Анчелотти. Но «Вильярреал» стал его командой, как чуть раньше «Севилья».

За такие сюжеты и любим ЛЧ

Цинично говоря, полуфиналы «Ливерпул» и «Баварии» были бы интереснее и качественнее. Но такое уже видели, а осада крепости – тоже классический сюжет для человека неразумного, еще с библейских времен. «Вильяреал» заслужил против «Баварии» два удара в створ и оба реализовал. Чем не красавцы и не герои? За такие истории, как у того же «Аякса», мы и любим Лигу чемпионов. Пускай до финалов, как «Порту», добираются единицы, но это лучшее время в их жизни.

«Вильярреал», к слову, сильнее похож на «драконов», чем остальные андердоги последних лет. Моуриньо тоже сначала выиграл Кубок УЕФА , а потом пошел с Аленичевым за кубком чемпионов. Опыт плюс вдохновение – крутая комбинация. «Ливерпулю», если «Бенфика» не отыграется сегодня, нужно быть аккуратным, могут нарваться на контратаку. Пусть у испанцев бюджет во много раз ниже, чем у «Баварии» и «Ювентуса», умение проходить грандов Эмери доказывал не раз, на деньги не оглядывался.

К слову, о деньгах. «Вильярреал» грамотно постаивл на Данджуму – взяли у «Борнмута» парня, который забил 6 голов в ЛЧ . Фойт тоже пригодился, как и арендованный Ло Чельсо. Магия, у Эмери даже футболисты «Тоттенхэма» сражаются за трофеи. А если серьезно, то просто грамотные люди ставят на тех, кого другие не раскрыли до конца. Коклен и Капу пару лет назад и мечтать не могли о полуфинале ЛЧ . Причем Этьенн еще и не любит футбол, как и гольфист Бэйл – напарники вечно подкалывают его, что не знает многих известных футболистов и не смотрит игры.

«Вильярреал» — пример того, как честный предприниматель, который заработал миллиарды, продавая керамическую плитку, создал крутой клуб с двумя полуфиналами ЛЧ и неоднократным попаданием в четверку лучших в ЛЕ с победным финалом над МЮ . Жаль, что тому же «Краснодару» не суждено пройти похожий путь. А еще грустно, что гранды уже активно воруют детей из академии «субмарины». Но Пау Торреса, Чуквезе, Пино и Морено сохранили. Теперь им суждено сыграть в полуфинале Лиги чемпионов, как когда-то Рикельме, Форлану и Сорину.